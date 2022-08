Ausbau Peitinger Straße nach den Ferien

Von: Elke Robert

An der Kreuzung Loamer Stichl soll eine Signalanlage gebaut werden (siehe Plan). Direkt nach der Mühlkanalbrücke ist ebenfalls eine Querungshilfe geplant. © Staatliches Bauamt Weilheim

Nun geht es mit dem Ausbau der Peitinger Straße doch eher los als gedacht: Vielleicht schon Mitte September kann der erste Bauabschnitt zwischen Mühlkanalbrücke und der Abzweigung Dießener Straße starten. Geplant ist auch eine Ampelanlage beim Loamer Stichl. Die Ausschreibung läuft noch.

Schongau – Immer wieder war der Ausbau der Peitinger Straße verschoben worden, zuletzt hieß es im September 2021 seitens des Staatlichen Bauamts, dass die Mittel für 2022 fehlen. Bürgermeister Falk Sluyterman freute sich jüngst im Stadtrat über die „guten Nachrichten“. Überraschend können gleich mehrer Bauprojekte in der Region angestoßen werden, für die bisher die Finanzierung nicht gesichert war (siehe auch Artikel Seite 1). Schon nach der Sommerpause soll die Erneuerung der Staatsstraße im Teilstück östlich der Mühlkanalbrücke bis zur Abzweigung Dießener Straße beginnen, ergänzte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich.

Von der Ampel bis zur Querungshilfe für Radfahrer ist einiges geplant

Wie auch Andreas Lenker, Abteilungsleiter Straßenbau für den Landkreis im Staatlichen Bauamt Weilheim bestätigt, kann jetzt nicht nur die geplante Ampel umgesetzt werden, auch der Radweg wird in diesem Bereich verbreitert. Östlich der Mühlkanalbrücke wird eine Querungshilfe für Radfahrer gebaut. Außerdem wird der Deckenbau der Straße im gesamten Bereich erneuert.

Die Ausschreibung läuft, „aber wir müssen erst abwarten, ob wir überhaupt noch eine Baufirma so kurzfristig bekommen“, so Lenker. Die Angebotseröffnung sei für die kommende Woche terminiert, so Alois Stapf, ebenfalls Staatliches Bauamt.

Frühester Baubeginn ist Mitte September

Frühester Baubeginn soll Mitte September sein. Vorgesehen sei, die Arbeiten unter halbseitigen Sperrung auszuführen, eine Baustellenampel werde hierzu aufgestellt. „Teilweise kann es nachts auch zu einer Vollsperrung der Straße kommen“, so Lenker. An wie vielen Tagen eine Sperrung notwendig werde, könne man erst festlegen, sobald der Auftragsnehmer feststehe, ergänzt Stapf. Man wolle aber rechtzeitig vor Baubeginn informieren.

Vor allem die Verbesserung des Radweges wird von Radfahrern dringend erwartet. Dies wurde auch in der Sitzung des Stadtrats angesprochen: „Der Fuß- und Radweg ist in einem wirklich schlechten Zustand“, monierte etwa Martin Schwarz (SPD). „Da ist tatsächlich Handlungsbedarf, das Staatliche Bauamt macht das nicht ohne Grund“, bestätigte Dietrich.

Bei der Mühlkanalbrücke können die Radfahrer dann sicher die Straße überqueren, heißt es

Auch für Radfahrer wird es eine Signalanlage geben am Überweg Loamer Stichl. Eine Erleichterung sieht Stapf in der Verkehrsinsel bei der Mühlkanalbrücke: „Man muss als Radfahrer dann nur eine Fahrbahn queren und hat die Möglichkeit, den Gegenverkehr abzuwarten. Die Straße wird in diesem Bereich etwas verbreitert. Der Radweg auf der Lechseite bekommt 50 zusätzliche Zentimeter, „das ist dann mit 2,50 Metern die Regelbreite von einem Radweg“, so Stapf.

Fahrradweg zu eng und schlecht gepflegt: Darüber klagen Bürger, die den Radweg entlang der Peitinger Straße nutzen. Dieser soll ausgebaut und verbreitert werden. © Hans-Helmut Herold

Der Ausbau erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Schongau, die außerhalb des Kreuzungsbereichs zuständig ist. Dietrich nannte auf Nachfrage von Hans Rehbehn (CSU) die Hausnummer von rund 200 000 Euro, konkrete Preise gebe es aber noch nicht. Die Summe sei im Haushalt bereits eingespart worden, unter anderem, weil im Bauamt eine Stelle nicht habe nachbesetzt werden können.

Auch beim Staatlichen Bauamt gibt es natürlich noch keine verlässliche Zahl, man rechnet mit einer Summe von insgesamt rund einer halben Million Euro. Die Bauzeit soll laut Stapf in etwa sechs Wochen betragen.

Bürgermeister Sluyterman begrüßte den Ausbau als „das ist der erste Schritt“

Bürgermeister Sluyterman begrüßte den Start des Ausbaus, „das ist ein erster Schritt“. Der zweite, weitaus größere Teil des Ausbaus, von der Mühlkanalbrücke bis zur Lechbrücke inklusive Kreisverkehr bei der Firma UPM (wir berichteten), ist für Mitte 2023 geplant. Auf Wunsch der Anwohner wird aber noch einmal überprüft, ob man den Kreisverkehr nicht weiter Richtung Westen verschieben kann. Auch die geplanten Lkw-Stellplätze stehen in der Kritik, wie im Juli eine Anwohnerversammlung gezeigt hatte.

