Schizophrener Alkoholiker will sich nicht ändern

Noch ist in dem Prozess kein Urteil gefallen. © dpa

„Ich bin Alkoholiker und werde es bleiben“, sagt der Angeklagte über sich und räumt ein, unter Alkoholeinfluss Straftaten wie Beleidigungen oder Körperverletzungen begangen zu haben. Wie soll man mit einem 65-Jährigen umgehen, der wohl nicht therapierbar ist? Mit dieser Frage muss sich seit Freitag das Münchner Landgericht beschäftigen.

VON ANDREAS MÜLLER

Schongau/Peiting – Eigentlich hätte der Prozess schon am vergangenen Montag beginnen sollen. Der Angeklagte war allerdings nicht erschienen. Versuche der Polizei, ihn in seiner Münchner Unterkunft oder auf einem der „amtsbekannten Plätze“ – wie der Vorsitzende Richter es formulierte – anzutreffen, blieben erfolglos. Mitte der Woche wurde er in Hauptverhandlungshaft genommen und nun polizeilich vorgeführt.

Hartz-IV-Empfänger soll Vielzahl von Straftaten begangen haben

Dem Hartz-IV-Empfänger wird eine Vielzahl von Straftaten vorgeworfen. So soll er in Peiting einem Nachbarn einen Zettel an die Wohnungstür gehängt haben mit der Aufschrift „dreckiges, asoziales, arbeitsscheues und verlogenes Stück Dreck“. Am schwersten wiegt wohl der Vorwurf, er habe einen Mann in Peiting mit einer Metallspachtel angegriffen und im Brustbereich verletzt, wenn auch nur leicht. Außerdem soll er ihn mit den Worten „Dich steche ich ab“ bedroht haben. Der Schongauer Polizei soll er ein Paket vor die Tür gelegt haben als Geschenk für „geistig unterbelichtete Polizisten bei der Pl Schongau“.

Die Beleidigung der Polizisten war wohl die Reaktion darauf, dass diese zuvor beim Angeklagten einen Alkoholtest durchgeführt hatten. Zu dem Zeitpunkt stand er nämlich unter Führungsaufsicht: Ihm war unter anderem verboten, Alkohol zu trinken – und zwar strafbewehrt. Das bedeutet, dass er sich alleine durch das Trinken von Alkohol strafbar gemacht hat.

Der 65-Jährige hat die Anklagevorwürfe eingeräumt – mit Einschränkungen. So habe er mit der Spachtel lediglich die Farbe von der Haustür abgekratzt. Angegriffen habe er damit niemanden.

Gericht beschäftigt sich mit komplexem Lebenslauf

Intensiv beschäftigte sich das Gericht mit dem laut Richter „komplexen Lebenslauf“ des aus Schwaben stammenden Angeklagten. Auf der Hauptschule sei er der Schulbeste gewesen, verkündete der 65-Jährige stolz. Nach der mittleren Reife habe er eine Ausbildung zum Programmierer erfolgreich abgeschlossen.

Dann jedoch habe er angefangen, Drogen zu nehmen: Marihuana, LSD. Damals sei er auch erstmals verurteilt worden. Anfang der 80er Jahre habe er geheiratet. Mit Drogen habe er seitdem nichts mehr zu tun. Als jedoch seine Ehe wenige Jahre später geschieden wurde, habe er „richtig zum Saufen angefangen“, gab der 65-Jährige zu.

Der Angeklagte hat längere Zeit in der Psychiatrie verbracht – nach eigenen Angaben 16 Jahre. Bei ihm war eine Schizophrenie diagnostiziert worden, die er jedoch bestreitet. Eine Behandlung mit Neuroleptika lehnt er wegen der Nebenwirkungen ab: „Das ist ein Angriff auf die Menschenwürde“, sagte er.

Trotz ausgeprägter Suchtvergangenheit wirkt der Mann klar

Über eine Stunde hat der 65-Jährige über sein Leben erzählt. Anders als sonst bei Angeklagten mit ausgeprägter Suchtvergangenheit wirkte er klar und konnte sich an viele Details erinnern. Auch äußerlich sind ihm der jahrelange Drogen- und Alkoholmissbrauch nicht anzumerken.

In dem Prozess wird es wohl weniger darum gehen, wie der Angeklagte zu bestrafen ist, sondern mehr darum, wie zukünftige Straftaten verhindert werden können. Auch wenn angeklungen ist, dass der 65-Jährige bisher noch keinen Entzug versucht hat: Ob bei über 30 Jahre langem Alkoholmissbrauch und eingeschliffenen Verhaltensmustern eine Therapie Aussicht auf Erfolg hat, ist doch eher zweifelhaft. Das Urteil soll Anfang Juni fallen.