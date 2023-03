Über 800 Stellen zu vergeben: Schongauer Ausbildungsmesse SAM findet wieder statt

Von: Elena Siegl

Werben für die Ausbildungsmesse (v.l.): Roland Streim (Kreishandwerkschaft), Helmut Pößniker (Informationskreis der Wirtschaft), Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Alexander Berndt (Organisator) und Anton Eirenschmalz (Informationskreis der Wirtschaft). © Elena Siegl

Sämtlichen Branchen sollen im März 2023 bei der Schongauer Ausbildungsmesse SAM vertreten sein. Die Unternehmen hoffen, neue Fachkräfte für sich gewinnen zu können.

Schongau – Keine vier Wochen habe es gedauert, da waren alle verfügbaren Stände der Schongauer Ausbildungsmesse SAM an 70 Unternehmen vergeben, 20 weitere stehen auf der Warteliste, erzählt Organisator Alexander Berndt. Am 29. März werden sie in der Lechsporthalle um Nachwuchskräfte werben.

2017 wurde die Messe von Landratsamt und dem Informationskreis der Wirtschaft ins Leben gerufen, in den vergangenen beiden Jahren fand sie Corona-bedingt nur online statt. Das sei zwar gut angekommen, eine Präsenzveranstaltung sei für die Firmen und Schüler aber etwas ganz anderes. „Es geht nichts über das persönliche Gespräch“, so Berndt. Ein Mehrwert sei außerdem, dass viele Firmen ihre aktuellen Azubis mitbringen, die auf Augenhöhe mit den Interessierten reden und aus ihrem Lehralltag berichten, sagt Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Die Schongauer Ausbildungsmesse SAM... ...öffnet am Mittwoch, 29. März, um 13.30 Uhr in der Lechsporthalle. Bis 17.30 Uhr kann man sich über Ausbildungsplätze informieren. Direkt vor der Halle kann nicht geparkt werden – bitte Plätze an Köhlerstadel und Waldfriedhof sowie Volksfestplatz nutzen.



Ausbildungsmesse in Schongau (SAM) richtet sich vor allem an Schüler

Das Event richtet sich an Schüler aller Schularten kurz vor dem Abschluss. „Ich möchte aber auch die Eltern ermutigen, mitzugehen“, so Jochner Weiß. Schließlich gehe es um eine wichtige Entscheidung und der Rückhalt von daheim sei nicht zu unterschätzen.

Man wolle ein breites Spektrum abbilden, so Berndt. Heißt: Sämtliche Branchen sollen vertreten sein. Vorwiegend kommen die Unternehmen aus dem Landkreis. Nur ein paar Ausnahmen gibt es. So stellt sich etwa die Justizvollzugsanstalt Landsberg vor. Auch ein Hotel aus dem Tannheimer Tal und die Allgäu TopHotels dürfen sich präsentieren.

Zähle man alle Ausbildungsplätze, die bei der SAM angeboten werden, zusammen, komme man auf weit über 800, sagt Berndt. Rechne man auch noch Ausbildungsstellen im öffentlichen Dienst dazu – seien es Polizei oder Bundeswehr –, lande man sogar bei über 2000.

Fachkräftebedarf in den Unternehmen: Firmen werben um Auszubildende

Mittlerweile sei es so, dass sich Unternehmen bei den Azubis bewerben, schildert Roland Streim von der Kreishandwerkschaft. Der Fachkräftebedarf sei nur über die Ausbildung zu decken. Man müsse junge Menschen für sich gewinnen, um später Mitarbeiter zu haben. Zieht jemand für die Ausbildung in eine andere Region, baue er sich dort seinen Lebensmittelpunkt auf und es sei schwierig, ihn wieder zurückzugewinnen, sagt Streim.

Die Ausbildungsmesse sieht Anton Eirenschmalz von der gleichnamigen Schwabsoiener Firma bei der Suche nach Auszubildenden als einen Mosaikstein. Für die Zukunft der SAM würde er sich – ähnlich wie bei einer Ausbildungsmesse in Augsburg, bei der er auch vertreten ist –, einen Bus wünschen, der die Interessierten von Betrieb zu Betrieb fährt. Auch denkbar sei ein After-SAM-Event, so Helmut Pößniker vom Informationskreis der Wirtschaft. Etwa am Samstag darauf könnten Jugendliche die Firma, die sie auf der Messe kennengelernt haben, besuchen, um einen noch besseren Eindruck zu bekommen. Heuer war das noch nicht umsetzbar, aber für die Zukunft gebe es viele Ideen.

Schongauer Ausbildungsmesse: Sechs Vorträge und Mitmach-Angebote

Bei der SAM wird es heuer über den Tag verteilt sechs Vorträge geben. Etwa zur richtigen Bewerbung, dem Wandel des Erzieherberufs, der Ausbildung in einem Industriebetrieb oder dem Öffentlichen Dienst.

Um auf sich aufmerksam zu machen und damit die Besucher auch „etwas erleben können“, gibt es einige Mitmach-Angebote: Ein Panzerglas zu zertrümmern kann man bei Glaser Huber probieren. Einen Stand weiter gilt es, alkoholfreie Cocktails zu mixen bzw. bei Eirenschmalz einen Laser auszuprobieren. Außerdem soll wieder ein Gewinnspiel angeboten werden. Als Hauptgewinn lockt ein iPad, erklärt Berndt.

Wer sich nach der Messe weiter informieren oder etwas nachschauen möchte, kann die Online-Plattform der SAM nutzen, die parallel zum Präsenz-Angebot weitergeführt werden soll. Die Landrätin verweist auch auf den Ausbildungskompass.

