Reise-Branche im Landkreis Weilheim-Schongau spürt den Nachholbedarf bei Urlaubern

Florian Troeml freut sich über den großen Andrang in seinem VBR Reisebüro in Schongau. © Seelig

Das Reisen in andere Länder war während der vergangenen drei Jahre oft sehr schwierig. Unter den Einschränkungen litten neben den Urlaubern natürlich auch die Reisebüros. Diese mussten riesige Verluste verbuchen und um ihre Existenz bangen.

Landkreis – „Das Geschäft lief in der Zeit der Pandemie nur sehr holprig“, klagt Thomas Zaska, Geschäftsführer des Reisebüros „Santana Travel“ in Weilheim. Sein Unternehmen hatte, wie viele andere, gewaltige Verluste zu beklagen. In den Corona-Jahren erzielte sein Reisebüro bis zu 80 Prozent weniger Umsatz als bei Normalbetrieb.

Den Hilfen vom Staat und den Partnern habe er zu verdanken, dass der Betrieb bis heute so existiert. „Alle Mitarbeiter haben uns in dieser schweren Zeit die Stange gehalten, und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Zaska. Obwohl sich das Unternehmen etwas verkleinern musste, konnte das Geschäftsmodell genauso beibehalten werden.

Zurückhaltung aus Inflationsgründen

„Santana Travel“ könne aber nicht mit anderen Reisebüros verglichen werden: Sie sind spezialisiert auf längere Fernreisen, vorwiegend nach Lateinamerika und Afrika. „Die Menschen, die Reisen bei uns buchen, machen nicht unbedingt häufig Urlaub. Sie machen intensiveren, längeren Urlaub, aber dafür nur alle zwei, drei Jahre“, fügt Zaska hinzu.

Dass Menschen aus ökologischen Gründen auf das Reisen verzichten, kann er nicht bestätigen. Eine grundlegende Zurückhaltung einiger Menschen sei dennoch spürbar, jedoch mehr aus Inflationsgründen.

Reiseverhalten hat sich verändert

Sehr schwierig sei auch die Lage beim „VBR Reisebüro“ in Schongau gewesen: „Gott sei Dank haben wir diese Zeit überstanden, ich brauche so was nimmer“, sagt Inhaber Florian Troeml erleichtert. Nach schweren Einbußen sei die Nachfrage bei seinem Reisebüro jetzt sogar größer als 2019. Das Reiseverhalten der Menschen habe sich schon verändert, aber weniger aus ökologischen Gründen, sagt Troeml.

Die Preise seien aufgrund der hohen Nachfrage gestiegen, außerdem sei Reisen auch nicht mehr so einfach wie früher. Die vielen Flugausfälle aufgrund des Fachkräftemangels an Flughäfen seien ein großer Faktor. Trotz alledem erkenne der Reisevermittler den Nachholbedarf der Urlauber.

Privates Geld ins Reisebüro gepumpt

Karl Schramm, der seit 28 Jahren das Reisebüro „Tscharlies Reisen“ in Peiting betreibt, ist mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Privat habe er Geld in seine Firma stecken müssen, um den Betrieb am Leben halten zu können.

Seit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen hat er aber wieder alle Hände voll zu tun. Der Ansturm sei auch bei ihm wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. „Den Menschen haben einfach die Möglichkeiten gefehlt, zu verreisen. Ist doch klar, dass sie jetzt etwas nachholen wollen“, sagt Schramm.

Ukraine-Krieg ein erneuter Dämpfer

Verkleinert habe sich die Reisewelt, meint Carmen Schröer, Inhaberin der „TECS Reisen“ in Schwabsoien. „Unser Betrieb hat zum Glück überlebt, viele unserer Kollegen hatten leider nicht das Glück.“ Das Unternehmen machte zeitweise überhaupt keine Umsätze. Diese Zeit nutzte die Inhaberin, um Inspektionsreisen vorzunehmen. So konnte sie neue Ziele entdecken, die sie in das Programm des Reiseunternehmens mitaufnehmen konnte.

Nachdem das Reisen wieder möglich war, gab es allerdings einen weiteren Dämpfer: Der Beginn des Ukraine-Krieges löste einen kleinen Nachfrage-Stop aus. Seit November vergangenen Jahres sei die Nachfrage aber wieder sehr groß. „Jetzt gibt es dafür andere Probleme“, sagt Schröer: Ganze Reisen müssen neu konzipiert werden, da ausfallende und verschobene Flüge die Anreise und den ganzen Urlaubsverlauf auf den Kopf stellen würden.

LEONHARD SEELIG

