Schicken Sie uns Ihre Bilder von Schneemännern

Am Freitag ist Welttag des Schneemanns. Wir sammeln die besten Bilder.

Es gibt für alles einen Tag, und am kommenden Freitag, 18. Januar, ist tatsächlich der Welttag des Schneemanns. Nach den vielen Schneefällen der vergangenen Tage dürften auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, den einen oder anderen Schneemann gebaut haben. So wie diese drei Burschen aus Burggen: 3,8 Meter hoch war das Kunstwerk, das (v.l.) Matthias Stelzner, Corvin Mandak und Cornelius Mandak gebaut haben – ohne technische Hilfsmittel, wie sie betonen. Schicken Sie uns Ihre Bilder bis Mittwochabend, 16. Januar, an die Adresse lokales@schongauer-nachrichten.de, am besten mit einer kurzen Beschreibung, wo und wann der Schneemann gebaut wurde, sowie Name und Alter der Baumeister. Wir freuen uns schon!