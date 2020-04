Auch Vereinszuschüsse werden in Schongau wegen Corona gekürzt

Die Stadt Schongau macht schon vorausschauend das Geldsäckel etwas weiter zu. Dies bekommen auch die Vereine zu spüren, deren Zuschussanträge für den laufenden Haushalt deutlich gekürzt wurden – wenn auch nicht ohne große Diskussion. Lediglich beim Roten Kreuz folgte der Stadtrat den eindringlichen Worten vor allem Stefan Konrads, dort keinen Rotstift anzusetzen.

Schongau – In der ersten Stadtratssitzung in dieser ungewöhnlichen Corona-Zeit im Jakob-Pfeiffer-Haus hatte Bürgermeister Falk Sluyterman schon eingangs darauf verwiesen, dass er mit den Antragstellern telefonisch Kontakt aufgenommen und auch fast alle erreicht hatte. Grundsätzlich können seitens der Stadt bei Investitionen der Vereine 20 Prozent an Zuschüssen ausbezahlt werden. „Unser Vorschlag: Zehn Prozent zu gewähren, und sobald absehbar ist, dass sich die finanzielle Situation der Stadt verbessert, die anderen zehn Prozent nachträglich auszuzahlen.“ Die Antragsteller, darunter Otto Bauer vom BRK, der die Sitzung auch persönlich verfolgte, hätten Verständnis für die Ausnahmesituation gezeigt.

BRK Schongau

Speziell bei der BRK-Bereitschaft Schongau, die für 31 000 Euro einen Anhänger für den Technischen Dienst beschaffen möchte, hakten dann aber gleich mehrere Stadträte ein. „Das BRK leistet derzeit einen sehr großen Dienst, was in der Öffentlichkeit auch gerne mal übersehen wird. Es unterstützt die Systemerhaltung“, so Stefan Konrad, selbst als Notfallsanitäter aktiv. Barbara Karg, Mitbegründerin des Technischen Dienstes, sah das ähnlich, verwies allerdings darauf, dass das BRK auch mit einem geringeren Zuschuss einverstanden sei. Für zehn Prozent war auch Friedrich Zeller: „Keiner bezweifelt die Bedeutung des BRK, aber auch diese Krise geht vorbei.“ Oliver Kellermann wurde deutlich: „Es geht um 6200 Euro, das sollte uns das Rote Kreuz und die aktuelle Situation wert sein.“ Bürgermeister Sluyterman revidierte seine Haltung und ließ über den eigentlichen Antrag Kornelia Funkes, bei 20 Prozent zu bleiben, abstimmen. Dieser wurde mit sieben Gegenstimmen angenommen.

Schloßbergler

Beim Trachtenverein fiel die Entscheidung leichter: Die Schloßbergler sanieren die marode Terrasse am Trachtenheim. Außerdem wird diese unterkellert, Feuchtigkeitsprobleme sollen behoben werden. Vorstand Markus Wölfle rechnet mit knapp 71 000 Euro Baukosten, der Bauantrag lag dem Bauausschuss bereits vor. Auch mit einem nur noch zehnprozentigen Zuschuss waren zwei Stadträte nicht einverstanden. „Ich finde nicht, dass wir Projekte wie Schule und Kindergarten um ein Jahr verschieben können und gleichzeitig Vereine trotzdem unterstützen sollten“, erklärte Gregor Schuppe sein Abstimmverhalten. Zuvor hatte man in langer Diskussion aus dem Haushalt für die kommenden drei Jahre diverse Projekte herausgenommen (wir berichteten).

TSV-Übungsleiter

Auch der TSV Schongau beantragte eine Unterstützung. Zum einen soll der Übungsleiterzuschuss erhöht werden. Der TSV zahlt den lizensierten Übungsleitern eine Aufwandsentschädigung von 8,40 Euro pro Stunde, jährlich kommen da rund 40 000 Euro zusammen. Knapp 11 000 Euro übernimmt die Stadt, der Zuschuss war schon einmal höher. Der TSV beantragt nun 16 000 Euro. Man einigte sich darauf, dass der TSV den Antrag für das Haushaltsjahr 2021 neu stellen soll.

TSV-Betriebskosten

Anders verfahren wird hingegen, was die Pauschale des TSV für die Betriebskosten der Lechsporthalle anbelangt (5000 Euro). Der Verein beantragte, diese komplett zu erlassen. Angesichts Corona schlug Sluyterman vor, dieses Jahr auf die Hälfte des Betrages zu verzichten, seit dem 15. März kann die Halle nicht genutzt werden. Falls dies weiter andauere, könne man sich erneut unterhalten. „Der Vorschlag hat Charme“, lobte Helmut Hunger, die vielen Anträge des TSV „kommen mir allerdings ein bisschen wie Salamitaktik vor“, man solle sich generell einen Fahrplan überlegen. Peter Huber verwies darauf, dass die Reinigungskosten für die Halle hoch seien und die Stadt dem TSV schon sehr entgegenkomme. Wie Stadtkämmerer Werner Hefele vorrechnete, liegen die eigentlichen, nicht in Rechnung gestellten Kosten für die TSV-Stunden in der Halle bei rund 145 000 Euro, der Gesamtbetrieb kostet die Stadt 272 000 Euro. Man blieb dabei, die Hälfte zu erlassen, „Es sind schwierige Zeiten, aber wir wollen den TSV auch nicht komplett hängenlassen.“

FSG Schongau

Seit November liegt ein Antrag der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft vor. Im Schützenhaus aus den 1960er Jahren steht eine Renovierung an. Alles soll für das große Jubiläum fit gemacht werden, die FSG Schongau wird 2024 immerhin 500 Jahre alt und ist der älteste Verein in Schongau. 75 000 Euro fallen voraussichtlich an, davon sind geschätzte 56 000 Euro förderfähig. Gegen zwei Stimmen gewährt die Stadt einen Zuschuss von zehn Prozent.

Werbegemeinschaft

Die Werbegemeinschaft Schongau hat dem Stadtrat wie gewünscht genau dargelegt, für was sie ihren 5000-Euro-Zuschuss 2019 verwendete. Vor allem „Schongau zeigt sich“ und die „Hexennacht“ kosteten viel Geld. „Und es laufen wieder viele Aktionen, von der nicht nur die Geschäfte der Altstadt profitieren“, warb Kornelia Funke dafür, den gleichen Zuschuss zu geben. Dies wurde sehr kontrovers diskutiert. 17 Stadträte lehnten den vollen Zuschuss ab, da bei allen gekürzt werden müsse. Auch klang an, dass die Gewerbetreibenden selbst aktiv werden müssten. Der Betrag solle in jedem Fall zweckgebunden sein, forderte Tobias Kalbitzer. Mit 2500 Euro unterstützt man aber die Geschäftsleute auch weiterhin. 1000 Euro gibt es für die Gutscheinaktion.





