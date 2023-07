„Es könnte nicht besser sein“ - Glücksgefühle nach der Festspiel-Uraufführung „1493 - Schongau zwischen Blut und Freundschaft“

Am Tisch sinnieren (v.li.) Alexander Nierer, Frank Seelig und Michael Boos in ihren Rollen, wer an einem Überfall und mehreren Morden Schuld sein könnte. © Ursula Gallmetzer

Eine fulminante Premiere legten die Darsteller des Festspiels hin. „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ sorgte für Spannung und knapp drei Stunden Theaterunterhaltung.

Schongau – „Es könnte nicht besser sein“, freute sich Michael Boos, Vorstand des Theatervereins „Treibhaus“, als er das Premierenpublikum begrüßte. Denn die gut gefüllte Tribüne sowie das perfekte Wetter in der lauen Sommernacht stimmten ihn und Regisseur Maximilian Geiger froh.

Untermalt von mittelalterlicher Musik führte Amelie Zwerschke in die Handlung ein. Dass im gleichen Moment eine Schar Vögel aus den umliegenden Bäumen aufschreckte und sich in den Abendhimmel verabschiedete, krönte stimmungsvoll den ersten Moment der Uraufführung. Nur ein paar Sekunden drauf füllte sich die Bühne am Bürgermeister-Schaegger-Platz rasch mit Leben.

„1493 - Schongau zwischen Blut und Freundschaft“: Hauptrollen gelungen besetzt

Ob beim Brautzug der ungarischen Königin Beatrix, im Wald bei einer Bande Ausgestoßener oder bei der das komplette Stück dominierenden Suche nach dem Mörder der aufgefundenen Leichen: Dass es durch die Bank Laiendarsteller auf der Bühne waren, war nicht zu bemerken.

Vor allem die Hauptrollen waren gelungen besetzt. Die Brüder Alexander und Dominik Nierer glänzten als kontrastreiche Gegenspieler: Der eine als ehrenvoller Hauptmann der Stadtwache, der andere als ungehobelter Rittersspross, der jegliche Manieren vergaß. Nele Högg brillierte als Frau des Hauptmanns mit authentische Emotionen.

Als ein Mord in Schongau geschieht, spricht es sich bei den Bewohnern der Stadt freilich schnell herum und sie entwickeln Theorien, wer denn der Mörder sein könnte. © Ursula Gallmetzer

Nebenrollen rundeten das Gesamtbild ab – so wie Wilfried Zaremba, der einen Bösewicht mit dunkler Stimme und stechendem Blick in Perfektion verkörperte. Aber auch die vielen Statisten trugen jeder für sich einen Teil zum Gesamtkunstwerk bei.

„1493 - Schongau zwischen Blut und Freundschaft“: Viele Details zu entdecken

Kurzweilig waren die Szenenwechsel. Ganz unkompliziert trugen die Darsteller die Requisiten beiläufig an Ort und Stelle. Besonders raffiniert wurden die baulichen Gegebenheiten des Platzes in die Kulisse eingebaut. Auf drei verschiedenen Ebenen waren die einzelnen Schauplätze des Stücks entlang der alten Mauern angesiedelt. Einzelne Kammern wie ein Spital oder ein Krankenzimmer konnten mit schwarzen Vorhängen schnell geschlossen werden. So wurde der Fokus stets auf den wichtigsten Handlungsstrang gelenkt.

Wenn auf der untersten Ebene gespielt wurde, gab es meist an mehreren Stellen gleichzeitig etwas zu entdecken. Von einer Seite marschierten die Stadtwachen, während mittendrin am Marktplatz reges Treiben herrschte und auf der anderen Seite Pläne geschmiedet wurden. Manchmal musste man fast wie in einem Wimmelbild suchen, um alle Details erfassen zu können. Gleichzeitig den teils sehr ausführlichen Gesprächen die komplette Aufmerksamkeit zu schenken, fiel etwas schwer. Genaues Zuhören war daher gefragt, um der Handlung zu folgen. Denn durch Zeitsprünge und viele involvierte Personen war es gelegentlich herausfordernd, die Zusammenhänge sofort zu verstehen.

Festspiel schließt mit Liebeserklärung an Schongau

Durch mehrmalige Wiederholungen der Erkenntnisse der Protagonisten während der Ermittlungen gab es dann aber immer wieder die Möglichkeit, die Erzählstränge nachzuvollziehen. Die brachten durchaus unerwartete Wendungen mit sich. Geschickt eingesetzt wurden dabei Spezialeffekte wie bei einem Mord durch Erhängen oder einem Stadtbrand samt Qualm und flackerndem Lichtschein.

Das Stück schloss mit einer Liebeserklärung an Schongau, nachdem zuvor viele Spitzen gegen Peiting nicht gefehlt hatten. Es folgten langes Klatschen und teilweise stehende Ovationen, als alle Beteiligten am Ende die Bühne betraten. Eine extra Portion Applaus gab es für Geiger, der danach euphorisch war: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl zu sehen, wie meine Schauspieler und alle Mitwirkenden die Figuren und die Handlung, die ich erfunden habe, zum Leben erwecken. Ich bin so dankbar und stolz auf mein ganzes Team!“

Ursula Gallmetzer

Noch bis 22. Juli ist das Stück an jedem Wochenende zu sehen. Mehr Infos gibt es unter www.theaterverein-treibhaus.de.