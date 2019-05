Großeinsatz: Amokalarm an Berufsschule Schongau ausgelöst - Das steckt dahinter

Eine Durchsage warnte vor einem Amoklauf an der Berufsschule Schongau. Zunächst war unklar, warum der Alarm ausgelöst worden war.

Schongau - An der Berufsschule Schongau wurde am Donnerstag gegen 17.30 Uhr vor einem Amoklauf gewarnt. Die Polizei berichtete am Freitag darüber. Die Durchsage war bis auf die Straße und den Sportplatz hörbar. Ein Fußballtrainer alarmierte die Polizei.

Da zunächst unklar war, wodurch die Durchsage ausgelöst wurde, und ob aktuell noch Personen im Gebäude sind, fuhren gleich zahlreiche Polizisten zur Berufsschule. Gleichzeitig wurde auch die integrierte Leitstelle verständigt.

Bereits die erste Streife stellte fest, dass die Durchsage nur aufgrund eines technischen Defekts zu hören war. Ein Einsatz der zahlreich anfahrenden Polizisten war somit nicht mehr erforderlich. Die technische Anlage der Berufsschule wird nun überprüft.

