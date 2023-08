Das Ende einer Partynacht in Schongau: Auf Schlag ins Gesicht für Griff in den Schritt folgt jetzt Haft

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Fall verhandelt. © Wahl-Geiger

Ein ihm gegenüber erfolgter Griff in den Schritt sowie anzügliche Äußerungen haben einen 25-jährigen Schongauer dazu veranlasst, seinem Gegenüber einen Schlag ins Gesicht zu verpassen – mit erheblichen juristischen Folgen.

Schongau – Nach einer Partynacht in einem Schongauer Lokal hatten sich der Angeklagte und der 22-jährige Geschädigte im November des vergangenen Jahres zunächst unabhängig voneinander zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Wie der 25-Jährige vor dem Amtsgericht Weilheim angab, sei er, als sie aufeinandertrafen, von seinem späteren Opfer zunächst durch sexuelle Äußerungen bedrängt worden. Der 22-Jährige habe „seinen Schwanz wollen“, so der Angeklagte.

In den Schritt gefasst: Das war zuviel

Im weiteren Verlauf habe ihm der Geschädigte sogar in den Schritt gefasst, was ihm schließlich „zu viel“ gewesen sei und er diesem daraufhin, nachdem er ihn zuvor mehrfach gewarnt haben will, „eine Ohrfeige verpasst“ hatte, so der Angeklagte. Der Geschädigte sei anschließend zu Boden gegangen.

An mehr als eine blutige Oberlippe konnte sich der Angeklagte bei seinem Opfer nicht erinnern. Wie im Krankenhaus bekannt wurde, hatte sich der 22-Jährige aber zusätzlich auch Schürfwunden zugezogen. Außerdem waren zwei Schneidezähne abgebrochen.

Geschädigter kann sich an nichts erinnern

Wie der Angeklagte weiter angab, habe er dem Geschädigten wieder hochgeholfen. Folgend hätten sie einen kurzen Teil des Heimwegs zusammen bewältigt, bis sich der 22-Jährige plötzlich wieder auf den Boden gelegt habe. Er „hat rumgeschrien und sich gewälzt“, so der Angeklagte.

Der Geschädigte selbst konnte dem Gericht bei der Aufklärung des Falles kaum behilflich sein. Er wüsste nur noch, wie er „im Krankenhaus aufgewacht“ sei. Dennoch belaste ihn der Vorfall psychisch, so der junge Mann. „Ich bin froh, dass ich meine Familie habe“, sagte er.

Staatsanwältin ist verwundert

Dass er sich, wie vom Angeklagten beschrieben, vulgär geäußert haben soll, glaubte er aber nicht. Er sei zwar homosexuell, würde so etwas, wie er erklärte, aber „eigentlich nicht machen“.

Der Angeklagte hatte bereits zu Beginn angegeben, den 22-Jährigen von einer ehemaligen Arbeitsstelle her zu kennen, was dieser jedoch verneinte. Er habe den Angeklagten vor der besagten Partynacht noch nie gesehen.

„Roter Faden“ an Delikten beim Angeklagten

Der Fall sei „etwas merkwürdig“, sagte die Staatsanwältin. Dennoch sei sie von der Bestätigung der Anklage überzeugt. Auch weil der 25-Jährige zumindest den Schlag zugegeben und erklärt hatte, den Geschädigten später mit einem anderen jungen Mann allein gelassen zu haben, der letztlich einen Krankenwagen verständigt hatte. Sie wisse daher nicht, woher die „massiven Verletzungen“ sonst stammen sollten. Trotzdem verwies sie auf die Möglichkeit, dass ein Teil zumindest darauf zurückzuführen sein könnte, dass der junge Mann „unglücklich zu Boden gefallen“ war. Das ganze „Drumherum“ beschrieb sie dennoch als „nebulös“.

Derartige Gewaltdelikte würden sich allerdings „wie ein roter Faden durch seine Laufbahn“ ziehen, so die Staatsanwältin. Nach elf Vorstrafen sei ein „spürbarer Freiheitsentzug“ notwendig, weshalb sie drei Jahre und sechs Monate Haft für den 25-Jährigen forderte.

Der Verteidiger wiederum verwies darauf, dass die Ohrfeige einer „Vorgeschichte“ entsprungen sei. „Griffe ans Gemächt“ seien für seinen Mandanten „sehr unangenehm“ gewesen, was unbedingt zu dessen Gunsten bedacht werden sollte. Dass sein Mandant für den Schlag bestraft werden müsse, stellte er aber nicht in Frage.

Ein Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung

Das Schöffengericht um Richter Lars Baumann verurteilte den Angeklagten, der sich aufgrund eines anderen Vorfalles momentan in Untersuchungshaft befindet, schließlich zu einer einjährigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Er zweifle nicht daran, dass der Angeklagte „angemacht worden ist“, so Richter Baumann. Dass er aber „nicht ein Mal einem Konflikt aus dem Weg gehen“ konnte, kritisierte er scharf.

„Das ist ihr Hauptproblem: Sie schlagen halt zu. In völliger Regelmäßigkeit begehen sie Straftaten“, sagte der Vorsitzende. Jedoch nahm er an, dass der Angeklagte „mit so schweren Verletzungen“ – ausgelöst von einer Ohrfeige – „wahrscheinlich nicht gerechnet“ hatte.

FLORIAN ZERHOCH