Riesiger Drogenfund in Schongau - Zwei dringend Tatverdächtige in Haft

Von: Sebastian Tauchnitz

Elf Kilo Marihuana wurden in Schongau sichergestellt © Daniel Karmann

Spektakulärer Fang für die Beamten der Polizeiinspektion Schongau: Sie stellten, wie jetzt mitgeteilt wurde, bereits Ende März bei einer Hausdurchsuchung in Schongau elf Kilo Marihuana und eine riesige Bargeldmenge sicher.

Schongau - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung erklärte, stellten Beamte der Polizeiinspektion bei einer Wohnungsdurchsuchung am 29. März über 11 Kilogramm Marihuana und Drogengeld sicher. Die Kripo Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

Rauschgiftspürhund war ebenfalls im Einsatz und spürte die heiße Ware auf

Beamte der Polizeiinspektion Schongau durchsuchten mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes der Zentralen Ergänzungsdienste Weilheim aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts München in Folge anderweitiger Ermittlungen die Wohnung eines 22-jährigen und eines 26-jährigen irakischen Tatverdächtigen.

20 000 Euro in bar stammen wahrscheinlich aus Drogengeschäften

Bei der Durchsuchung wurden neben weiteren Beweismitteln auch über 11 Kilogramm Marihuana sowie 20.000 Euro vermeintliche Drogengelder aufgefunden und sichergestellt.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München einen Haftbefehl gegen die vorläufig festgenommenen tatverdächtigen Brüder.

