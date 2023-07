Abifeier am Welfen-Gymnasium: „Die wahren Götter verlassen den Olymp“

Von: Elena Siegl

Die besten Abiturienten des Welfen-Gymnasiums, die mindestens die Note 1,5 haben, zusammen mit Schulleiter Bernhard O’Connor (rechts). © Hans-Helmut Herold

Mit Improvisationstalent, mitreißender Musik und viel Humor wurden die Absolventen des Welfen-Gymnasiums am Freitag verabschiedet.

Schongau – Nein, mit dem selbst gewählten Motto der Absolventen „CABIno Royale – um jeden Punkt gepokert“, zeigten sich die Deutsch- und Chemie-Kursleiterinnen Melanie Bader und Simone Kreibich nicht einverstanden. Die Selbsteinschätzung lasse noch zu wünschen übrig, vielleicht sei es aber auch Bescheidenheit, welche die Abiturienten zu der Wahl verleitete, mutmaßten die Lehrerinnen in ihrer Rede bei der Zeugnisverleihung.

Die Abiturienten des Welfen-Gymnasiums hätten nämlich vieles geleistet – von „pokern“ könne also keine Rede sein. Tatsächlich seien die Absolventen sogar „besonders engagiert, kreativ, sympathisch“ – und „nicht faul“. Simone Kreibich jedenfalls habe es nicht bereut, ihren Plan, sich keine Deutsch-Oberstufe zu wünschen über Bord geworfen zu haben, wie sie erklärte. „Dieser Jahrgang ist ein Traum“ wurde ihr nämlich versprochen. Und das habe sich bestätigt.

„Wir sind Fans von euch“

Die beiden Lehrerinnen seien zu dem Schluss gekommen, dass man den Abiturienten ein anderes Motto verpassen muss: „ABIkropolis – die Götter verlassen den Olymp“ – und weil sie mit Entsetzen festgestellt hätten, dass die Weilheimer diesen Spruch für sich genommen hatten, müsse es für die Schongauer freilich heißen: „Die wahren Götter verlassen den Olymp“.

Nach der liebe- und humorvoll vorgetragenen Rede glaubt man den beiden Lehrerinnen, wenn sie zu den Abiturienten sagen: „Wir sind Fans von euch“ und um Autogramme auf einem postergroßen Foto des Jahrgangs bitten – „man weiß ja nie, was aus euch noch wird“.

87 Absolventen erhalten ihr Abiturzeugnis

87 Absolventen haben das Abitur bestanden, erklärte Schulleiter Bernhard O’Connor in seiner Rede, die anfangs Improvisation erforderte – der erste Zettel seines Vortrags ließ sich einfach nicht mehr finden, wie er dem lachenden Publikum – Absolventen, ihren Familien und Lehrern – erklärte. Mit einem Gesamtschnitt von 2,15 hätten die Abiturienten ein „tolles Ergebnis“ erreicht. Ein Drittel hätte mit einer eins vor dem Komma abgeschlossen – 18 Schüler haben die Note 1,5 oder besser geschafft. Doch es sind nicht nur die Noten die zählen, betonte O’Connor. Die Absolventen hätten sich über den Unterricht hinaus engagiert – trotz vieler (Corona-bedingter) Einschränkungen – „das zeichnet euch aus“, lobte er. „Ich habe großen Respekt vor eurer Leistung.“

Die Feier in der Schulaula wurde von der Big Band des Gymnasiums mit Stücken wie „Don’t stop believin’“ oder „Smoke on the water“ zwischen den Redebeiträgen aufgelockert.

Bürgermeister, Kreiskämmerer und Schüler halten Reden

Bürgermeister Falk Sluyterman erklärte, dass nun eine „tolle Zeit“ vor den Absolventen liege, an die sie sich gerne erinnern werden und wünschte sich, dass die Abiturienten sich für Frieden einsetzen – egal wohin der Weg sie auch führt. Und dass sie die Heimat in Erinnerung behalten und nach dem Studium bzw. der Ausbildung in die Region zurückkehren. Kreiskämmerer Norbert Merk, einst selbst Abiturient am Welfen-Gymnasium, beglückwünschte die Absolventen in stellvertretung für die Landrätin und stellte das „Glück“ in den Mittelpunkt seiner Rede. Dass Deutschland im Ranking der glücklichsten Länder künftig weiter vorne als auf dem 16. Platz landet, könnten die Absolventen durchaus als „Auftrag an ihre Generation“ sehen.

Untermalt mit einem Satz aus dem Erstklasszeugnis und einem Kinderfoto, das gezeigt wurde, nahmen die Abiturienten ihr Zeugnis entgegen. Sophia Gottwald, Annalena Karl, Hannah Pupeter und Paul Mattern sprachen stellvertretend für die Abiturienten. Viele Entscheidungen würden nun vor ihnen liegen. Wenn das Ziel, die Welt zu verändern vielleicht zu hochgegriffen sei, so wolle man sich zumindest in seinem Umfeld für eine friedliche Welt für alle einsetzen.

