Außenanlagen am Schulzentrum Schongau sollen bald „herzeigbar“ sein

Von: Elke Robert

Einige Arbeiten an den Außenanlagen der Grundschule (hier die Fahrradständer) und bei der Mittelschule sind teurer geworden als vorgesehen. Jetzt fehlen noch Spielgeräte, im Frühjahr soll alles aber herzeigbar sein. © Hans-Helmut Herold

Bei den Außenanlagen an der Grundschule gab es 2021 so einige Überraschungen, die das Stadtsäckel belasten. Der Bauausschuss musste daher jüngst Mehrkosten in Höhe von 175 000 Euro genehmigen. Aber auch Vorbereitungen für die Generalsanierung der Mittelschule sind in der Summe enthalten.

Schongau – Mit den Mehrkosten für zwei Baumaßnahmen am Schulzentrum Schongau befasste sich jüngst der Bauausschuss. Schon lange war an der Mittelschule die Wiederherstellung eines Pausenhofbereichs angestanden. Bereits 2016 hatte es dort wegen einer Spartenverlegung – die Verlagerung von Fernwärme, Kanal und Strom – Schäden gegeben. Zwar steht die Generalsanierung an, aber der Schulhof sollte zumindest zeitweilig wieder zur Verfügung stehen. Die Arbeiten der Firma im August und September waren dann aber deutlich aufwendiger als geplant, wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich erläuterte, „und das trifft uns immer wieder“.

Viele Kosten wegen schlechtem Untergrund

Unvorhersehbare Kosten entstehen, wenn etwa Bauschutt unter dem Asphalt hervorkommt oder die Tragschichten nicht verwendet werden können und ausgetauscht werden müssen. Wenn beispielsweise Ziegelreste oder Bitumenrückstände in den Erdschichten gefunden werden, „dann wird es ganz schnell ganz teuer“, so Dietrich. Verunreinigter Boden müsse speziell entsorgt, das Material ersetzt werden, „das sind Sowiesokosten, die man vorab nicht ausschreiben konnte“. Gleichzeitig wurde im Vorgriff der Mittelschulsanierung schon Entwässerungsleitungen gezogen. Mehrkosten insgesamt knapp 70 000 Euro. 55 000 Euro sind über den Haushalt aber bereits gedeckt. Ursprüngliche Auftragssumme: 133 000 Euro.

Auch bei der Grundschule gab es Probleme

Die gleiche Problematik gab es bei der Grundschule im letzten Bauabschnitt. Da kostete allein die Entsorgung von Material rund 35 000 Euro mehr als veranschlagt, für den Unterbau kamen zusätzlich 40 000 Euro hinzu. Auch hatte man an der Grundschule eine zusätzliche Pausenhoffläche befestigen lassen auf der Südseite – um in diesen Coronazeiten mehr Platz zur Verfügung zu haben. Auf 105 000 Euro summieren sich die Mehrkosten, wie die im Dezember eingegangene letzte Abschlagsrechnung zeigte, informierte der Stadtbaumeister in der Sitzung. Genehmigt war ursprünglich eine Auftragssumme für die Außenanlagen von nur rund 300 000 Euro.

Bei den Außenanlagen ist schon viel passiert, aber die Spielgeräte fehlen noch

Passiert ist zwischenzeitlich viel bei der Grundschule: Fahrradabstellanlagen sind gebaut worden, Pflanzflächen und Böschungen südlich des Bestandsgebäudes wurden angelegt, der gemeinsame Weg und der Zugang beim Nebeneingang befestigt. Spielgeräte sollen noch separat hinzukommen. Diese hätten ursprünglich schon im Herbst aufgestellt werden sollen, man sei sich jedoch bisher über den Standort noch nicht ganz im Klaren gewesen. „Im Frühjahr soll das alles herzeigbar sein“, so Dietrich. Eine Schlussrechnung für die Grundschule gibt es noch nicht, der Stadtbaumeister hofft, dass man noch dieses Jahr zum Abschluss kommt. Wie berichtet, sind noch Insolvenz- und Klageverfahren anhängig.

