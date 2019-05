Heimerer Schulen feiern 25-jähriges Bestehen in Schongau - und verabschieden langjährige Leiterin

25 Jahre Heimerer Schulen: Das ist mit viel Musik und guter Laune bei einem Festakt im Ballenhaus gefeiert worden. Gleichzeitig war die Feier auch ein Abschied von Schulleiterin Cornelia Leibig, die die Schule zum Schuljahresende verlässt.

Schongau – Eingeladen zur Feier 25 Jahre Heimerer Schulen waren alle Schüler und Ehemaligen der Heimerer Berufsfachschule für Altenpflege und Pflegefachhilfe. Der Standort Schongau war eine der ersten der mittlerweile 40 Schulen und eine Berufsakademie zählenden Heimerer Schulen: „Ich habe hier im Laufe der Jahre drei Regierungssachbearbeiter und vier Bürgermeister überlebt“, scherzte Gründer und Geschäftsführer Friedrich Heimerer.

Aber auch den Wandel in den Ausbildungsformen hat er in der Lechstadt miterlebt: „Die Pflege ist immer ein schwieriger, aber auch ein toller Beruf“, so Heimerer, der am Standort Schongau derzeit umbaut: Die Schongauer Einrichtung soll im Jahr 2020 vom jetzigen Standort an der Heiliggeist-Spitalstiftung an den Marienplatz in ein ehemaliges Bankgebäude umziehen.

Stadt ist stolz auf die Einrichtung

„Bildung ist kein Luxus, sondern die Basis“, betonte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman, der sozusagen zur „silbernen Hochzeit“ gratulierte und der Hoffnung Ausdruck gab, dass auch das goldene Jubiläum noch stattfinden werde. Die Stadt Schongau sei stolz auf die Einrichtung, die gemäß dem Motto „Klasse statt Masse“ in kleinen Klassen und mit hoch qualifiziertem Lehrpersonal gute berufliche Perspektiven biete.

Schulleiterin Cornelia Leibig gab ihrer Dankbarkeit Ausdruck: Dank an das Ehepaar Josefine und Friedrich Heimerer, an die engagierten Lehrer und vor allem an die Schüler, ohne die es keine Schule gäbe. Verständlich angesichts der Tatsache, dass die Schule bereits 1992 gegründet worden ist, der Unterricht aufgrund von Schülermangel aber erst 1994 aufgenommen werden konnte.

Zunehmend würden inzwischen auch junge Menschen den Pflegeberuf wählen: „Altenpflege ist DER Beruf für junge Männer“, so Leibig, die betonte, dass „nur ein weit offenes Herz ermögliche, den Samen zu mehr Lebensfreude bei den alten Menschen“ zu säen.

Seit 2008 Schulleiterin

Heimerer Schule – das stehe für „Man kümmert sich umeinander, ist füreinander da“, führte anschließend Lehrer Florian Bentenrieder aus, der auf den Werdegang von Cornelia Leibig, die 2001 als Honorarkraft an der Schule angefangen hat und 2008 die Schulleitung übernommen hat. Mit elf Nationalitäten bei den Schülern und deutschlandweit Schülern aus 70 Nationen, sei die Schule nun „international aufgestellt“.

Zum Abschied gab es viele warme Worte, auch vom Standort Landsberg und einige Lieder, gesungen von Lehrern und Schülern. Dazwischen untermalte die Schülerin Samira Höfler die Veranstaltung mit selbst gesungenen Rock- und Popsongs. Andere Schüler hatten einen Sketch vorbereitet, der ein aktuelles Thema aufgriff, nämlich den Pflegeroboter. Leider verstand das Gerät statt „Blutdruck messen“ nur „Essen!“ und quälte sein „Pflegeopfer“ mit Fütter-Versuchen. „Für uns bedeutet Pflege Empathie, Hilfsbereitschaft, Respekt, Liebe und Vertrauen“, so die angehenden Altenpfleger, die klar machten, dass Menschen, besonders solche, die in der herzlichen Atmosphäre an den Heimerer Schulen ausgebildet werden, enorm wichtig sind.

VON URSULA FRÖHLICH

