Teufelstritt im Schongauer Kasselturm entdeckt – Sage geht Geheimnis auf den Grund

Von: Elke Robert

Halten die ersten Exemplare ihrer sagenhaften Geschichte in Händen (v.li): Kräuterfrau Uschi Engelwurz, der ehemalige Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer und die Schongauer Autorin Claudia Martin. © Elke Robert

Mit „Geschichte und Geschichten aus der alten Stadt Schongau“ überraschen Ex-Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer, Autorin Claudia Martin und Kräuterfrau Ursula Engelwurz. Ihr Büchlein dreht sich um den im Kasselturm entdeckten Teufelstritt – und wie sich alles zugetragen haben könnte.

Schongau – Der Schongauer Kasselturm, der südöstlichste Verteidigungsturm der Stadt, ist allein schon einen Besuch wert. Nun, wo sich im dritten Stock des historischen Gemäuers auch noch der Fußabdruck des Teufels gefunden hat, lohnt es sich erst recht, die schmalen Stufen hinaufzuklettern. Ganz deutlich zeigt sich die Abformung in den dicken Bohlen des Fußbodens. Geschätzte Schuhgröße: 37/38.

Der Turm stammt noch aus der Zeit der Stadtgründung um 1200, das Gemäuer war aber 1781/82 komplett erneuert worden, samt Bau der beiden obersten Stockwerke. Irgendwann nach dieser Zeit muss sich dort also etwas zugetragen haben, wovon dieser Fußabdruck geblieben ist. Schon jetzt sagt man dem Fund nach, dass er um ein Vielfaches schöner sein soll als all die anderen Teufelstritte, die man in Bayern kennt, und auch bald berühmter sein könnte als jener in der Münchener Frauenkirche.

Teufelstritt im Schongauer Kasselturm entdeckt - „Das muss geklärt werden“

Davon sind zumindest Ex-Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer, Autorin Claudia Martin und Kräuterfrau Ursula Engelwurz überzeugt, die gemeinsam ein kleines Büchlein darüber veröffentlicht haben. „Ich finde ihn sehr spektakulär“, sagt Engelwurz, die 2020 mit ihrer Kräuterwerkstatt den Kasselturm bezogen hat und mit zum Programm vieler Stadtführungen gehört. Eines Tages hatte Schmidbauer sie bei einem Besuch darauf aufmerksam gemacht, dass bei ihr, der Kräuterhexe, wohl der Teufel zu Besuch gewesen sein muss. „Und ich hatte mich schon immer gewundert über diese besondere Stelle im Boden, denn kein Handwerker, den ich kenne, würde das so belassen“, so Engelwurz.

Sagenhaft und jetzt auch sagenumwoben: Der Teufelstritt in den Fußbodenbrettern im Turm-Obergeschoss. © Elke Robert

„Das muss erklärt werden“, war sich Schmidbauer sofort sicher. „Wissenschaftlich ist dies schlecht möglich, aber mit einer Sage sehr wohl. Diese kann man wie ein Gericht würzen, bis sie genießbar ist“, verrät der ehemalige Kreisheimatpfleger und lacht. Wie es sich zugetragen haben muss, hat wiederum die Kräuterfrau eines Nachts geträumt. Die Schongauer Autorin Claudia Martin und Schmidbauer schrieben schließlich die Geschichte der frommen Katharina auf.

Sage soll Geheimnis um Teufelstritt auf den Grund gehen

Der Schongauer „Hemmerli“, wie der Teufel genannt wurde, hatte offenbar ein Auge auf das Mädchen geworfen und wollte es unbedingt vom rechten Weg abbringen – was zu jenem nun also sagenumwobenen Ereignis am Ostersonntag 1802 führen sollte, das man in Kürze nachlesen kann. Veröffentlicht wird das Büchlein am kommenden Montag, 22. Mai.

Der Band „Kasselturm & Teufelstritt – Geschichte und Geschichten aus der alten Stadt Schongau“, herausgegeben im Kunstverlag Josef Fink, enthält nicht nur die Sage, sondern auch, wie der Titel schon sagt, Wissenswertes rund um diesen Wehrturm und die Historie Schongaus seit der Gründung der „Alten Stätte“ in Altenstadt bis heute.

Neben geschichtlichen Hintergründen runden das Büchlein passende Fotos, Ausschnitte aus historischen Karten oder Gemälden ab. Nicht zuletzt ist auch das Wirken von Uschi Engelwurz beschrieben. Durch die Wildkräuterexpertin wird Einheimischen wie Touristen der Turm an den Wochenenden zugänglich gemacht.

„Teufelstritt ist eine tolle Sache für Schongau“

Wer bisher noch nicht wusste, woher der Kasselturm seinen Namen hat: auch das wird erklärt. Der ehemalige Schalenturm, Martin nennt das Bauwerk „eines der ältesten Zeitzeugen der Stadt“, heißt heute nach dem Braumeister Franz Xaver Kassel, der 1778 die Filser-Witwe geheiratet hatte und mit ihr das Braurecht „Zur Blauen Traube“, dem Gebäude direkt vor diesem Turm, erhielt.

„Der Teufelstritt ist schon eine tolle Sache für Schongau“, ist Autorin Martin überzeugt. Das Trio freut sich auf die anstehende Präsentation, die allerdings nur in einem kleinen Rahmen stattfindet, öffentliche Lesungen sollen aber folgen. „Die Münchener Sage ist eindeutig nicht so einleuchtend, hier ist es authentisch“, versichert Schmidbauer.

In seinen Augen gebe es auch allen Grund, den Turm und seine Geschichte und damit Schongaus Geschichte zu „dopen“, wie er es mit Blick auf die jüngeren politischen Entscheidungen nennt: Alles, was verschwinde aus Schongau, brauche ein Gegenstück, das dafür glänze. „Da muss man rauskitzeln, was drin ist. Und was nicht drin ist, muss man reintun.“