19 Fallschirmspringer sollen auf Schongauer Lechfloß landen - Spektakel am 20. September

Von: Elke Robert

Eine Punktlandung am Lechfloß, wie in dieser Montage, soll es am Dienstag zu sehen geben. © Fotomontage: Herold

Das hat es so in Schongau noch nicht gegeben: 19 Fallschirmspringer wollen am Dienstag einen Sprung über dem Lech wagen und punktgenau auf dem Lechfloß landen.

Schongau – Im Rahmen eines elftägigen Trainingslagers mit ausländischen Gästen, organisiert die Sportfördergruppe der Bundeswehr Altenstadt einen ganz besonderen Abschluss: Das Schongauer Lechfloß am Lido soll am kommenden Dienstagnachmittag Ziel einer Punktlandung sein. Neben den Trainern und Sportlern aus Altenstadt, eine Dame und elf Herren, springen Höhe Bootshaus Schongau sieben Fallschirmspringer des österreichischen Militär-Nationalteams, drei Damen und vier Herren, ab.

„Wir werden in Altenstadt eine Cessna 206 Turbine besteigen und jeweils in kleinen Gruppen mit fünf bis sechs Freifallern über dem Floß aussteigen und versuchen darauf zu landen“, erklärt Oliver Vent von der Sportfördergruppe. Das Inventar des Floßes, Tische und Bänke, werden hierfür natürlich abmontiert.

Benutzt werden ganz besondere Fallschirme, die für das Zielspringen konzipiert sind. Ganz gewöhnlich ist dieses Ziel – auf dem Lech – nun aber doch nicht. Die Wasserwacht sei informiert und auch für den Einsatz vor Ort parat.

Außerdem sei ein Sanitätsfahrzeug mit Arzt der Bundeswehr angefordert. „Die Polizei wird vorsichtshalber informiert, dass sie Auskunft geben kann, sollten besorgte Bürger anrufen“, so Vent. Desweiteren musste eine Außenlandung beantragt und genehmigt werden und eine Übungsanmeldung über das Militär mit dem besonderen NOTAM, der Freigabe des Luftraums für den Sprung. Nicht zuletzt müssen die Springer alle Schwimmwesten tragen.

„Dieses Jahr mehrfache Weltmeister geschmiedet“

„Allerdings ist dieser Sprung auf das Floß nicht wirklich etwas Besonderes, wenn man weiß, dass wir dieses Jahr mehrfache Weltmeister geschmiedet haben, die den Titel sowohl bei der Militär-WM wie auch der zivilen Weltmeisterschaft gewinnen konnten“, berichtet Vent. Auch sei man erst kürzlich von der DM zurückgekommen. Die Leistungsträger seien seit Jahren Stefan Wiesner und Robin Griesheimer, beide mehrfache Weltmeister im Einzelspringen. Der Rest des Teams sei vor allem in den Mannschaftsdisziplinen sehr erfolgreich und mit x-fachen Weltmeistertiteln geschmückt.

Zuletzt hatte man als Abschluss für das Trainingslager mit ausländischen Gästen ebenfalls tolle Kulissen gewählt: Unter anderem sei man bereits direkt vor die Kolbenalm in Oberammergau gesprungen oder auf den Sportplatz des Gymnasiums Hohenschwangau, berichtet Vent. „Dort sind wir direkt über dem Schloss Neuschwanstein abgesprungen.“

Info zum Zielsprung: Wer das Spektakel am Lech vor Ort mitverfolgen möchte, geplant ist der Sprung beim Bootshaus am Lido Schongau am Dienstag, 20. September, für die Uhrzeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. Sollte das Wetter nicht passen, will man auf Mittwoch, 21. September, ausweichen.

