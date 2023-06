200 Jahre nach der Vertreibung: Auf den Spuren der Barfuß-Karmeliter in Schongau

Von: Rafael Sala

Hielt einen spannenden Vortrag über die Ordensgemeinschaft der Karmeliten: Pater Ulrich Dobhan. Er wurde begrüßt von Stadtpfarrer Norbert Marxer (l.). © Rafael Sala

Etwas mehr als 80 Jahre gab es Unbeschuhte Karmeliten in Schongau. 200 Jahre nach der Vertreibung der Ordensbrüder besuchten zwei Karmeliten die Stadt.

Schongau – Sie gehören nicht zu den bekanntesten Ordensgemeinschaften. Im Gegensatz zu den Dominikanern und Franziskanern, die fast jedem ein Begriff sind, rücken die Karmeliten nur selten ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Dabei haben sie in Glaubensfragen Wegweisendes geleistet – und in Schongau ihre Spuren hinterlassen: 80 Jahre lang, von 1720 bis 1802, wirkten die Unbeschuhten, wie die Brüder und Ordenspriester wegen ihrer Tradition, barfuß oder in Sandalen zu gehen, genannt werden, in der Lechstadt. Mit der Kirche St. Anna schufen sie dort einen mächtigen Klosterbau. Grund genug, mehr über die Karmeliten zu erfahren, eine Aufgabe, der sich Pater Dr. Ulrich Dobhan auf Einladung des Historischen Vereins gerne annahm.

Im Pfarrheim an der Jakob-Pfeiffer-Straße schlug der langjährige Provinzial des Theresianischen Karmels mit Sitz in München vor den rund 30 Zuhörern einen Bogen von der Entstehung des Ordens im Jahr 1150 nach Christus bis in die Gegenwart. Sein einstündiger, frei gehaltener Vortrag war gespickt mit spannenden Informationen, wie aus einem Buch las der bärtige Mann in Kutte vor, hatte dabei aber nicht einmal ein Manuskript vor sich liegen.

Liebe, Frieden und Gnade als Botschaft des Christentums

Das Herzstück seiner Rede war eine religiöse Botschaft: Jesus als einen Freund zu sehen, ihn „absichtslos und unverzweckt“ im Herzen zu tragen, frei von Wünschen und Hintergedanken, wie Dobhan es formulierte. Zu dieser Erkenntnis gelangte eine Frau: Teresa von Ávila, die im 16. Jahrhundert in Spanien lebte und schon früh in ein Kloster eintrat – um sämtlichen irdischen Versuchungen zu widerstehen und so dem ewigen Feuer nach dem Tod zu entgehen. „Die Angst vor der Hölle war noch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein riesig, sie bestimmte das Leben nahezu aller Menschen“, schilderte der Pater.

Eine Angst, die lähmend auf das religiöse Empfinden wirkte. Christus als Strafender, nicht als Liebender, der sprichwörtliche „Zorn Gottes“, grausam und allgegenwärtig: Wer sein Leben unter diese Vorzeichen gestellt sieht, muss zwangsläufig wie unter einem Joch leben. Das gesamte Mittelalter war von dieser Sichtweise geprägt. Dabei sei doch die Botschaft des Christentums eine andere, sagte Dobhan: Liebe, Frieden, Gnade. Um das Herz soll es gehen, nicht um die Hölle. Jesus soll ein Freund sein, kein Feind. Das gesehen, und vorgelebt zu haben, kam in der damaligen Zeit mit ihren starren kirchlichen Strukturen, mit ihrer Doktrin und ihren religiösen Dogmen, mit ihren Folterwerkzeugen und Hexenverfolgungen, einer regelrechten Revolution gleich.

Marienverehrung der Karmeliten

Die Mystikerin Theresa von Ávila war überzeugt: Wer Jesus in seinem Herzen trägt, als Freund und immerwährenden Begleiter, wer in ihm nichts als die Kraft der Liebe sieht, dem kann nichts mehr passieren, der geht dankbar und zufrieden durchs Leben. „Lassen Sie sich auf dieses Gefühl ein, Sie werden sehen, wie wohltuend das ist“, wandte sich Dobhan ans Publikum.

Dass die Karmeliten diesen Glauben verinnerlicht haben, hat viel mit ihrer Marienverehrung zu tun. Die Mutter Gottes genoss im Leben und Wirken der Glaubensgemeinschaft, die zur Zeit der Kreuzzüge im Karmel-Gebirge in Israel gegründet wurde, den allerhöchsten Stellenwert, sie steht auf einer Stufe mit Gott und Jesus. Verehren, lieben, die Kraft des Weiblichen spüren –- mit anderen Worten: Das religiöse Empfinden aus dem Korsett der Angst zu befreien, es vielmehr mit Wärme und der Botschaft der Liebe zu versehen – eben dieser Impuls ging von den Karmeliten aus.

