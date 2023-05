„Schloßbergler“ Schongau verteidigen beim Lechgau-Preisplatteln ihren Titel

148 Einzelteilnehmer und 22 Gruppen

148 Einzelteilnehmer und 22 Gruppen waren beim Preisplatteln des Lechgaus in Hohenpeißenberg am Start

Hohenpeißenberg – Auf ganz hohem Niveau ist das diesjährige Preisplatteln der Aktiven des Lechgaus über die Bühne gegangen: Insgesamt 148 Einzelteilnehmer und 22 Gruppen plattelten und drehten einen Tag lang in Hohenpeißenberg unter den gestrengen Augen der vier Wertungsrichter um die Wette. „Mich freut es, dass so viele junge Plattler und Dreherinnen aktiv sind und jedes Jahr ihr Können zeigen“, sagte Gauvorstand Franz Multerer und war voll des Lobes.

Doch einen Wermutstropfen fand er dennoch: „Wo sind die Aktiven ab 30 Jahren? Vor allem in der Alters- und Ehrenklasse sind schon immer ganz schön wenige Teilnehmer gemeldet.“ Nichtsdestotrotz war die Stimmung super im Haus der Vereine in Hohenpeißenberg. Das lag auch an der tollen Organisation des Trachtenvereins „Bayerischer Rigi“ Hohenpeißenberg, der sich spontan bereit erklärt hatte, die diesjährigen Preisplatteln auszurichten.

+ In der Klasse „Mädla Aktiv I“ setzte sich Katharina Huber (M.) aus Steingaden gegen Christina Schmid (li.) aus Rottenbuch und Theresa Schmid aus Steingaden durch. © Wölfle

Normalerweise übernimmt das der Verein, der im vergangenen Jahr das Gaufest hatte. Aber im vergangenen Jahr gab es ja bekanntlich kein Gaufest. „Ich bin Euch daher dafür sehr dankbar, dass Ihr das so unkompliziert einfach übernommen habt“, lobte Multerer in Richtung der Gastgeber. Denn es stecke schon viel Arbeit in so einer Veranstaltung.

Mit Traumnoten

Der Höhepunkt war dann natürlich die abschließende Preisverleihung: Mit wahren Traumnoten und unter dem großen Jubel der Aktiven und der Zuschauer im ganzen Saal wurden dabei die Sieger der jeweiligen Altersklassen gekürt (siehe Kasten). Aber auch die Platzierungen der anderen Teilnehmer wurden aufgrund der tollen gezeigten Leistungen lautstark beklatscht. Einfach eine gute Stimmung.

+ Bei den „Buam Aktiv I“ hatte Johannes Erhard (Mitte) aus Rottenbuch die Nase ganz knapp vorn vor Ludwig Nuscheler (li.) aus Hohenfurch und Franz Kriesmair aus Schongau. © Wölfle

Bis zum Zerreißen gespannt waren die Nerven bei der Bekanntgabe der Gruppen-Ergebnisse, denn die werden als Einzige in umgekehrter Reihenfolge verlesen. Und so standen zum Schluss wieder zwei Trachtenpaare der jeweiligen Gruppen auf der Bühne – dieselben wie im vergangenen Jahr: „Almfrieden Steingaden I“ und die „Schloßbergler Schongau I“. Mit einer Wertung von 16/6 verwiesen die Titelverteidiger aus Schongau ihre Freunde aus Steingaden (29/14) zum zweiten Mal auf den zweiten Platz. Bei einem dritten Sieg dürften sie den Wanderpokal behalten. Das wird beim nächsten Preisplatteln, dann in Epfach, spannend.

Die Ergebnisse:

Mädla Aktiv I: 1. Katharina Huber (6/0, Steingaden), 2. Christina Schmid (8/0, Rottenbuch), 3. Theresa Dietrich (8/2, Steingaden), 4. Lea Erhard (9/1, Rottenbuch), 5. Lisa Schmid (9/2, Steingaden).

Buam Aktiv I: 1. Johannes Erhard (5/0, Rottenbuch), 2. Ludwig Nuscheler (5/1, Hohenfurch), 3. Franz Kriesmair (6/0, Schongau), 4. Linus Rieder (7/1, Reichling), 5. Ferdinand Bader (8/2, Schongau).

Mädla Aktiv II: 1. Johanna Reßle (5/0, Schongau), 2. Verena Multerer (7/0, Peiting), 3. Barbara Igl (7/0, Hohenpeißenberg), 4. Maria Schleich (8/1, Rottenbuch), 5. Julia Erhard (11/1, Rottenbuch).

Buam Aktiv II: 1. Tobias Linder (6/2, Hohenfurch), 2. Tobias Fischer (7/0, Hohenpeißenberg), 3. Ferdinand Kopp (7/0, Burggen), 4. Florian Schamper (9/4, Apfeldorf), 5. Christian Kaindl (10/2, Hofstetten).

Altersklasse Buam: 1. Hannes Bauer (14/4), 2. Albert Berchtold (23/10, beide Hohenpeißenberg).

Ehrenklasse Buam: 1. Toni Nöß (9/2, Steingaden), 2. Martin Bauer (10/3, Hohenpeißenberg), 3. Hans Benedikt (11/4, Böbing), 4. Thomas Bauer (15/5), 5. Hans Muschler (16/6, beide Hohenpeißenberg).

Gruppenwertung: 1. Schloßbergler Schongau I (16/6), 2. Almfrieden Steingaden I (29/14), 3. Schwalbenstoaner Hohenfurch I (31/16), 4. Almfrieden Steingaden II (34/14), 5. Windachtaler Hofstetten (38/17).

CHRISTINE WÖLFLE