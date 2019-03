15-Jährige läuft auf die Straße und wird von Auto erfasst

Mit schweren Verletzungen musste am Freitagabend ein 15-jähriges Mädchen ins Krankenhaus gebracht werden, das in Schongau von einem Auto erfasst worden war. Die Jugendliche war einfach auf die Straße gelaufen.

Schongau - Wie die Polizei berichtet, stand die Peitingerin gegen 20.45 Uhr mit ihren Freunden auf der Querungshilfe der Marktoberdorfer Straße in Höhe Dornauer Feld. Just in dem Moment, als sich ein 22-jähriger Schongauer mit seinem Passat stadteinwärts näherte, lief die Schülerin auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung erfasste der Passat das Mädchen.

Die 15-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen. Mit einem Rettungswagen wurde die Peitingerin ins Schongauer Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen. Lebensgefahr bestand glücklicherweise aber nicht. Der Sachschaden: 500 Euro. Warum die 15-Jährige einfach auf die Straße lief, sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es.

