Arbeiten am Lech: Totholzbündel für die Fische

Von: Elke Robert

Teilen

Totholz und Wurzelstöcke werden im Lech verbaut und dienen Fischen als Unterschlupf vor Räubern wie dem Fischreiher und dem Kormoran. Auch Laichplätze für die Fische werden so neu geschaffen © Hans-Helmut Herold

Den Lech erlebbar zu machen und Blickbeziehungen zu schaffen, das ist der Wunsch der Stadt. Drei Schneisen werden derzeit zwischen Eishalle und Volksfestplatz geschlagen. Die Maßnahme ist doppelt wertvoll, denn die Bäume und Gehölze werden in den Lech eingebaut als Rückzugsraum für Fische.

Schongau – Schon im vergangenen Jahr hatten Vorgespräche von Bürgermeister Falk Sluyterman, Stadtförster Klaus Thien und Stefan Kotz stattgefunden, Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes für Landsberg und Weilheim-Schongau. Am Donnerstag war es dann soweit: Ein Flussmeister und ein Arbeiter einer Fremdfirma begannen mit einem Minibagger in Schongau an der Lechuferstraße drei Sichtschneisen von Bäumen und Gehölzen zu befreien, zwei bereits bestehende und eine neue. Zwischen Eisstadion und Volksfestplatz entsteht so ein freier Blick auf drei Mal rund 20 Meter Länge auf den Lech, die Arbeiten sollen bis Freitagabend abgeschlossen sein.

Auch die Untere Naturschutzbehörde ist mit im Boot

„Das musste auch mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen werden, da der ganze Bereich Vogelschutzgebiet ist“, so der Stadtförster. Ihm ist wichtig, die Bevölkerung zu informieren. Denn: Die Bäume und Sträucher werden nicht abgeholzt und dann weggefahren, sondern bleiben vor Ort – als Unterschlupf und Lebensraum für Fische am Lech.

Das erklärt auch der Flussmeister. „Da werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: „Die Gehölzer werden als Strukturmaßnahme wieder in den Lech eingebaut und bieten dadurch Jungfischen Unterschlupf vor Fressfeinden.“ Vor allem der Fischreiher und der Kormoran sei am Lech unterwegs. Die Bäume und Astpakete aus Fichten und Laubholz werden am Ufer befestigt, damit sie nicht weggeschwemmt werden und ragen von dort aus in das Gewässer hinein. „So bilden sich Ruhezonen, wo sich die Fische aufhalten können“, so Kotz.

Sichtbeziehung zum Lech: Auch die Bürger profitieren von den Maßnahmen, der Lech wird wieder sichtbar. © Hans-Helmut Herold

Eine ganz besondere Maßnahme für Schongau

Für Schongau sei dies eine ganz besondere Maßnahme, da viele Jahre in diesem Bereich wenig geschehen sei, berichtet der Fischmeister weiter. Kurz vor Weihnachten hatten bei der Kanalbrücke bei UPM ein Stück weit weiter Richtung Peiting schon einmal Ausgleichsmaßnahmen für Bauarbeiten stattgefunden. Dort hatte man mit Wurzelstöcken bei einer Kiesfläche einen besseren Raum zum Ablaichen für die Fische geschaffen, berichtet der Flussmeister, der von Staustufe 2 bis 22 zuständig ist, das sind rund 90 Kilometer Flussstrecke.

Patrizia Majowski, die als Lechrangerin den gesamten Lechlauf im Landkreis Weilheim-Schongau betreut, freut sich sehr über den Einbau der Totholzpakete. Als der Lech noch ein Wildfluss war, seien diese Totholzpakete ganz natürlich und in viel größeren Mengen mitgeführt worden, seit der Verbauung der Uferbereiche gebe es diese Rückzugsbereiche für die Fische leider kaum mehr. Dabei bräuchten gerade Weißfische sowie Barsche und Zander Totholz an Fließgewässern, um Laichen zu können. „Das Totholz wird aber auch von vielen anderen Fischen, wie den Kieslaichern (Forelle) oder den Raubfischen (Hecht) als Unterstand, zum Verstecken oder zum Jagen, aufgesucht“, weiß Majowski.

„Die Dynamik erhält den Wildfluss am Leben“

„Es ist die Dynamik, die den Wildfluss am Leben erhält“, erläutert die Lechrangerin. Beim Wildfluss würden Kiesbänke regelmäßig mitgespült und der Kies am Grund gelockert. Dies benötige etwa der Huchen, der sich im Kies Mulden baue, um dort ablaichen zu können. Bei den Lechstaustufen handele es sich aber um stehendes Gewässer, der Untergrund sei nicht mehr natürlich. „Es gibt keinen lockeren Kies mehr“, beklagt Majowski. Daher sei die Aufgabe der Fischer wie auch des Kreisfischereivereins so wichtig. Mit speziellen Geräten würde der Untergrund ausbaggert, um Lebensraum für die Kieslaicher zu schaffen.

Die von Menschen geschaffenen Ersatzmaßnahmen am Lech würden gut angenommen, „aber es reicht nicht, wir können es nicht so machen wie die Natur“, so der Hinweis der Lechrangerin. Grundsätzlich müsse man sich die Frage stellen, ob man nur die Symptome bekämpfen wolle oder nicht auch die Ursachen. Das Auslaufen der Konzessionen zur Stromgewinnung am Lech biete hierzu neue Chancen.

Einen guten Blick auf den Lech hat man nun auch von der Kneipp-Anlage in der Lechuferstraße Schongau aus. Diese war erst im vergangenen Jahr saniert worden.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.