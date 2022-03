Nur eine „Sanierung light“ für den Kollegstufenbau am Schongauer Schulzentrum

Von: Elke Robert

Wieder nutzbar gemacht wurde der Kollegstufenbau bereits 2021, nun sollen weitere Arbeiten folgen. Insgesamt will sich die Stadt erst darüber klar werden, was mit dem Bau nach der Generalsanierung der Mittelschule passiert. © Herold

Weitere Sanierungsmaßnahmen für den Kollegstufenbau am Schongauer Schulzentrum hat jüngst der Stadtrat beschlossen. Gemacht wird aber nur das Nötigste. Einstimmig abgelehnt wurden weitere neue Fenster und eine Verschattung, da man sich erst über die Zukunft des Gebäudes klar werden will.

Schongau – Weitergehen soll es heuer mit der Sanierung des Kollegstufenbaus. Wieder nutzbar gemacht worden war das Gebäude als Übergangslösung für die Mittelschule, die auch noch mindestens bis zum Ende der nun beschlossenen großen Generalsanierung funktionieren soll. Die meisten Sanierungsarbeiten waren bereits 2021 durchgeführt worden, nun geht es um einen zweiten Bauabschnitt.

Unbedingt notwendig sei eine neue technische Gebäudeausrüstung wie Modernisierung der Beleuchtung und der Elektroverteilung, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich den Stadträten in der jüngsten Sitzung. Auch müssen schadhafte Stellen an der Fassade ausgebessert werden. Aufgeführt wurde die Erneuerung des Nebeneingangsportals und einer Verglasung an der Ostseite. Für weitere Beton- und Putzsanierung, Maler- sowie Spenglerarbeiten fallen insgesamt rund 140 000 Euro an.

Aus Gründen der Behaglichkeit und des Wärmeschutzes

So weit der zweite Baustein für eine „Sanierung light“. Die Bestandsfenster seien zwar im Wesentlichen funktionsfähig und könnten auch noch weiter genutzt werden. „Jedoch ist eine Fenstersanierung aus Gründen der Behaglichkeit und des Wärmeschutzes – insbesondere mit Blick auf die mögliche Energie- und CO2-Nutzung – angeraten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Für die Sanierung der Fenster und der Verschattung würden zusätzlich rund 180 000 Euro anfallen, rechnete Dietrich vor, insgesamt wären es demnach 320 000 Euro.

Um die Wirtschaftlichkeit und die Auswirkung der Maßnahme auf das Klima zu beurteilen, müsse man aber die Nutzungsdauer des Gebäudes betrachten, eine Beurteilung, die derzeit auch alles andere als einfach sei: Im Mittelschulsektor seien sinkende Schülerzahlen prognostiziert, in der Ganztagsbetreuung steige die Nachfrage wiederum.

Nutzungsdauer des Gebäudes betrachten

„Ich bin generell für Energieeinsparung, aber wenn es um Fenster geht, ohne die Fassade zu sanieren, macht das keinen Sinn“, fasste es Martin Schwarz (SPD) zusammen. Vielleicht entscheide man sich dafür, den Bau in zehn Jahren abzureißen, „dann hätten wir viel Geld in den Sand gesetzt“. Wenn man dagegen in zehn Jahren für eine große Sanierung stimme, könne man die Fenster immer noch austauschen. Das sei ein wichtiger Punkt, beim alleinigen Tausch der Fenster ohne Fassadendämmung könne Schimmel entstehen, bestätigte der Stadtbaumeister die Einwände von Schwarz.

Nach der Meinung von Gregor Schuppe (ALS) müsse sich die Stadt erst einmal grundsätzlich darüber klar werden, wie es mit dem Kollegstufenbau langfristig weitergehen könnte – und dabei nicht nur die Mittelschule betrachten, sondern das gesamte Schulzentrum. „Es ist falsch gedacht, nicht Fisch, nicht Fleisch.“ Das Gremium segnete einstimmig nur die weiteren notwendigen Arbeiten am Kollegstufenbau ab, die Beauftragung neuer Fenster und einer Verschattung wurden einstimmig abgelehnt.