Rodel-Unglück an Weihnachten: Bub (6) kracht mit Schneerutscher ungebremst in Liftzaun

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Mit einem Schneerutscher ist ein sechsjähriger Bub aus dem Landkreis Weilheim-Schongau an Weihnachten verunglückt. (Symbolbild) © dpa

Schlimmer Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag: Bei einer Fahrt mit dem Schneerutscher auf einer Skipiste im österreichischen Trins bei Innsbruck ist ein sechsjähriger Bub aus dem Landkreis Weilheim-Schongau schwer verletzt worden. Der Sechsjährige musste mit seiner Mutter mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus geflogen werden.

Landkreis/Innsbruck - Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 14.30 Uhr. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Steinach-Wipptal auf Anfrage der Heimtzeitung mitteilte, sei die Piste zu diesem Zeitpunkt bestens präpariert gewesen. Schließlich hatte man sich in Trins bereits für ein Ski-Opening am 23. Dezember vorbereitet – um den Saisonstart dann doch noch einmal zu verschieben. Will heißen: Als der Sechsjährige am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Schneerutscherfahrt aufbrach, standen die Lifte, die Piste war,, bis auf ein paar Schlittenfahrer, leer.

Zirka 150 Meter ging es bei der Fahrt auf dem Plastikrutscher talwärts. Mit seinem Schneerutscher steuerte der Sechsjährige mit seinem Plastikrutscher auf den Einstieg des Tellerlifts zu. Weil die Piste zum Teil hart und glatt war, verlor der Bub die Kontrolle über den Schneerutscher. Ungebremst fuhr er in den Holzzaun, der neben dem Lifteinstieg installiert ist. „Der Zaun ist teilweise mit Matten abgepolstert, aber der Bub krachte in den Bretterteil“, so der Polizeisprecher. Der Junge zog sich Verletzungen im Rückenbereich zu. Wie schwer diese sind, ist aktuell seitens der Polizei noch nicht abzuschätzen.

