Schockerberg in Schongau: Riesen-Geheimnis um Fastenprediger ist gelüftet

Von: Elke Robert

Einen neuen Fastenprediger hat sich die CSU Schongau geangelt: „Kalle“ Tobias Kalbitzer will Ende März losgranteln und wird wohl niemanden schonen. Text entsteht bereits © Herold

Ein Riesengeheimnis hatte die CSU um die Person des neuen Fastenpredigers gemacht, jetzt ist es raus: „Kalle“ Tobias Kalbitzer wird sich die Kutte anziehen beim diesjährigen Schockerberg in Schongau. Sicher sein wird vor seiner scharfen Zunge wohl niemand im Landkreis – auch die CSU nicht.

Schongau – In der Vorbereitung zum diesjährigen Schockerberg am 24. und 25. März hatte sich Michael Eberle bei einer bestimmten Frage immer ganz taub gestellt: Wie heißt er, der neue Fastenprediger? Das wollte der Mitorganisator des CSU-Starkbieranstichs erst in letzter Sekunde verraten. „Langsam bröckelt die Verschwiegenheit unserer Vorstandsmitglieder“, musste Eberle diese Woche zugeben – und bestätigte endlich das Gerücht: Ja, Tobias Kalbitzer ist es. Er tritt die Nachfolge von Robert Kassebaum an.

Einen Auftritt von „Kalle“ hätte es schon beim letzten Schockerberg geben sollen – gemeinsam mit Markus Wühr war 2020 eine Einlage zum Schongauer Video-Reisezentrum der Bahn geplant – bis Corona eben alles ausbremste. „Das Video-Center ist nun Geschichte, wie manch anderes Thema auch“, so Eberle. Aus dem Blick verloren hatte Eberle den ehemaligen Vizebürgermeister dennoch nicht. Und dies auch, weil man sich im Eisstadion regelmäßig treffe. „Reden kann er gut“, weiß Eberle nicht nur von Kalbitzers Auftritten als Kommentator bei „Sprade TV“.

Schockerberg-Fastenprediger „Kalle“ ist „am Puls der Zeit“

Vor allem sei er auch weiter politisch interessiert und mische sich gerne in Diskussionen ein – „er ist am Puls der Zeit“. Was der Schockerberg ist, muss man „Kalle“ auch nicht mehr erklären, sogar beim Anzapfen des Schockerbocks war er schon mal mit dabei – ebenfalls in seiner Funktion als stellvertretender Rathauschef. „Jetzt hat er den Blick von außen auf das Stadtgeschehen und derbleckt alle“, ist sich Eberle sicher, beste Voraussetzungen also für diese Rolle.

Die Gelegenheit, den Fastenprediger zu geben, hat sich „Kalle“ Tobias Kalbitzer natürlich nicht nehmen lassen. Themen gibt es seit dem letzten Schockerberg 2019 mehr als genug. „Mein Fokus liegt auf Schongau und auf dem Landkreis. Und ich bin nicht in der CSU“, lässt er keine Zweifel daran, dass er wohl niemanden schonen wird. „Das Schöne ist, ich unterliege keinem Fraktionszwang, mein Rundumschlag macht vor niemandem halt, sie müssen sich alle warm anziehen“, kündigt er schon mal an.

Erste Text-Bausteine sind fertig – aber „Kreativitiät braucht auch Druck“

Auch wenn es genug Material gibt, fertig ist sein Text noch lange nicht, es kann ja auch noch was passieren, bis der Schockerberg-Vorhang im Jakob-Pfeiffer-Haus fällt. Aber er arbeitet daran und hat auch schon Bausteine fertig. „Die Kreativität schaut nicht auf die Uhr“, verrät er, dass er notfalls, wenn ihm nachts um zwei eine Idee kommt, auch aufstehe und diese in den PC hackt. „Und Kreativität braucht auch Druck“, weiß er, irgendwann werde er sich die Zeit nehmen, alles zusammenzufassen. „Ich weiß mit dem Druck umzugehen.“

Als „Kalle“ wird der neue Fastenprediger nicht auf der Bühne stehen, über den Namen hat er sich aber noch gar keine Gedanken gemacht. Passend fände er den bayerischen „Grantler“ oder auch „Schwätzer“, so Kalbitzers spontane Idee – natürlich auf Lateinisch, denn auch beim Schongauer Schockerberg tragen die Fastenprediger standesgemäße Namen. Vorgänger Robert Kassebaum war „Bruder Oculus“, Markus Wühr nannte sich „Don Marco“. Und in der Anfangszeit war es Helmut Schmidbauer, der als Bruder Barnabas den Schongauern die Leviten las.

Schockerberg-Abend im März war im Nu ausverkauft

Wie berichtet, hatte die CSU für den Starkbieranstich 2023 vorsichtig geplant und erst nur einen Schockerberg-Abend avisiert – Samstag, 25. März. Der war natürlich im Nu ausverkauft. Wer sich beeilt, bekommt noch Karten für Freitag, 24. März. Und was ist mit einer dritten Vorstellung? Der Sonntag sei eigentlich für den Abbau gedacht, so Eberle. „Aber wenn alle Alarmglocken klingeln und der Freitag demnächst ausverkauft ist, machen wir noch mal eine Vorstandssitzung.“

Kartenvorverkauf: Kartenbestellungen nimmt Ingrid Steffek telefonisch unter 08861/3614 oder per E-Mail (steffek-schongau@ t-online.de) entgegen. Diese können am 4. März ab 14 Uhr im Fraktionsbüro (über der Bücherei am Münztor) abgeholt werden. An diesem Tag werden dort auch die Restkarten verkauft.

