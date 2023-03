500 Schüler der Staufer Grundschule Schongau im Zirkusfieber

Von: Elke Robert

Die Seiltänzerinnen der Grundschule zeigten viel Gleichgewichtssinn. © Hans-Helmut Herold

Ob Ziegendompteur, Trapezkünstler, Fakir oder Seiltänzerin: 500 Schüler der Schongauer Staufer Grundschule waren nun zwei Wochen lang im Zirkusfieber. Die ganze Schule zog an einem Strang, um das Projekt, das quer durch alle Klassen lief, umzusetzen. Ein Erlebnis für alle Beteiligten.

Schongau – Alle konnte Schulleiterin Ute Meub begrüßen: Von Bürgermeister Falk Sluyterman, die städtische Geschäftsleiterin Bettina Schade über Musikschulleiter Marcus Graf bis hin zur ehemaligen Rektorin Ursula Heitmeier, die Schulrat Tobias Pupeter im Schlepptau hatte – und alle klatschten sich die Hände wund für die Kinder, die gestern zu einer von acht ausverkauften Galavorstellungen eingeladen hatten. Das zehnköpfige Team vom Projektzirkus Hein rund um Sarah und Alexander Sperlich gastierte mitsamt einem großen Zirkuszelt, Tieren, Kostümen und allem notwendigen Zubehör seit vergangener Woche am Schongauer Volksfestplatz. Mit leichter Hand leiteten sie die Kinder durch ein „phänomenales“ Programm, wie der Bürgermeister lobte.

Im Vordergrund standen immer und überall die Kinder

Im Vordergrund standen immer und überall die Kinder, vielleicht noch ein klein wenig die fünf Ziegendamen, die der Zirkus-Senior Aldo Sperlich zu Programmbeginn in die Manege führte. Die Ziegendressurnummer, bei der es gar nichts zu meckern gab, ist nur eine unter vielen, teils waghalsigen und glanzvollen Nummern, die die Kinder mit den Zirkusmitgliedern und der jeweiligen Klassenlehrer die ganze Woche über einstudierten – quer durch alle Altersstufen und während der Unterrichtszeit und mit allen Sinnen.

Wenn die kleinen Zauberer helle Flammen in bunte Bälle verwandeln, freut sich das gesamte Publikum. Nach dem Motto „Gemeinsamkeit macht stark“, das durch die Woche getragen hat, zauberten die Clowns jede Menge „Magie“ in Form einer Maggi-Flasche herbei. Und von den 16 wagemutigen Fakiren, die allesamt die Kunststücke auf den dicken Nagelbrettern ohne einen Tropfen Blutverlust überlebten, hörte man erst nach der Vorstellung ein „aua, aua“, nämlich als sie barfuß über Kieselsteine in das hinter der Manege gelegene Zelt sausten, um sich umzuziehen.

Die gesamte Schulfamilie zog für dieses Projekt an einem Strang

Juliane Aschenbrenner, Lehrerin an der Staufer Grundschule und auch Mitglied der Schulleitung, ist völlig hin und weg, dass für dieses Projekt alle an einem Strang zogen und dank der vielen Helfer auch aus dem Elternbeirat und dem Förderverein alles Hand in Hand lief: „Die Organisation allein im Vorfeld war ein immenser Aufwand“, berichtete sie. Von der Kostümvergabe bis zu den Aufführungen galt es, alles minutiös durchzutakten. Viele Stunden stecken allein in der Ablaufplanung – welche Klasse wann mit wem zu den Proben geht und welcher Lehrer in welcher Stunde von wem vertreten wird.

Ob nun Taubenshow oder die Ziegendressur – das Arbeiten mit den Tieren machte den Kindern viel Freude. Für alle Kunststücke gab es großen Applaus von den Zuschauern. © Hans-Helmut Herold

Ein Kraftakt von Lehrern und Zirkusteam, der sich für die Schüler definitiv gelohnt hat. Sie durften sich vorab aus einer langen Liste von möglichen Programmpunkten wünschen, wo sie mitwirken wollen, bei der Taubenrevue, der Akrobatenshow oder als Trapezkünstler durch die Luft wirbeln – man habe versucht, alles möglich zu machen. Es ist natürlich nicht das Trapez ganz oben unterm Dach des großen Zirkuszeltes, „aber mit einer Höhe von zwei Metern für Kinder immer noch beeindruckend hoch“, findet Aschenbrenner. Und jedes einzelne der 500 Kinder durfte etwas vorführen, ganz gleich, welches Alter, welches Talent, welcher Leistungsstand – „da wurde keinerlei Unterschied gemacht“, so Aschenbrenner.

Schulleiterin Ute Meub war beeindruckt davon, was die Kinder in so kurzer Zeit einstudiert hatten

Schulleiterin Ute Meub freut sich, dass das Zirkusprojekt nach den Pandemiejahren wieder stattfinden konnte. „Das Engagement der gesamten Schulfamilie war unglaublich“, freut sie sich. „Es ist beeindruckend und absolut sehenswert, was die Kinder in dieser kurzen Zeit einstudieren haben und welches Durchhaltevermögen sie zeigten.“ Die jüngste Artistin, und übrigens einzige Angehörige des Zirkusteams, die wirklich aktiv mitmachte bei den Schulvorstellungen, war die dreijährige Stella Sperlich – ihren Nachmittagsauftritt als Trapezkünstlerin hat sie dann allerdings glatt verschlafen.

