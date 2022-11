Marion Albrecht vom Schongauer Brauhaus übt scharfe Kritik an IHK: „So kann es nicht weitergehen“

Von: Bernhard Jepsen

Dem Schongauer Brauhaus wurde ein Koch-Azubi durch ein Münchner Hotel abgeworben. Leiterin Marion Albrecht kritisiert, dass die IHK das gedeckt habe. © dpa

Marion Albrecht vom Schongauer Brauhaus nutzte die Regionalausschusssitzung der IHK, um fundamentale Kritik zu üben.

Landkreis – IHK-Regionalausschusssitzung sind für gewöhnlich keine Veranstaltungen, bei denen Tacheles geredet wird. Meist werden Themenblöcke von Referenten aufbereitet und diskutiert. Kritik an der IHK kommt eher selten vor.

Genau die übte jedoch Marion Albrecht (Brauhaus Schongau) am Ende der jüngsten Sitzung des Regionalausschusses „Weilheim-Schongau“ – und zwar fundamental. „Ich tue mich grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen mit der IHK schwer“, nahm Albrecht kein Blatt vor den Mund. Es gehe vor allem um den Umgang mit Kritik und Fragen aus den Betrieben sowie um qualitative Abläufe bei Azubi-Prüfungen: „So kann es nicht weitergehen.“

Albrecht übt scharfe Kritik an IHK: Fälle von Frauenfeindlichkeit und Abwerben von Azubis

Die Prüfungsausschüsse, so Albrecht, seien nicht durchgehend paritätisch mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrern besetzt, zudem seien ihr Fälle von Frauenfeindlichkeit bekannt. Der „Abschuss“ sei aber gewesen, dass aus ihrem Betrieb ein Koch-Azubi nach einem Jahr Lehrzeit von einem Münchner Hotel abgeworben wurde. Von IHK und Berufsschule, so Albrecht, sei dem Marokkaner signalisiert worden, dass er die Kündigung so einreichen könne. Die IHK habe dann das alte Ausbildungsverhältnis in ihrem Register gelöscht und den neuen Vertrag eingetragen.

Sie verstehe ja, dass junge Menschen lieber in der Großstadt als auf dem Land leben wollen, wo es keinen funktionierenden ÖPNV gebe. „Aber die Abwerbung von Azubis ist eine Sauerei unter Kollegen“, so Albrecht: „Und die IHK deckt das auch noch.“

„Ich weiß von etlichen Kollegen, die nicht mehr ausbilden“

Auf Nachfrage der Heimatzeitung konkretisiert Albrecht ihre Vorwürfe. Auslöser für ihren Unmut sei die Sorge um die Standards im Prüfungsverfahren gewesen. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland sei ein „hohes Gut“, dessen Qualität es zu bewahren gelte. Bezüglich der „frauenfeindlichen Sprüche“ und der fehlenden paritätischen Besetzung der Prüfungsausschüsse hat Albrecht im IHK-Stammhaus in München nachgefragt – aber ihr zufolge keine Antworten bekommen. Die Namen der Prüfer seien ihr aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitgeteilt worden.

Albrecht kann das nicht nachvollziehen: „Mir ist wichtig, dass da nicht gemauschelt wird. Als Ausbilder will ich doch wissen, wer da prüft und ob der überhaupt die Qualifikation dazu hat.“ Sie ist persönlich betroffen, ihre Tochter hat ein Verfahren gegen die IHK wegen ihrer Abschlussprüfung initiiert. Doch Albrecht geht es nach eigenem Bekunden um das Grundsätzliche: „Ich weiß von etlichen Kollegen, die nicht mehr ausbilden.“

Das sagt die IHK zu den Vorwürfen Auf Nachfrage heißt es aus dem IHK-Stammhaus in München, dass man den Ärger Albrechts über die Kündigung ihres Azubis nachvollziehen könne. Laut Florian Kaiser, Bereichsleiter für Bildungsberatung, ist das aber eine „alltägliche Sache“. Die IHK sei gesetzlich dazu verpflichtet, das alte Ausbildungsverhältnis im Verzeichnis zu löschen und das neue einzutragen. Der IHK komme diesbezüglich nur eine formale Rolle zu. Der Ausbildungsvertrag werde zwischen dem Azubi und dem jeweiligen Lehrbetrieb geschlossen. Über die Rechtmäßigkeit der Kündigung würden allein die Arbeitsgerichte entscheiden. „Die IHK ist da überhaupt nicht beteiligt“, so Kaiser.

Bezüglich der von Albrecht angeprangerten Frauenfeindlichkeit in Prüfungsausschüssen spricht Kaiser von einem „schweren Vorwurf“. Konkrete Fälle seien der IHK nicht bekannt. „Wenn es negative Sachen in Ausschüssen gibt, gehen wir denen nach.“ Laut Pressestelle hat die IHK für München und Oberbayern im Prüfungsjahr 2020/2021 insgesamt 20 434 Abschlussprüfungen abgenommen. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse hätten lediglich 1,61 Prozent der Prüflinge Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen verlangt. Dies habe in 0,14 Prozent aller Prüfungen zu eingereichten Widersprüchen geführt. Die Revisionsquote, also ein erfolgreicher Widerspruch, würde bei 0,02 Prozent aller Prüfungen liegen.

Albrecht hat gegen ihren ehemaligen Koch-Lehrling Kündigungsschutzklage eingereicht. Sie beruft sich auf § 22 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), wonach Azubis während der Probezeit das Ausbildungsverhältnis neben einem wichtigen Grund nur kündigen können, wenn sie die Berufsausbildung komplett aufgeben oder in eine andere Branche wechseln wollen.

Löschung des ursprünglichen Ausbildungsverhältnisses sei „falsch“ gewesen

Das sei aber bei dem Marokkaner nicht der Fall gewesen. „Eine Ausbildung ist kein normales Arbeitsverhältnis. Er kann nicht einfach seinen Ausbildungsbetrieb wechseln, wie er lustig ist.“ Die Löschung des ursprünglichen Ausbildungsverhältnisses durch die IHK sei demnach „falsch“ gewesen.

Albrecht ist realistisch genug, um zu wissen, dass der Azubi nicht mehr zurückkehren wird. Aber ihr geht es ums Prinzip: „Man fragt sich, was der ganze Quatsch mit der IHK noch soll.“

