„Werden uns wehren“: Anwohner kritisieren Pläne für die Peitinger Straße

Informationsveranstaltung für Bürger

Anwohner von Peitinger Straße und Friedrich-Haindl-Straße sehen die Pläne, dort einen Kreisverkehr sowie Lkw-Parkplätze einzurichten, kritisch. Das zeigte sich bei einer Bürgerinformationsversammlung.

Schongau – Die Bürger kamen gut vorbereitet in den Ballenhaussaal. Einige machten sich während der Vorstellung der Pläne Notizen, andere hatten sich bereits im Vorfeld Fragen und Kritik notiert zum Vorhaben, die Peitinger Straße und Friedrich-Haindl-Straße umzugestalten. „Sie merken, wir werden uns wehren“, wandte sich eine Anwohnerin bei der Bürgerinformationsveranstaltung an Bürgermeister Falk Sluyterman, nachdem Sebastian Dietrich und Martin Blockhaus vom Stadtbauamt die Pläne vorgestellt hatten und die Aussprache begann.

Kritik an geplanten Lkw-Stellplätzen

13 Lkw-Stellplätze plus eine sanitäre Anlage, so die aktuelle Planung, sollen neben der Zufahrt zu UPM entstehen. „Wie deckt sich das mit dem ISEK?“, fragte ein Anwohner. Dort heiße es, dass Güter vermehrt auf die Schiene zu bringen sind. Und an anderer Stelle, dass das Ortsbild verschönert, begrünt werden soll. Zwar sei auch er dafür, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Letztendlich werde es aber immer Lkw-Verkehr geben, so Sluyterman. Und die Fahrzeuge müssten irgendwo vernünftig abgestellt werden. Dafür seien zwar eigentlich weder Kommune, noch die Firma UPM verantwortlich – aber das Problem sei hier aufgeschlagen.

+ Die Pläne wurden den Anwohnern der Peitinger Straße vorgestellt. Ein Kreisverkehr mit einer Ausfahrt zu UPM ist geplant. Auf der hellgrün gekennzeichneten Fläche sollen Stellplätze für Lkw gebaut werden. © STAATLICHES BAUAMT (ARCHIV)

In Sachen Ortsbild sei es Aufgabe der Bauleitplanung, vermeintliche Konflikte zu lösen. „Wir sind dankbar, dass UPM vor Ort ist, und es ist ein gutes Zeichen, wenn am Standort investiert wird“, so der Rathauschef. Der Grund, auf dem die Stellplätze entstehen sollen, gehört der Papierfabrik.

Innerhalb des Werks gebe es doch schon „mindestens 30 Plätze für Lkw“, die aber nur bis 21.30 Uhr genutzt werden dürfen, kritisierte ein Anwohner, warum die Lkw-Fahrer nicht dort stehen könnten. Das sei nur teilweise richtig, erklärte Markus Messmer von UPM. Alle Lkw würden Verladefenster bekommen – in dieser Zeit dürften sie dort stehen. Das Problem: Man könne die „Fremdmitarbeiter nicht kontrollieren“. Deshalb die Stellplätze außerhalb. Man habe eine firmeneigene Immobilie direkt gegenüber der geplanten Parkplätze, sei also selber interessiert daran, dass es etwa einen vernünftigen Lärmschutz gibt, so Messmer.

Helmut Hunger, bei UPM für Bauangelegenheiten zuständig, ergänzte, dass man im Zuge der Neugestaltung der Peitinger Straße nun die Möglichkeit hätte, die Stellplätze zu schaffen. Schon öfters hätte es Beschwerden aus anderen Stadtteilen gegeben. Und auch die Bewohner der Peitinger Straße hatten schon „Lkw vorm Fenster stehen“. Die Situation solle für alle verbessert werden. Ob die Pläne überhaupt umsetzbar sind und ob es vielleicht eine zeitliche Einschränkung für die Nutzung der Stellplätze gibt, müsse noch geprüft werden.

