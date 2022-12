Schneetreiben und Glätte: Winterliche Bedingungen sorgen für zahlreiche Unfälle in Weilheim-Schongau

Von: Theresa Kuchler

Auf der B472 zwischen Peißenberg und Hohenpeißenberg sind am Freitagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrer wurden leicht verletzt. © Hans-Helmut Herold

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgen für reichlich Chaos im Verkehr. Im Kreis Weilheim-Schongau hat es bis Freitagvormittag zahlreiche Unfälle gegeben. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Landkreis – Wegen Schnee und Glätte auf den Straßen sind die Einsatzkräfte in der Region seit Donnerstagabend (15. Dezember) nahezu im Dauereinsatz: Wie die Polizei Schongau mitteilt, hat es im Altlandkreis Schongau bis zum späten Freitagvormittag sechs Mal gekracht. Die meisten Unfälle verliefen glücklicherweise glimpflich – doch bei einem Zusammenprall auf der B472 zwischen Peißenberg und Hohenpeißenberg wurden zwei Personen leicht verletzt.

An dem Unfall, der sich am Freitagmorgen (16. Dezember) kurz vor 6 Uhr ereignete, waren ein 23-Jähriger aus Peiting und ein 40-jähriger Peißenberger beteiligt. Der Peitinger fuhr mit seinem VW auf der Bundesstraße 472 in Richtung Weilheim, als er auf Höhe der Umfahrung Hohenpeißenberg im dreispurigen Bereich bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Laut Polizei war der Mann wohl zu schnell unterwegs, was ihm auf der winterglatten Fahrbahn zum Verhängnis wurde. Er schleuderte mit seinem Pkw nach links über die Gegenfahrbahn, wo er gegen die Leitplanke krachte.

Unfall wegen Schnee und Glätte: Zwei Personen bei Zusammenstoß auf B472 leicht verletzt

Der 40-jährige Peißenberger, der mit seinem Ford in Richtung Schongau unterwegs war und dem Peitinger entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen. Er kollidierte frontal in die linke Fahrzeugseite des VW. Beide Männer wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von jeweils circa 25.000 Euro. Den Sachschaden der beschädigten Leitplanke beziffert die Polizei auf circa 1000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben der Feuerwehr Hohenpeißenberg mit 20 Einsatzkräften ein Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort. Die Bundesstraße war für eineinhalb Stunden teils komplett, teils halbseitig gesperrt. Die Umleitung erfolgte durch die Feuerwehr Hohenpeißenberg.

Verkehrsunfälle in Ingenried und Altenstadt: Fahrer verlieren wegen Glätte Kontrolle über Autos

Zuvor hatte es wegen der Glätte bereits weitere Unfälle in der Region geben. Die Schongauer Polizei berichtet, dass die Unfallserie am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr begann: Ein 52-jähriger Mann aus Schongau war zu dieser Zeit mit seinem BMW auf der B472 in Fahrtrichtung Schongau unterwegs. Im Gemeindebereich Ingenried rutschte er auf der abschüssigen Bundesstraße in das Fahrzeugheck des vorausfahrenden Skoda – als Ursache nennt die Polizei das Blitzeis, das sich auf der Straße gebildet hatte. Sowohl die Fahrerin des Skoda, eine 29-jährige Frau aus Peißenberg, als auch der BMW-Fahrer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8000 Euro.

Ebenfalls auf der B 472 kam es am Donnerstagabend um kurz nach 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Gemeindebereich Altenstadt geriet ein 25-jähriger Peitinger mit seinem Hyundai ins Schleudern. Wegen der Glätte drehte sich das Auto um die eigene Achse, wobei es auf die Gegenfahrbahn geriet und schließlich mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen Mannes aus Ingenried zusammenstieß. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 4000 Euro.

Pähl: 28-jähriger Münchner fährt zu schnell in Kurve und rutscht gegen Verkehrsschild

In Pähl kam es ebenfalls zu einem Unfall, der die winterglatte Fahrbahn zur Ursache hatte. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Münchner am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der B2 unterwegs. Als er mit seinem Mercedes von Starnberg kommend nach rechts in die Tuztinger Straße Richtung Pähl einbog, kam er links von der Fahrbahn ab und krachte gegen das Verkehrszeichen einer Bushaltestelle. Laut Polizei war der Fahrer zu schnell gefahren. Sein Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden am Verkehrszeichen beläuft sich auf circa 100 Euro. Den Münchner erwartet nun ein Bußgeld.