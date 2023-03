Das „Frauenzimmer“ in Schongau ist zurück an alter Stelle und dennoch neu

Willkommen im neuen „Frauenzimmer“: Maria Mader (M.), Inge Jelonnek (li.) und Süeda Simsek wissen, was sich Frauen wünschen. © Wölfle

Einen Monat lang mussten die Frauen darauf verzichten, jetzt hat das beliebte „Frauenzimmer“ seine Tore wieder geöffnet – in der Löwenstraße in Schongaus Altstadt. Das liegt nur eine Laufminute entfernt vom ehemaligen Geschäft am Marienplatz.

Schongau - „Ich freue mich so, endlich wieder für meine Kunden da sein zu dürfen“, sagt Inhaberin Maria Mader und strahlt. Eigentlich ist es für sie ein „Back to the Roots“, denn, zumindest in einem Teil des neuen „Frauenzimmers“, hat vor 18 Jahren alles begonnen. Damals hieß ihr Laden „Maria – Schönes für Kinder“ und führte, wie der Name schon sagt, Kinderbekleidung. Zum Glück für alle größeren weiblichen Menschen wurde daraus das „Frauenzimmer“.

Seit Januar haben Mader und ihre Mitstreiter Wände eingerissen, denn der benachbarte ehemalige Friseursalon an der Löwenstraße gehört nun zu ihrem Geschäft. Außerdem wurde verputzt, geweißelt und die neue Einrichtung aufgebaut. Mit ihren 70 Quadratmetern sind die neuen Räumlichkeiten zwar etwas kleiner als noch am Marienplatz, aber nicht weniger schön. Und vor allem: Das Sortiment hat sich nicht geändert.

Leuchtende Farben

Aus den Regalen und Kleiderständern springt einen der Sommer quasi an – allein durch die leuchtenden Farben der Blusen, Kleider, Shirts, Hosen und Jacken. Die passenden Schuhe dazu gibt es auch, und natürlich die fachmännische Beratung durch Maria Mader und ihre Mitarbeiterinnen Inge Jelonnek und Süeda Simsek.

Im Mai kommt noch ein Höhepunkt dazu: Eine Freischankfläche direkt vor dem Laden. „Die ist schon in Arbeit, auf die freue ich mich narrisch“, erzählt Mader begeistert. Dort plant sie zudem, einmal im Monat etwas Besonderes anzubieten. Nur der Arbeitstitel sei an dieser Stelle verraten: „Frühschoppen und Früh-Shoppen“. Was da wohl dahintersteckt?

CHRISTINE WÖLFLE

