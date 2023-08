Richard Beinhofer ist neuer Marktplatz-Chef in Peiting

Nachfolger von Johanna Beier

Führungswechsel beim Verein „Marktplatz Peiting“: Richard Beinhofer hat den Vorsitz von Johanna Beier übernommen.

Peiting – Die Jahresversammlung des Vereins „Marktplatz Peiting“ bot den 15 anwesenden Mitgliedern zunächst Gelegenheit, zusammen mit der scheidenden Vorsitzenden Johanna Beier auf die Anfangszeit des Vereins zurückzublicken, der im Juli 2020 von 16 Peitinger Einzelhändlern gegründet worden ist und der inzwischen auf 24 Mitglieder angewachsen ist.

Trotz der schwierigen Startbedingungen in Corona-Zeiten sei das Konzept des „Marktplatzes“ aufgegangen, sich für die gemeinsamen Interessen der Peitinger Geschäftswelt zusammenzuschließen und so den Ort Schritt für Schritt attraktiver für die Bürger zu machen. Bei den verschiedenen Aktionen, die, wie zum Beispiel der Adventsmarkt oder die Ostereier-Suche mit Gewinnspiel, mittlerweile im ganzen Landkreis bekannt sind, wurden die Organisatoren stets vom Bürgermeister Peter Ostenrieder durch Fördermittel unterstützt, dem die Vorsitzende dafür an dieser Stelle ganz besonders dankte.

Verein hat stabiles Finanzpolster

„Unser Verein ist nun aus dem Babyalter heraus“, stellte Beier stolz fest. „Und er kann mittlerweile schon alleine laufen.“ Nach den ersten drei Jahren und personellen Änderungen in der Vorstandschaft, wünschte sie sich für die Zukunft, „dass der ,Marktplatz Peiting’ weiter sicher auf eigenen Beinen steht“.

Der Kassenbericht von Hans Stöger machte deutlich, dass der Verein nach der Summe aller Ausgaben und Einnahmen mit einem Kontostand von derzeit rund 4900 Euro ein stabiles Finanzpolster aufweisen kann. Einstimmig von allen Anwesenden erfolgte daher die Entlastung von Vorstandschaft und Kassenwart.

+ Der neue Marktplatz-Chef Richard Beinhofer dankte seiner Vorgängerin und Marktplatz-Mitbegründerin Johanna Beier. © Meltretter

Vor den Neuwahlen lobte Bürgermeister Peter Ostenrieder nicht nur das Engagement der Vorstandschaft, sondern aller aktiven Mitglieder, und sicherte ihnen weiterhin eine gute Zusammenarbeit zu. Für den Vereinsvorsitz wurde anschließend aus der Versammlung – nicht überraschend – Richard Beinhofer vorgeschlagen und per Handzeichen einstimmig gewählt.

Neuer Vorsitzender hat viel Zeit und Lust

Als Stellvertreterin wurde Gaby Pischel ebenso einstimmig berufen, die damit das Amt von Franz Köpf übernimmt, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Der bisherige Schriftführer Markus Haslauer ließ sich von Stefanie Bertram-Kempf ablösen, Hans Stöger steht weiter als Schatzmeister bereit, und auch die vier Beisitzer Hannelore Leinauer, Sylvia Hirschvogel, Franz Sailer und Christoph Hirschvogel nehmen für die nächsten Jahre wieder diesen Posten ein – zusammen mit Marlies Sesar als fünfte Beisitzerin.

Neu bestimmt werden mussten zusätzlich noch zwei Kassenprüfer: Markus Obermaier und Markus Haslauer erklärten sich dafür bereit.

Der frischgewählte Vorsitzende Richard Beinhofer bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder und legte dar, was ihn dazu bewegt hatte, „Ja“ zu dieser Herausforderung zu sagen. Der 50-jährige Familienvater von drei Kindern wird gestärkt und motiviert von seiner Frau Vilma, mit der er seit knapp zwei Jahren das „Heim- und Hobby“-Geschäft mit Postfiliale in Peiting führt.

In vergleichbaren Gemeinden Ideen sammeln

„Wissen Sie“, sagte er schmunzelnd, „ich habe wahnsinnig viel Zeit und natürlich auch Lust dazu, hier im Team noch etwas zu bewegen und vielleicht das ein oder andere noch besser in Peiting zu machen.“ Dabei wolle man auch über den Tellerrand hinaus in andere Gemeinden vergleichbarer Größe schauen und neue Ideen sammeln, wie man als Gemeinschaft weiter zusammenwachsen könne. Und wie man vielleicht auch neue Mitglieder dazugewinnen und sich auch durch unterschiedliche Meinungen im Austausch weiterentwickeln könne.

Via Bildschirm zeigte Beinhofer Ideen zum möglichen Aufbau einer eigenen Homepage auf, die alle Mitgliedsunternehmen für Kunden sichtbar machen soll. Gleichzeitig regte der neue Vorsitzende für den „Marktplatz Peiting“ auch moderne Onlinewerbung in den sozialen Medien an. „Auch wenn unser Verein inzwischen alleine laufen kann, geht der Weg immer weiter.“

Zeitnah wurde ein Termin für eine erste Sitzung der neuen Vorstandschaft vereinbart, bei der bereits die ersten Aktionen für den Herbst geplant werden sollen. Mit dem gemeinsamen Pressefoto wurde die Jahresversammlung offiziell beendet, anschließend saß man noch lange in gemütlicher Runde zusammen.

DIANA MELTRETTER