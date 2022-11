Advent in der Schongauer Altstadt: Kindergartenkinder schmücken Christbäume

Von: Elke Robert

Die Kinder des Kindergartens Mariä Himmelfahrt beim Schmücken eines der insgesamt 20 kleinen Weihnachtsbäumchen. Adventskalender auf Instagram © Hans-Helmut Herold

Der Advent hat begonnen. Kindergartenkinder schmückten nun 20 Weihnachtsbäumchen in der Schongauer Altstadt – die auch bei der Buchstabenrallye der Werbegemeinschaft eine Rolle spielen.

Schongau – Die Buchstabenrallye der Schongauer Werbegemeinschaft hat sich in den vergangenen Jahren offenbar bewährt. Heuer wird sie etwas ausgeweitet, wie Maria Mader, Sprecherin der Werbegemeinschaft Altstadt Schongau, berichtet. Nicht nur in den Schaufenstern der teilnehmenden Läden verstecken sich Buchstaben, die hinterher zu einem weihnachtlichen Spruch werden. Wer alle Buchstaben findet, kann natürlich auch wieder etwas gewinnen.

Heuer wird es aber einen Tick schwerer: Die Werbegemeinschaft stellt 20 kleine Weihnachtsbäumchen auf, verteilt in der Fußgängerzone am Marienplatz und den angrenzenden Straßen. Schon im Vorfeld hatte man 500 Holzscheiben an die Schongauer Kindergärten verteilt mit der Bitte, diese weihnachtlich zu bemalen, zu bekleben oder zu dekorieren. Vergangene Woche wurden nun diese Bäumchen von den Kindergartenkindern geschmückt. In den Zweigen jedes einzelnen Baums werden dann ebenfalls Buchstaben zu finden sein – „es muss also auch wirklich jeder Baum gefunden werden in der Altstadt, um alle Buchstaben zu sammeln“, so Mader. In die Hand genommen hat die Baumschmück-Aktion Johanna Hentschke (Weltladen).

Auch die Märchen-Lese-Reise war immer beliebt, vor allem bei den jüngeren Kindern. Lina Geiger hat dies in diesem Jahr organisiert, die Wahl fiel auf die Geschichte von „Hänsel und Gretel“. Quer durch die Stadt verteilt, werden die einzelnen Teile des Märchens in den Schaufenstern zu lesen sein. Mit eingebunden ist dabei auch Kornelia Funke, Leiterin der Schongauer Bücherei am Münztor und der Pfarrbücherei in Schongau-West.

Adventskalender der Werbegemeinschaft auf Instagram

Die Büchereien könnten heuer größeren Zulauf bekommen, gerade von kleinen Lesern. Denn als Dank bekommen die Kindergartenkinder, die ihren selbst gestalteten Weihnachtsschmuck in die Bäumchen hängen, einen Mitgliedsausweis, und zwar für den kostenlosen Besuch der Büchereien über ein halbes Jahr hinweg. „Wir haben lange überlegt, welches kleine Dankeschön wir den Kindern geben könnten“, so Mader. Während eine kleine Weihnachtssüßigkeit gleich verspeist ist, sei der Gutschein für die Bücherei etwas, wovon man längere Zeit etwas hat. Gleichzeitig solle es ein Anreiz zum Lesen sein. „Und es kommen vielleicht auch mal Kinder mit ihren Eltern in die Bücherei, die dort noch nie waren“, so Mader.

Nicht zuletzt gibt es auch von der Werbegemeinschaft wieder einen Adventskalender, und zwar auf Instagram. Wer der Werbegemeinschaft unter „altstadtschongau“ folgt, kann im Dezember jeden Tag ein Türchen öffnen und mit etwas Glück einen Gewinn absahnen.

