Schlimmer Unfall auf B17: Schongauer (63) kracht frontal in entgegenkommendes Auto

Von: Christoph Peters

Einen Tag nach dem tödlichen Unfall bei Steingaden waren die Rettungskräfte am Freitag erneut gefordert. Diesmal hatte es zwischen Peiting und Schongau gekracht. © Hans-Helmut Herold

Ein schlimmer Unfall auf der B17 zwischen Schongau und Peiting hat am Freitagvormittag die Einsatzkräfte auf Trab gehalten.

Schongau – Wie die Schongauer Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück zwischen der Lechtalbrücke und der Anschlussstelle Schongau-West. Der Schongauer war mit seinem Auto kurz vor 10.30 Uhr von Peiting kommend in Richtung Schongau unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der 63-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der Peitingerin.

Rettungshubschrauber bringt Schwerstverletzten ins Krankenhaus

Während die 65-Jährige ihr Auto selbständig verlassen konnte, wurde der 63-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerst verletzten Mann ins Unfallklinikum Murnau. Die Peitingerin erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schongau eingeliefert. An den beiden völlig demolierten Autos entstand laut Polizei Sachschaden von insgesamt rund 15 000 Euro. Beide Wagen wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Schongau mit rund 20 Einsatzkräften am Unfallort, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Dieser wurde soweit möglich halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während des Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Nicht nur auf der Umgehung war Geduld gefragt, auch in Peiting und Schongau bildeten sich teils lange Staus. Erst gegen 13.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

Es war bereits der zweite schwere Unfall binnen kurzer Zeit. Erst am Donnerstag war ein 74-jähriger Autofahrer bei Steingaden tödlich verunglückt.

