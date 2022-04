Personalmangel im Schwimmbad: Werden Öffnungszeiten im Plantsch jetzt reduziert?

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ungetrübter Badespaß im Plantsch: Der könnte wegen Personalmangels beim Reinigungspersonal gefährdet sein. © Archiv

Nicht nur in Peiting hat man Personal-Probleme im Freibad. Auch im Schongauer Plantsch kann der laufende Betrieb nur mit Hängen und Würgen am Laufen gehalten werden. Noch.

Schongau – Das Schongauer Familienbad Plantsch kann unter anderem mit Sauberkeit unter den Mitbewerbern glänzen. Dafür sorgen täglich viele Reinigungskräfte, die frühmorgens und spätabends alles auf Vordermann bringen. Händeringend sucht Bad-Chef Andreas Kosian seit zwei Jahren nach Verstärkung im Team, das altersbedingt immer mehr ausdünnt – bisher vergebens.

„Wir haben zu wenig Personal, aber es gibt niemanden, der die Arbeit hier machen will.“ Social Media, Zeitungs-Annoncen,, Mund-Propaganda, Gehalt für alle aufgestockt: Alles hat Kosian probiert. Nichts ist zu holen. Einmal, da hatte er drei Bewerber. Einer ist erst gar nicht aufgetaucht. Einer wollte sich nicht impfen lassen. Ein Dritter hat schon nach wenigen Tagen hingeschmissen – die Arbeit war ihm zu schwer. „Die Reinigungskräfte: Das ist unser Flaschenhals“, sagt Kosian. Der Flaschenhals: Eine organisatorische Schwachstelle, die in einem betrachteten Zeitraum die höchste Auslastung in der gesamten Prozesskette aufweist und dadurch den Arbeitsablauf hemmt.

Wegen Personalmangel: Plantsch bleibt in den Osterferien zwei Tage geschlossen

Für den Ablauf im Plantsch bedeutet das konkret: „Es besteht die Gefahr, dass wir unsere gewohnten Sommer-Öffnungszeiten in vollem Umfang nicht beibehalten können.“ Treibt Kosian weiter kein Reinigungspersonal auf, „ist eine Sieben-Tage-Woche vielleicht nicht mehr möglich“.

Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits jetzt in den Osterferien: „Schweren Herzens muss das Plantsch ausgerechnet in der Ferienzeit für zwei Tage vom Netz gehen“, teilte Kosian gestern mit. Am Donnerstag, 14., und Freitag, 15. April, bleiben im Plantsch sowohl die Badewelt als auch das Saunaland notgedrungen geschlossen. „Auslöser sind der akute Krankenstand und der Personalmangel in mehreren Abteilungen.“ Die Stillstandszeit sei außerdem notwendig für dringende Schweißarbeiten im Edelstahlkörper des Außenwarmbeckens.

Kosian erinnert an die Aussage des früheren Bürgermeister Friedrich Zeller, in dessen Amtszeit das Plantsch einst eröffnet worden war: Wenn an der Sicherheit oder der Sauberkeit gespart werden muss, bleibt das Bad lieber geschlossen – ein Credo, das für Kosian nach wie vor seine Gültigkeit hat.

Probleme auch in Peiting - Aushelfen nicht möglich

Wer also einen Job im Reinigungsbereich sucht, „der rennt bei mir offene Türen ein“, so Kosian. 450 Euro-, Teilzeit- oder Vollzeit-Job: Gebraucht wird alles. „Ich versuche es gerne mit jedermann/-frau und baue die Arbeitszeiten, soweit möglich, um die persönlichen Bedürfnisse drum herum.“

Wie gut, dass Andreas Kosian zumindest in Sachen Bademeister die Sorgen der Nachbargemeinde Peiting erspart bleiben, die für die kommende Saison gleich drei neue Bademeister für ihr Freibad gesucht und bislang nur einen gefunden hat. „Wir bilden seit zehn Jahren selber aus, und davon zehren wir im Aufsichtsbereich“, so Kosian.

Die Hoffnungen der Gemeinde Peiting muss er trotzdem trüben: Die Plantsch-eigene Personal-Decke beim Aufsichtspersonal reicht gerade einmal aus, dass man im Schongauer Bad irgendwie um die Runden kommt. „Vor allem im Sommer sind wir da auch auf Anschlag.“ Jede Kraft wird dann für die Aufrechterhaltung des eigenen Betriebes gebraucht.

„Im Sinne einer Ausleihe können wir Peiting nicht helfen.“ Allerdings hat Kosian seinen Bademeistern freigestellt, ob sie zusätzlich auf 450 Euro-Basis im Wellenfreibad aushelfen möchten. „Dem möchte ich nicht im Wege stehen.“ Große Resonanz darauf hat es bislang nicht gegeben.

