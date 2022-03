Erste Flüchtlinge aus der Ukraine in Schongau angekommen - Was dringend benötigt wird

Von: Elke Robert

Teilen

In Schongau hat man rasch geholfen: Viele Bürger brachten am Sonntag nach einem Aufruf in den Sozialen Medien Hilfsgüter für die Flüchtlinge in die Blaue Traube, die dort gleich sortiert wurden. © Hans-Helmut Herold

Ganz unkonventionell wird auch in Schongau Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine geleistet. Im Hotel Blaue Traube ist derzeit eine Anlaufstelle des Landratsamtes, 20 Flüchtlinge kamen Sonntagmorgen an, weitere folgen. Viel mehr als die eigenen Kleider am Leib haben die Menschen nicht mehr.

Schongau – „Die rasche Hilfe der Schongauer ist großartig“, so Max Diegruber. Sich bei allen zu bedanken, ist dem Schongauer Hotelier ganz wichtig. Seit Sonntag sind sechs kleine Kinder und 14 Erwachsene in der Blauen Traube untergebracht, für den gestrigen Montag waren fünf weitere Flüchtlinge angekündigt. Insgesamt 39 Menschen können in dem kleinen Hotel in der Münzstraße einquartiert werden, es ist eines von derzeit vier DEAs, dezentralen Ersatzanlaufstellen im Landkreis.

Geflüchtete werden in der Blauen Traube empfangen

Empfangen werden sie dort vom Team rund um die Geschäftsführer Diegruber und Silas Schmorell. In Absprache mit dem Landratsamt Weilheim-Schongau ist die Blaue Traube zu einer Erstaufnahmeeinrichtung in Schongau geworden.

Um 5 Uhr morgens kamen die Kleinbusse an. Aus allen Teilen des Kriegsgebiets stammen die Menschen. Bis zu einer Woche waren sie unterwegs, ohne Waschgelegenheit, ohne Verpflegung. „Teilweise haben die Leute sich nur von Schokolade und Keksen ernährt, das, was ihnen zugesteckt wurde für die Kinder“, berichtet Diegruber. Sein Partner hatte schon vor Ankunft der Ukrainer einen Eintopf vorbereitet – den gab es noch im Morgengrauen. „Die Leute waren dankbar für diese herzhafte Mahlzeit – auch die Busfahrer.“

Rasch war klar, es fehlt den Geflüchteten an Kleidung und Hygieneartikeln

Als vom Hotelteam angeboten wurde, die Kleidung der Geflüchteten zu waschen, wurde rasch klar: Wechselkleidung hat niemand dabei. Über die Gruppe „Du kommst aus Schongau, wenn...“ wurde ein Aufruf gestartet, was alles benötigt wird. Das brachte in Schongau eine große Welle an Hilfsbereitschaft ins Rollen.

Kleidung und Schuhe wurde binnen kürzester Zeit angeliefert. „Und die Leute sind geblieben, um beim Sortieren zu helfen, weil sie gesehen haben, dass wir es nicht schaffen“, erzählt Diegruber. Auch Mutter Elke Diegruber und Schwester Lisa Fischer helfen mit, wo sie können.

Die leeren Regale im „Einzinger“ werden sich rasch füllen, dort wurde gestern spontan eine Kleiderkammer eingerichtet. © Hans-Helmut Herold

Lesen Sie auch Agrar-Influencerin: Theresa Singer postet vom Sandlhof Tausende Menschen verfolgen, was Theresa Singer macht: im Stall, auf der Weide, auf dem Traktor – und manchmal auch privat: Die Hofheimer Landwirtschaftsmeisterin nimmt als Agrar-Influencerin knapp 9000 Follower auf Instagram mit in ihre Welt und bezieht Position. Agrar-Influencerin: Theresa Singer postet vom Sandlhof Was passiert an der Bahnhofstraße? Denkschrift ans Mittenwalder Rathaus Wie geht es weiter? Diese Frage richten die Initiatoren des Hotel-Bürgerbegehrens an den Mittenwalder Gemeinderat und den Bürgermeister. Was passiert an der Bahnhofstraße? Denkschrift ans Mittenwalder Rathaus

Mittlerweile hat man alles ganz gut im Griff. Während die Kinder zunächst viel geweint hätten, wie Diebruber erzählt, gab es beim Frühstück schon fröhliche Gesichter, denn auch Spielzeug sei unter den vielen gespendeten Sachen gewesen. Und weil man ja die Zimmer benötigt, hat ein weiterer Schongauer ganz spontan Hilfe zugesagt: Michael Sewald hat die leer stehenden Räume des ehemaligen Schreibwarenladens Einzinger Ecke Weinstraße/Christophstraße als Kleiderlager vermittelt.

Zweite Kleiderkammer in der Christophstraße eingerichtet

„Wir sind in Kontakt mit dem Team der Kleiderkammer, brauchen aber natürlich Tag und Nacht Zugang zum Lager, haben uns daher für diese Alternative entschieden“, erklärt Diegruber die Hintergründe. Jetzt hat man Schuhe in der passenden Größe, so vorhanden, sofort griffbereit. Bei der Kleiderkammer im Haus der Bücherei am Münztor hilft man notfalls aus.

Angekommen in Schongau: 90 Jahre alt ist die Seniorin, die mit ihrer Tochter aus der Ukraine geflüchtet ist. © Hans-Helmut Herold

Derzeit werden aber eher Hygieneartikel aller Art sowie Geldspenden benötigt, um gezielt das besorgen zu können, was fehlt (siehe Infokasten). Denn das Beispiel einer ukrainischen Seniorin zeigt, dass man nicht auf alles vorbereitet seit kann: Die 90-Jährige kam am Sonntag in Begleitung ihrer 60-jährigen Tochter in der Blauen Traube an. Die hochbetagte Dame musste auf der Flucht ihre Gehhilfe zurücklassen, kann nicht mehr alleine laufen, muss gestützt werden. „An dem Parkplatz an der Grenze Moldawiens müssen Zehntausende Leute gewesen sein, uns wurde berichtet, dass es dort drunter und drüber ging“, so Diegruber. Der Rollstuhl steht wohl noch immer dort. In Schongau hilft nun ein Pflegedienst bei der Versorgung der Seniorin.

Stadt bedankt sich für die rasche Hilfe von Ehrenamtlichen

Auch die Stadt bedankt sich für die prompte Hilfe der Schongauer, „auf die Ehrenamtlichen in unserer Stadt ist Verlass“, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Laut einer Pressemitteilung sind mittlerweile insgesamt 43 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Überwiegend Großmütter mit ihren kleinen Enkelkindern werden versorgt, viele Mütter sind mit ihren Männern geblieben, berichtet Diegruber.

Auch einzelne Männer sind unter den Geflüchteten. Nach Schongau geschafft hat es ein Geschäftsmann, dessen Englischkenntnisse jetzt hilfreich sind für die Helfer. Er sei bei Kriegsbeginn nicht im Lande gewesen und konnte an der moldawischen Grenze seine Frau und seinen Sohn in die Arme schließen. „Wir sind dankbar für diese erste Hilfe“, sagt er und ist froh, dass seine Familie weg sei von der Gefahr der Bomben. Jetzt würden sie gerne bleiben, wären gerne „Teil der Bevölkerung“ hier. Die Familie sehnt sich nach etwas Ruhe, noch wissen sie aber nicht, wohin es sie verschlägt, denn es ist klar: Im Hotel können sie nicht auf Dauer bleiben. „Was wir brauchen, ist mehr Information. Und keine weiteren Überraschungen.“

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.