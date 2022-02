Schongauer Ausbildungsmesse SAM wieder nur online als Ausbildungsmarkt

Von: Elke Robert

Teilen

Die Website für die SAM 2022 wird derzeit aktualisiert, ab März soll sie online gehen. Screenshot: Agentur OStenrieder Viele verschiedene Ausbildungsplätze Angebote quer durch alle Branchen © Agentur Ostenrieder

Auch dieses Jahr muss der Schongauer Ausbildungsmarkt SAM noch einmal online stattfinden. „Eine Präsenzmesse ist durch nichts zu ersetzen“, weiß Alexander Berndt, der derzeit die Website aktualisiert. Aber das Angebot kam 2021 sehr gut an. So sind heuer Firmen mit dabei, die bisher zögerten.

Schongau – Das dritte Jahr in Folge kann nun heuer wegen Corona keine Präsenzmesse stattfinden, und so wird die Schongauer Ausbildungsmesse SAM ein zweites Mal online und kontaktlos abgehalten. Unterstützt vom Informationskreis der Wirtschaft Schongau und vom Landratsamt Weilheim-Schongau, aktualisiert Alexander Berndt von der Peitinger Agentur Ostenrieder Design & Marketing derzeit die Online-Plattform, damit das neue Angebot Anfang März an den Start gehen kann. Voller Eifer hätte man sich im Oktober in die Vorplanungen gestürzt, Firmen angeschrieben und neue akquiriert – für eine Ausbildungsmesse in der Lechsporthalle. „Aber so, wie es jetzt aussieht, wurde uns empfohlen, die Planungen nicht weiter voranzubringen – allein die Auflagen einzuhalten, ist von der Manpower her nicht stemmbar.“

2021 hatte man als Ersatz erstmals die Seite aufgebaut, jetzt geht man in die zweite Runde

2021 hatte man als Ersatz erstmals die Seite aufgebaut– mit gutem Erfolg, die Resonanz war groß. Nicht nur in der Startphase, auch bis in den Winter hinein habe es Traffic auf der Seite gegeben. Das soll auch bei der Neuauflage so sein: Angeboten werden Ausbildungsplätze in den Bereichen Industrie, Handwerk, Handel, Gesundheit sowie öffentlicher und sozialer Bereich. Die Plattform bietet den Firmen einerseits die Möglichkeit, sich vorzustellen – auch über kleine Videoclips rund um die Ausbildung. Die künftigen Auszubildenden bekommen nicht nur die Information, wer wo welche Stelle anbietet, auch der Kontakt zum direkten Ansprechpartner wird gleich mit hergestellt – so sind die Hürden geringer als bei der direkten Suche am Arbeitsmarkt oder auf der Website von Firmen. Angesprochen werden sollen Bewerber aller Schulformen – ganz gleich, mit welchem Abschluss.

Aktuell sind bereits um die 70 Firmen dabei

Aktuell sind bereits um die 70 Firmen mit dabei, „die meisten haben wieder mitgemacht quer durch alle Branchen, nur vereinzelt kamen Absagen, weil wegen Corona nicht ausgebildet wird“, so Berndt. Persönlich wichtig war Berndt das Angebot des Ausbildungsberufes Kaufmann/frau für Freizeit und Tourismus, erlernen kann man diesen z.B. bei Via Claudia Camping in Lechbruck: „Da blutet mir das Herz, wenn man weiß, was mit der Hotellerie und der Gastronomie gerade passiert.“ Daher hat man den Einzugsbereich auch etwas erweitert und beispielsweise das Hotel Jungbrunnen im Tannheimer Tal mit aufgenommen. Überwiegend kommen die Betriebe aber aus dem kompletten Landkreis Weilheim-Schongau sowie zu Teilen aus den benachbarten Landkreisen Ostallgäu, Landsberg am Lech und Garmisch-Partenkirchen.

Das Angebot ist groß - auch in Schongau

Neben allseits bekannten Industriebetrieben wie Aerotech, ept, Hirschvogel, Hoerbiger, UPM, Hochland, Zarges, Eirenschmalz oder Roche stellen auch Handwerks-Betriebe wie die Metzgerei Boneberger, Glas- und Fensterbau Huber, Spenglerei Hein oder Elektro Schöffmann ihre Ausbildungsberufe ausführlich vor. Für kaufmännische Berufe, die in Banken, bei Krankenversicherungen oder in Automobilhäusern angeboten werden, wird ebenso geworben wie für die Beamtenlaufbahn oder das Duale Studium beim Landratsamt oder beim Zoll. Nicht zuletzt kann man sich über Kontakte für einen Ausbildungsplatz in der Pflege informieren – das Angebot ist in Schongau besonders groß.

Zusätzlicher Anreiz: Eine Verlosungsaktion

Ein kleiner Zusatzanreiz, die Messe online zu besuchen und sich über die verschiedenen Ausbildungen zu informieren, soll wieder eine Verlosung sein – sobald das Angebot unter www.schongauer-ausbildungsmarkt.de freigeschaltet ist, kann man nämlich wieder die kleinen „SAMileys“ zählen. Unter allen Einsendern, die die richtige Zahl haben, werden Sachpreise verlost, Hauptgewinn ist ein Ipad. Berndt: „Und wir hoffen, dass es heuer das letzte Mal sein wird, dass wir diese Ausnahme mit einer reinen Online-Messe machen – das persönliche Gespräch am Messestand ist einfach durch nichts zu ersetzen.“

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.