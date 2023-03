Schließung der Geburtenstation Schongau: Hebammen fühlen sich im Stich gelassen — „So geht man nicht mit Leuten um“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Für die Geburtenstation in Schongau soll in fünf Wochen Schluss sein. Die Hebammen fühlen sich von der Krankenhaus GmbH und dem Landkreis im Stich gelassen. © dpa

Noch immer steht das Team der Geburtshilfe Schongau unter Schock. Bereits in fünf Wochen soll Schluss sein – von der Krankenhaus GmbH und dem Landkreis fühlen sich insbesondere die Hebammen im Stich gelassen.

Schongau – Seitdem Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Krankenhaus GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann das Team der Geburtshilfe Schongau überraschend vor vollendete Tatsachen gestellt hat, will das Telefon im Kreißsaal nicht mehr stillstehen: Die Mütter, die sich auf eine Geburt, begleitet vom eingespielten Schongauer Hebammen-Team in Schongau, gefreut hatten, haben viele Fragen. Wo sollen sie nun hingehen zum Entbinden? Gibt es überhaupt eine Nachsorge nach der Geburt? Und was ist mit den Kursen? Fragen über Fragen.

Schongaus Hebammen haben mit Blick in eine düstere Zukunft nun neben dem Entbinden und der Versorgung Schwangerer einen ganz neuen Job: Sie spielen Sekretariat. Eine Sekretärin gibt es für ihre Abteilung schon lange nicht mehr. „Wir stehen da und beantworten einen Anruf nach dem anderen, teilweise eine halbe Stunde“, so eine Hebamme.

Aus für Geburtshilfe: Hebammen beklagen schlechte Informationspolitik der Krankenhaus GmbH

Die beklagen eine schlechte Informationspolitik durch die Krankenhaus GmbH. Nicht einmal auf der eigenen Homepage werden diese Informationen für werdende Mütter bereitgestellt. Auch auf der Facebook-Seite der Krankenhaus GmbH „Mia san Krankenhaus“: Fehlanzeige. Statt einer Info für besorgte werdende Eltern gibt es hier am Montag nach dem Schock-Wochenende ein Youtube-Video mit dem Chefarzt der Anästhesie zum Thema Narkose. Erst gestern Nachmittag dann der knappe Hinweis bei Facebook, dass die Schongauer Hebammen Schwangere auch über den 1. Mai hinaus versorgen. So bleibt es denen, die erst vor wenigen Tagen selbst eine Hiobsbotschaft erhalten haben, eben diese nun weiter an die Mütter zu geben.

Ein wichtiger Punkt: Die Versorgung in Sachen Niederkunft im Schongauer Kreißsaal ist bis Ende April lückenlos gewährleistet. Das komplette Team steht in bewährter Manier für Entbindungen bereit. Nicht nur bis zur Schließung, sondern auch darüber hinaus werden Schwangere und frisch gebackene Mütter und Babys weiterhin durch die Schongauer Hebammen im Krankenhaus und natürlich auch zu Hause versorgt. Auch die Kurse laufen wie gewohnt weiter. Wobei – nicht ganz wie gewohnt. „Im letzten Kurs haben alle Mütter geweint – und ich habe mitgeweint“, berichtet eine der Hebammen.

Arbeiten auf Selbstständigen-Basis: Hebammen bekommen kein Arbeitslosengeld

Bei aller Trauer um das, was in über zwei Jahrzehnten mühsam aufgebaut wurde und jetzt kaputt ist, freut man sich im Kreißsaal zumindest über den enormen Rückhalt im Umfeld. Die Unterstützung von Kollegen, von Bürgern und den Patientinnen sei enorm.

Was man wiederum so offenbar seitens der Krankenhaus GmbH und des Landkreises nicht erwarten kann. Nur noch fünf Wochen, dann stehen Schongaus Hebammen auf der Straße. Sie sind nicht fest angestellt sondern arbeiten alle auf Selbstständigen-Basis für die Krankenhaus GmbH. Will heißen: Arbeitslosengeld oder Ähnliches gibt es für sie nicht.

Um so größer ist der Ärger, dass man sich offenbar bei der Krankenhaus GmbH keinerlei Gedanken gemacht hatte, wie man zumindest das finanzielle Leid für das engagierte Team lindern könnte. So hätten Lippmann und Jochner-Weiß die Hebammen am vergangenen Freitag bei der Verkündung der Hiobsbotschaft mit großen Augen angeschaut, als die Frage nach einer Art Abfindung gestellt wurde.

Frust bei Hebammen: „So geht man nicht mit Leuten um“

Zwar hätte man sich mit der Schließung der Geburtshilfe offenbar schon länger befasst, mutmaßt man im Hebammen-Team. Mit einer Art Sozialplan allerdings mitnichten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Zumindest im Nachgang habe die Landrätin versprochen, sich in der Angelegenheit mit dem Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH abzustimmen.

Wütend macht die Schongauer Hebammen noch immer die Tatsache, dass am vergangenen Freitag bereits im Haus in Schongau über die Schließung der Geburtshilfe getuschelt worden war – die Hebammen selbst wurden von der Nachricht erst am Nachmittag überrascht. „So geht man nicht mit Leuten um, die sich hier zwei Jahrzehnte den Arsch aufgerissen haben.“

