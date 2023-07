Ampelschaltung an der Dießener Straße funktioniert: Abbieger müssen warten

Von: Elke Robert

Teilen

Induktionsschleifen im Boden regeln die Schaltung der Ampel an der Kreuzung Dießener Straße. Nachts ist die Hauptstrecke auf Grün. Will jemand abbiegen, muss er warten. © Hans-Helmut Herold

Lange haben die Verkehrsteilnehmer darauf gewartet, nun ist es soweit: Die Ampeln an der Kreuzung Dießener Straße (Loamer Stichl) zwischen Schongau und Peiting sind freigeschaltet.

Schongau/Peiting — Am Mittwochnachmittag hatte das Staatliche Bauamt Weilheim noch diesen letzten Schritt gemacht, zuvor war man sich noch nicht ganz klar darüber gewesen, ob die Ampel nachts überhaupt benötigt wird (wir berichteten).

Ampelschaltung im 24-Stunden-Dauerbetrieb

„Die Ampelschaltung erfolgt im 24-Stunden-Dauerbetrieb“, meldet Alois Stapf auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten. Kollege Peter Reichert erklärt, dass, fährt kein Auto, die Anlage zwischen Schongau und Peiting auf Dauergrün geschaltet ist – auch für Radfahrer. Wer also auf der Hauptstrecke nicht abbiegen möchte, muss an der Ampelanlage auch nicht warten.

Der abbiegende Autofahrer muss in jedem Fall warten

Wenn nun aber ein Autofahrer abbiegt, ob nun von Peiting kommend nach rechts Richtung Herzogsägmühle, oder von Schongau kommend nach links, muss er warten, bis seine Ampel auf Grün schaltet, eine Induktionsschleife im Boden gibt hierfür den Auslöser. „Der Autofahrer kann nur abbiegen, wenn der Fahrradfahrer rot hat“, so Reichert. So werde jegliche „feindliche Begegnung“ vermieden.

Wie berichtet, wurden die Straßenbauarbeiten an der Peitinger Straße zwischen Schongau und Peiting Ende Juni beendet. Im vergangenen Oktober hatten die Bauarbeiten begonnen, in deren Zug nicht nur die Fahrbahndecke erneuert, sondern auch der Radweg verbreitert und eine Querungshilfe an der Mühlkanalbrücke errichtet wurde.

Viel Lob für Baufirma

Zudem wurde die Abzweigung Dießener Straße mit Abbiegespuren und eben dieser Ampelanlage ausgestattet, um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer in dem Bereich zu erhöhen. Viel Lob gab es bereits von Andreas Lenker, dem zuständigen Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, für die beauftragte Baufirma. Diese habe vorbildliche Arbeit geleistet. „Wenn jede Baustelle so laufen würde, wären wir sehr zufrieden.“

Weiterer Zeitplan noch niocht bekannt

Der Zeitplan für den Ausbau der Peitinger Straße innerorts ist noch nicht bekannt. Zuletzt ging es um eine Einigung für den Lkw-Parkplatz bei der Firma UPM. Anwohner waren nicht ganz glücklich mit der ursprünglich vorgestellten Lösung.