+ Stellten die Pläne vor (v.l.): Stadtbaumeister Sebastian Dietrich und Martin Blockhaus, zuständig für Tiefbau. © Hans-Helmut Herold

Kreisverkehr bereitet Anwohnern Sorgen

Das Staatliche Bauamt Weilheim plant für die Peitinger Straße einen Kreisverkehr, mit Abzweigung Richtung UPM. Der sei aber „gefahrenträchtig“, so eine Anwohnerin. Weil er von Peiting kommend teils hinter einem Haus versteckt liege und nicht als Kreisel wahrzunehmen sei. Hinzu komme, dass der Bogen zu schwach ausgebildet sei und nicht abgebremst werden müsse. Der Kreisverkehr entspreche dem in der Marktoberdorfer Straße, so Sluyterman.

Den Kreisverkehr weiter in den Westen Richtung Wirtschaftsweg zu schieben, schlug ein Bürger vor. So wäre man weiter weg von den Häusern. Allerdings hätte das wohl zur Folge, dass drei bis vier Lkw-Stellplätze wegfallen würden. Man könne das weitergeben und noch einmal prüfen, so Blockhaus.

Sorgen bereitete den Bürgern auch, dass der Kreisel in der Nacht dauerhaft hell beleuchtet werden muss. Man könne mit LEDs arbeiten, außerdem sei auch hier ein Gutachten und das Einhalten gesetzlicher Vorgaben nötig, beschwichtigte Blockhaus. Der Schall in der Peitinger Straße dürfte abnehmen, weil lärmmindernder Asphalt verwendet werde und nicht mehr an der Ampel abgebremst und angefahren werden müsse.

Radwege und Geschwindigkeit - Anwohner hoffen auf Verbesserung

Anmerkungen gab es auch zum Radverkehr. Aktuell komme es regelmäßig zu brenzligen Situationen, wenn Anwohner sich mit dem Auto aus ihren Einfahrten „heraustasten“, während Radler auf dem Geh- und Radweg in beide Richtungen rasen würden, erklärten mehrere Bürger. Künftig soll es auf beiden Straßenseiten Radwege geben. Ziel ist, dass nur in Fahrtrichtung verkehrt wird, so Blockhaus. Es sollte eine punktuelle Kontrolle geben, damit sich das einspielt, wünschte sich ein Anwohner.

Die Querungshilfe am Ortsausgang, die für Radfahrer gedacht ist, sollte außerdem breiter gebaut werden, sodass gleichzeitig der Straßenverkehr ausgebremst wird. Aktuell werde häufig zu schnell gefahren, pflichtete ein anderer Anwohner bei und schlug dauerhafte Tempoanzeigen vor – „Was es in Peiting gibt, muss auch in Schongau möglich sein.“

Möglichkeit, sich zum Vorhaben zu Äußern

Noch ist nichts in Stein gemeißelt, darauf hatten Blockhaus und Dietrich schon in ihrer Präsentation hingewiesen. Alle Bedenken werden ernst genommen, versicherte Sluyterman abschließend. Auch wenn er nicht dazu rate – im Zweifel, ob alles richtig gelaufen sei, könnten die Anwohner über ein Normenkontrollverfahren eine gerichtliche Prüfung herbeiführen. „Das wissen wir als Verwaltung auch, deswegen werden wir nicht am Recht vorbeiplanen.“ Im Rahmen der Bauleitplanung dürften sich außerdem zwei Mal Träger öffentlicher Belange sowie Bürger zu den Vorhaben äußern. Alle Äußerungen werden geprüft und gegebenenfalls eingearbeitet.

Baubeginn könnte 2023 sein, sagte Blockhaus auf Nachfrage. „Aber ich nehme an, das ist ein sportliches Ziel.“ Schon einmal ist das Vorhaben wegen fehlenden Geldes geschoben worden.

