Alpspitzstraße: Einbahnregelung soll Anlieger entlasten

Von: Elena Siegl

Variante eins: Die nördliche Baumrißstraße zwischen Tränkhaldenweg und Alpspitzstraße wird zur Einbahnstraße. © Stadt Schongau

Weil zu schnell gefahren und auf Gehwege ausgewichen wird, haben Bewohner der Alpspitzstraße die Stadt zum Handeln aufgerufen. Probeweise soll eine Einbahnstraße eingerichtet werden.

Schongau – Mit einer Einbahnstraße, die probeweise eingerichtet wird, reagiert der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Schongau auf einen Antrag von Anwohnern der Alpspitzstraße, die beklagt hatten, dass Fahrzeuge im Begegnungsverkehr einfach auf den ebenen Fußweg ausweichen, was zu gefährlichen Situationen führe. Nun ist Einbahnstraße aber nicht gleich Einbahnstraße.

Martin Keßler, Leiter des Bürgerservices bei der Stadt Schongau, stellte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses drei verschiedene Varianten vor. Bei allen wären „Fahrradfahrer frei“, erklärte Keßler. Das sei sinnvoll, und die Straßenverhältnisse würden es hergeben.

Möglichkeit eins überzeugte letztendlich die meisten Stadträte. Die Variante sieht vor, dass die nördliche Baumrißstraße (ab Abzweigung zum Tränkhaldenweg) zur Einbahnstraße wird. „Das würde ich nicht machen“, hatte Keßler bei der Vorstellung gesagt. Denn alle Anwohner des Forchet V, das immerhin etwa 130 Wohneinheiten umfasst, müssten über die Säulingstraße umfahren. Man würde einen „großen Umweg produzieren“, so Keßler. Außerdem warnte er davor, dass Autofahrer, die eigentlich in die Alpspitzstraße fahren wollten, zum Umkehren eine Schleife durch den Tränkhaldenweg drehen.

Der Großteil der Ausschussmitglieder sah das anders. „Die Säulingstraße ist besser ausgebaut“, sagte Stephan Hild (UWV). Und „die 130 Haushalte werden nicht alle zur gleichen Zeit dort fahren“, ergänzte Ilona Böse (SPD).

Variante zwei: Eine „unechte Einbahnstraße“

Thomas Schleich (UWV) fand es „nicht in Ordnung, dass alle über eine Straße abgeführt werden“. Von dort würde dann wohl der nächste Antrag kommen, fürchtete er. Stattdessen tendierte er zur Variante zwei. Diese sah eine „unechte Einbahnstraße“ ab Kreuzung Baumrißstraße/Alpspitzstraße vor. Autofahrer in nördliche Richtung müssten zwingend rechts in die Pürschlingstraße abbiegen. Die Besonderheit bei einer „unechten“ Einbahnstraße: Oberhalb der Kreuzung darf wieder in beide Richtungen verkehrt werden. Das wäre auch ein Vorteil für die Anwohner der nördlichen Alpspitzstraße, so Keßler.

Variante zwei: Eine „unechte“ Einbahnstraße ab der Kreuzung Baumrißstraße/Alpspitzstraße. Von Süden darf nicht eingefahren werden. © Stadt Schongau

Prinzipiell würde ihm die Variante zwei schon gefallen, so Stephan Hild. Die Hürde, trotz Verbots in die nördliche Alpspitzstraße einzufahren, sei aber gering. Darauf habe auch die Polizei hingewiesen, so Keßler. „Sie müssten bei einer Kontrolle direkt neben dem Schild stehen.“ Trotzdem dürfe man nicht „per se davon ausgehen, dass das Schild missachtet wird“.

Zudem dürfte es eine „soziale Kontrolle“ geben, so Bürgermeister Falk Sluyterman. „Die Leute, die dort wohnen und eine Einbahnstraße forderten, werden aufpassen.“ So sah es auch Kornelia Funke (CSU). Ilona Böse riet davon allerdings ab: „Da hat man schnell eine ungute Stimmung.“ Besser wäre eine klare Vorgabe. Dass Anwohner kontrollieren, könne man nicht erwarten, meinte auch Stephan Konrad (SPD).

Variante drei: Die nördliche Alpspitzstraße mit Einbahnregelung

Variante drei sah eine Einbahnregelung auf der nördlichen Alpspitzstraße vor. Heißt: Es darf ausschließlich in südliche Richtung gefahren werden.

Variante drei: Einbahnstraße zwischen der Kreuzung Baumrißstraße/Alpspitzstraße und Karwendelring/Alpspitzstraße. © Stadt Schongau

Mit der Polizeiinspektion wurde Rücksprache gehalten, so Keßler. „Sie haben zu allen drei Varianten eine ablehnende Haltung.“ Die Begründung: Es gebe keine besondere Gefahrenlage, die eine Beschränkung des Verkehrs rechtfertigen würden. Tatsächlich sei im betroffenen Bereich kein einziger Unfall dokumentiert. Außerdem warnte Keßler: Man könne sie zwar anordnen, ob eine Einbahnregelung auch vor Gericht hält, sei aber unklar. „Jeder Betroffene könnte den Rechtsweg beschreiten.“

Ansinnen der Stadt sei es, dass es auch in Zukunft zu keinem Unfall kommt, so Sluyterman. Man müsse es präventiv angehen. „Beim Ortstermin haben wir live miterlebt, wie kriminell da gefahren wird.“

Die Mehrheit (fünf Ausschussmitglieder) sprach sich für Variante eins aus. Für die zweite gab es drei Stimmen. Die dritte Variante hatte niemanden überzeugt. Um sehen zu können, ob die Einbahnstraße den gewünschten Erfolg bringt, müsse man den Bürgern Zeit geben, um die Gewohnheiten zu ändern, das zeige die Erfahrung in der Altstadt, so Keßler. Er schlug eine Probezeit von einem Jahr vor, der der Ausschuss zustimmte. „Von August bis August“, so Sluyterman.

