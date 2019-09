20-Jähriger mit Rauschgift am Schongauer Bahnhof erwischt - seine Ausrede ist dreist

Mit Marihuana ist ein Handwerker in Schongau erwischt worden.

Erfolgreiche Schleierfahnder

von Christoph Peters schließen

Mit Marihuana in der Tasche ist am Montagabend ein 20-jähriger Handwerker aus dem westlichen Landkreis am Schongauer Bahnhof von Schleierfahndern erwischt worden. Seine Ausrede, wie er zu den Drogen gekommen war, entpuppte sich als dreiste Lüge.