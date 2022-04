Sauna-Fass zum Mieten bringt Kunden ins Schwitzen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ein Haus am See: Eva-Maria Zimmermann bringt das Sauna-Fass zu ihren Kunden nach Hause. © Zimmermann

Ein Sauna-Fass zum Mieten für schweißtreibende Stunden im Hof vor dem eigenen Haus: Das gibt es in Schongau. Wir haben uns erklären lassen, wie das ganze funktioniert.

Schongau –„Jetzt bin ich mal gespannt“: Eine ältere Frau aus Schongau spaziert gerade zufällig vorbei, als Eva-Maria Zimmermann das große Fass aufsperrt, das auf einem Hänger befestigt ist. „Das habe ich schon öfter gesehen beim Vorbeilaufen und hab’ mich immer gefragt, was das ist“, verrät die Seniorin aus Schongau, die jetzt neugierig ins Fass blickt. „Ich habe an eine Schäferhütte gedacht.“

Falsch geraten. „Kommen Sie ruhig rein in unser Saunafass“, sagt Zimmermann und winkt die Frau herein. Ein Saunafass? „Für mich ist das nichts, aber das muss ich gleich meinem Sohn sagen“, freut sich die Seniorin, endlich quasi im Vorbeilaufen auf des Rätsels Lösung gestoßen zu sein.

Die Rentnerin ist nicht die einzige Passantin, die über das Innere des mysteriösen Fasses erstaunt ist. „Wenn ich da bin und putze, sprechen mich immer wieder mal Leute an“, erzählt Eva-Maria Zimmermann. Mit ihrem Fass zum Mieten bringt sie inzwischen Sauna-Fans weit über die Grenzen Schongaus hinaus ganz schön ins Schwitzen.

Saunafass zum Mieten in Schongau - So funktioniert es

Das Fass kann tageweise gemietet werden. Ist das passiert, kann es selbst abgeholt werden. Oder Eva-Maria Zimmermann fährt es den Kunden in den Hof, die dann alleine oder gemeinsam mit Freunden bei diversen Saunagängen philosophieren, lachen – aber auf jeden Fall schwitzen können.

Tatsächlich verbirgt sich im Inneren das Fässchens eine schnuckelige kleine Sauna mit zwei Bänken. Dort können vier Schweißgebadete sitzen oder zwei Sauna-Fans im Liegen schwitzen und entspannen. Eingebollert wird der kleine Saunaofen mit Holz. Sogar einen Vorraum gibt es – damit die Fassl-Gäste nicht nach dem Saunagang wie Gott sie eben geschaffen hat ins Freie müssen. Hier können sie sich erst nochmal den Bademantel anziehen.

Und wie geht das dann mit dem Duschen? Wahlweise ist der Gartenschlauch im Angebot oder die hauseigene Dusche drin. „Aber das mit dem Gartenschlauch im Winter, das ist schon hart“, muss selbst Eva-Maria Zimmermann als Hardcore-Sauna-Fan einräumen. Die Variante ist dann schon eher was für einen Sommertag, an dem es sich ebenfalls bestens saunieren lässt.

Kunden wollten eigenes Fass

Angefangen hat die Schongauerin das Geschäft mit dem Sauna-Fass im vergangenen Januar. Entstanden ist die Idee mit dem Sauna-Fass zum Mieten wegen Corona. Eine Idee, die ankommt. Weil öffentliche Saunen geschlossen waren und vielen zuhause die Decke auf den Kopf gefallen ist, holten sie sich das Sauna-Fass nach Hause und verbrachten dort in diesem ganz eigenen, besonderen Flair, ein paar ruhige Stunden. Die Begeisterung bei einigen Kunden war sogar so groß, dass sie sich selbst ein Sauna-Fass angeschafft und in den Garten gestellt haben, weiß Zimmermann zu berichten. Auch Stammkunden hat sie, die das Fass regelmäßig gemeinsam mit Freunden mieten.

Übrigens: Auch wenn das Fass in Schongau an der Straße steht, muss Zimmermann sich keine Gedanken machen, dass Einbrecher oder Jugendliche sich im Fässchen einnisten oder daran zu schaffen machen – das Fass steht unmittelbar gegenüber vom Eingang der Schongauer Polizei-Inspektion und ist damit stets unter bester Beobachtung.

