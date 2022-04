Nach über 90 Jahren: Aus für Schongauer Traditionsbäckerei Michl - Dank für „jahrzehntelanges Vertrauen“

Wegen Personalmangels

Von Christoph Peters schließen

Es ist das Ende eines Traditionsgeschäfts: Nach über 90 Jahren bleibt die Backstube der Schongauer Bäckerei Michl für immer kalt. Personalmangel hat den beliebten Familienbetrieb zum Aufgeben gezwungen. Backwaren wird es in den beiden Filialen in der Altstadt und in Hohenfurch aber weiter geben.

Schongau – Noch hängt das Schild mit der Aufschrift „Bäckerei Konditorei Café Michl“ über dem Laden in der Christophstraße. Doch bald wird es der Vergangenheit angehören wie auch Semmeln, Brote und die übrigen leckeren Backwaren aus den Regalen und Auslagen des Geschäfts bereits verschwunden sind. Seit 1. April ist die Bäckerei Michl geschlossen, auf einem Zettel, der im Schaufenster hängt, bedankt sich Bäckermeister Karlheinz Michl bei den Kunden im Namen seines Verkaufsteams für ihr „jahrzehntelanges Vertrauen in uns und unsere Backwaren“.

Tatsächlich gibt es nur noch wenige Geschäfte in Schongau, die auf eine derart lange Historie zurückblicken können. 1931 erweckte Karl Michl die kleine Backstube wieder zum Leben, nachdem der vorherige Bäckermeister pleite gegangen war. In den 1960ern übernahmen Sohn Karl junior und seine Frau Hedwig die Bäckerei, ehe schließlich 1998 mit Karlheinz und Monika Michl die dritte Generation das Geschäft fortführte. Längst war der Michl für die Schongauer da schon zu einer Institution geworden, ein echter Handwerksbäcker, der mit der Qualität seiner Produkte überzeugte.

Die Entscheidung, den Betrieb aufgeben, ist der Familie schwer gefallen

Entsprechend schwer ist dem Ehepaar Michl die Entscheidung gefallen, den Familienbetrieb aufzugeben, der so lange ihr Leben bestimmte. „Natürlich kommt da das Gefühl auf, dass man gescheitert ist“, sagt Monika Michl. Doch vorwerfen brauchen sich die gelernte Konditorin und der Bäckermeister nichts – im Gegenteil: Alles hatten die beiden versucht, um das Geschäft am laufen zu halten. Doch für das Problem, mit dem viele in der Branche kämpfen, fand sich einfach keine dauerhafte Lösung. Seit Jahren fehlte es an helfenden Händen in der Backstube. War ein Mitarbeiter gefunden, dauerte das Gastspiel oft nur wenige Monate. Mit den lukrativeren Jobs in der Industrie, die es in Schongau bei den großen Firmen reichlich gebe, habe man einfach nicht mithalten können, sagt Monika Michl. Dazu das frühe Aufstehen, das die Arbeit in der Backstube mit sich bringe. „Das muss man schon mögen.“

Man habe alles versucht, um Mitarbeiter zu finden, sagt die 55-Jährige. „Ganz egal, ob Azubi oder Asylbewerber.“ Als letzterer Mitte vergangenen Jahres kündigte und zwei Monate später auch noch eine zweite Bäckerin ihren Hut nahm, stand das Ehepaar wieder allein da. Für Monika Michl hieß das: Nachts aufstehen, um ihrem Mann in der Backstube zu helfen. „Danach bin ich in den Laden, um zu verkaufen und später wieder zurück zu meinem Mann in die Backstube.“ Doch bald war den Beiden klar: Auf Dauer sei dieses Arbeitspensum einfach nicht zu leisten. Da auch in der Familie kein Nachfolger für den Betrieb in Sicht war – beide Söhne haben einen anderen Beruf ergriffen – „haben wir dann entschieden, wir machen einen Neuanfang und suchen uns Arbeit.“

Altenstadter Bäckerei übernimmt beide Filialen

Das Ehepaar nahm Kontakt zur Altenstadter Bäckerei Herz auf, die gerade in Schwabniederhofen eine neue Backstube gebaut hat und zu diesem Zeitpunkt neben der Filiale in Altenstadt zwei weitere in Bidingen und Schongau-West betrieb. Dort bot man dem Bäckermeister und der Konditorin nicht nur einen Arbeitsplatz an, sondern sagte zu, auch die beiden Geschäfte in der Schongauer Altstadt und in Hohenfurch samt Verkaufspersonal zu übernehmen. „Uns war wichtig, dass kein Industriebäcker, sondern ein Handwerksbäcker reingeht“, betont die 55-Jährige. Eine Bedingung, die die „Backstube mit Herz“ erfüllt. Deren Geschäftsführer Michael Grimm freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Man sei froh, den Traditionsbetrieb weiterführen zu dürfen. „Wir werden auch versuchen, gewisse traditionelle Produkte zu übernehmen“, verspricht er.

Am vergangenen Freitag hatte das Ehepaar den ersten Arbeitstag in Altenstadt. Vor allem für ihren Mann sei es ein komisches Gefühl gewesen, nicht nur von der Wohnung die Treppe hinunter in die Backstube zu gehen, sondern das Haus zu verlassen und zur Arbeit zu fahren, erzählt Michl. Der neue Job, er bringt auch ungewohnte Freiheiten für das Ehepaar. „Wir hatten vor zwölf Jahren unseren letzten Urlaub“, sagt die 55-Jährige. „Dass es jetzt freie Feiertage, Wochenenden und Urlaub gibt für uns, das fühlt sich schon noch seltsam an.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Natürlich sprach sich die Nachricht vom bevorstehenden Aus der Traditionsbäckerei Michl in den vergangenen Wochen bereits herum in der Lechstadt. Viele Stammkunden seien gekommen und hätten alles Gute gewünscht, sagt Monika Michl sichtlich bewegt. Einige brachten Blumen, eine Kundin habe sie sogar im Laden fotografiert als Erinnerung. Für viele dürfte es freilich bald ein Wiedersehen geben, denn schon an diesem Montag soll die Filiale unter dem neuen Betreiber wieder öffnen. Monika Michl wird dann wie eh und je hinter dem Tresen stehen und die Kundschaft bedienen. Nur an den neuen Namen auf dem Schild werden sich die Schongauer wohl erst noch gewöhnen müssen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.