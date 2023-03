Nach endgültigem Aus von Steg und Badeinsel am Lido: Stadt übergibt Elemente der Wasserwacht

Von: Elke Robert

Nur kurz waren Badesteg und -insel für einen Ortstermin im Wasser. Nun steht fest, dass sie am Lido keinen Einsatz mehr finden werden. © Hans-Helmut Herold

Steg und Badeinsel am Schongauer Lido sind Geschichte. Nun sollen die Elemente der Wasserwacht überreicht werden, die kann sie gut gebrauchen.

Schongau – Das letzte Kapitel zum Thema Badeinsel und Badesteg am Lido scheint beendet zu sein: Die Stadt übereignet der Wasserwacht 20 ihrer Schwimmelemente. Dies beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

„Eine kostenlose Überlassung wäre rechtlich möglich“, so die Einschätzung von Bettina Schade in der Sitzung. „Ich möchte keine alten Wunden aufreißen, aber es ist ein Unterschied, ob die Wasserwacht einen Steg zu Wasser lässt oder ob dieser der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist“, führte die Geschäftsleiterin der Stadt Schongau weiter aus.

Zur Erinnerung: Im Juni vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, Badesteg und Badeinsel nicht mehr in den Lech zu setzen, zu groß schätzte man die Gefahr ein, bei einem Unfall juristisch verantwortlich gemacht zu werden.

Badeinsel und Steg am Schongauer Lido: Es gab zahlreiche Diskussionen und viel Kopfschütteln

Seit 2019 hatten sich die Untersuchungen über ein mögliches Haftungsrisiko hingezogen – mit zahlreichen Diskussionen und vielfachem Kopfschütteln auch seitens von Stadträten. Aber letztlich überwogen die Bedenken.

Dass die Stadt richtig entschieden habe, zeige der Fall Neukirchen, so Schade. 2016 waren in einem Dorfteich bei einem tragischen Unfall drei Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren ertrunken. Der damalige Bürgermeister der hessischen Kleinstadt war angeklagt worden, weil er die Verkehrssicherungspflicht verletzt hatte, das Gewässer war nicht eingezäunt. Die Berufung des ehemaligen Rathauschefs ist erst kürzlich verworfen worden – der Bürgermeister ist wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung verurteilt worden zu einer Geldstrafe von mehreren Tausend Euro.

Nach einem tragischen Unglück, bei dem drei Kinder ertranken: Schuld trägt der Bürgermeister

„Das Gericht hat festgestellt, der Bürgermeister ist dafür verantwortlich, die Kinder zu schützen“, begründete Schade, warum die Entscheidung der Stadt Schongau auch weiter Bestand hat. „Wir werden diese Elemente nicht mehr brauchen, daher spricht nichts dagegen, sie der Wasserwacht unentgeltlich zu übereignen.“

18 Zweier-Elemente und zwei Dreier-Elemente kann die Ortsgruppe Peiting-Schongau nun verwenden, um den eigenen Steg zu verbreitern. „Unser Steg ist ein bisschen zu schmal, wenn man da jemanden aus dem Boot holen muss, ist das eine wackelige Sache“, beschreibt es der Wasserwachts-Vorsitzende Gerd Merk.

Schwimmelemente werden nun von der Wasserwacht Peiting-Schongau verwendet

Nach der Entscheidung der Stadt, die Schwimmelemente nicht mehr zu verwenden, habe er nachgefragt, ob man Teile abtreten könne – der Rest verbleibe nach seinen Informationen bei der Stadt im Bauhof. Bei einem Arbeitsdienst Ende April sollen die Elemente zusammengefügt werden in der Hoffnung, dass der Rettungssteg dann „nicht mehr so wackelig ist wie ein Kuhschwanz“, so Merk.

Und er möchte von vornherein mit einem Missverständnis aufräumen: Der Steg bleibe auf dem Gelände der Wasserwacht und stehe auch künftig nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mehrfach sei er schon von Bürgern darauf angesprochen worden.

Entscheidung gegen Badeinsel am Lido „ein zweischneidiges Schwert“

Die Entscheidung der Stadt könne er nachvollziehen, teilweise sei man auch bei den Ortsterminen dabei gewesen, so Merk weiter. „Es ist ein zweischneidiges Schwert.“ Teilweise sei bei den Bürgern die Eigen- und Selbstverantwortung überhaupt nicht mehr gegeben. „Die Verantwortung wird immer mehr abgeschoben und über die Rechtschutzversicherung dann ein Schuldiger gesucht.“

