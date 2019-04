450 000 Euro fürs Plantsch in greifbarer Nähe

Tolle Nachricht: 450 000 Euro für das Familienbad Plantsch in Schongau aus einem Bundesförderprogramm. Noch liegt aber der Förderbescheid nicht vor.

Schongau–Mindestens eine Million Euro kosten die Sanierungsmaßnahmen am Plantsch, rund 500 0000 Euro allein die beliebte, aber in die Jahre gekommene Rutsche. Im vergangenen Sommer hatte die Verwaltung der Stadt alles daran gesetzt, in kürzester Zeit die Sanierungspläne für das Schongauer Plantsch fertig zu machen. Überraschend war ein Bundesförderprogramm aufgelegt worden, das für die dringend anstehenden Maßnahmen wie gerufen kam.

Großwasserrutsche muss dringend erneuert werden

Speziell für die jüngeren Besucher am wichtigsten ist die Großwasserrutsche – sie hat ihre besten Jahre bereits hinter sich, und die Tragschicht beginnt langsam aber sicher, sich aufzulösen. Noch kann alles repariert werden, aber am liebsten würde Bad-Chef Andreas Kosian die Rutsche sofort ersetzen – mit einer anderen, etwas moderneren Variante fürs Familienbad. Rund 500 000 Euro hatte man dafür angesetzt. Spätestens 2020 soll es eine neue Erlebnisrutsche geben, wenn möglich früher.

Für die Badbesucher nicht sichtbar, aber deutlich drängender ist die Erneuerung der Badwassertechnik inklusive der Gebäudetechnik. „Das ist absolut vorrangig“, so Kosian, der keinen Zweifel daran lässt, dass dies bei der nächsten Revision im Herbst gemacht werden muss. „Die Pumpen sind am Ende ihrer Lebensdauer und machen bereits hörbar Geräusche“, so Kosian. „Wir müssen sie wechseln, bevor sie kaputtgehen.“ Auch für diese Arbeiten wurden rund 500 000 Euro angesetzt – alles in allem also eine Million Euro.

Erster Förderantrag genehmigt, Bundesförderprogramm ließ auf sich warten

Ein erster Förderantrag ist zwar bereits genehmigt, aber das Bundesförderprogramm ließ auf sich warten – offensichtlich war es zwischenzeitlich mit einer anderen Fördersumme neu aufgelegt worden. Mit der Nachricht, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nun die Förderung beschlossen habe, überraschte jetzt der Bundestagsabgeordnete Alexander Dobrindt die Stadt. Der Bund fördere die Sanierung des Plantsch mit 450 000 Euro, die Mittel aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ seien bewilligt, so Dobrindt. 45 Prozent der förderfähigen Kosten könnten fließen, was sowohl der Rutsche als auch der Energieeffizienzpumpe und der neuen Wasserfiltertechnik zugute käme.

Noch ist es zu früh, sich zu freuen, meint man bei der Stadt Schongau

Konjunktiv! Denn noch ist es wohl zu früh, sich zu freuen, wie bei Rückfrage in der Stadt Schongau deutlich wird. „Noch haben wir keinen schriftlichen Zuwendungsbescheid erhalten“, so Till Penski vom Schongauer Bauamt. Vor Ende April rechnet man nicht mit einem schriftlichen Bescheid. Bis alles in trockenen Tüchern ist, will man die Fördermaßnahmen nicht riskieren.

Über die Gelder freut sich schon mal die Schongauer CSU, die Dobrindt am Sonntag am Rande einer Veranstaltung den Förderantrag der Stadt persönlich ans Herz gelegt hatte. Schon 2017 hatte die SPD auf die dringend notwendigen Arbeiten aufmerksam gemacht.

