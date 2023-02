Bald im Künstlerhaus: Laden, Werkstatt und Keramikkurse

Von: Elke Robert

Die neue Mieterin im Künstlerhaus: Nina Pick mit ihrer Tochter. Die Keramikerin will künftig auch Kurse anbieten. © Nina Pick

In das Schongauer Bantelehaus zieht wieder eine Künstlerin ein. Welche Ideen die Keramikerin Nina Pick hat und was dort entstehen soll.

Schongau – Erstmals öffnet wieder eine Künstlerin die Türen zum Künstlerhaus: Nina Pick. Die Keramikerin aus Schondorf hat seit dem 1. Februar den Schlüssel für die Lechtorstraße 10 in Händen und bezieht dort gerade Atelier und Wohnung des Bantelehauses (siehe oben). Schon am 11. März will sich die 29-Jährige bei einer Vernissage vorstellen und das gesamte Erdgeschoss bespielen – gemeinsam mit befreundeten Kunsthandwerkern und Künstlern.

Das Ladenlokal wird eingerichtet, dort soll ein Kollektivladen entstehen

Auch das Ladenlokal soll eingerichtet werden, um dort dauerhaft eigene Gebrauchskeramik anzubieten, aber auch Kunsthandwerk und Kunstgegenstände von Bekannten. „Es soll ein Kollektivladen werden, aber ich leite ihn“, ist die Vorstellung der Neu-Schongauerin. Die Holz-Arbeiten von David Finsterlin etwa werden wohl regelmäßig zu sehen sein. Der Thaininger Lebensgefährte von Nina Pick ist Schreiner, die Arbeiten der Keramikerin werden mit seiner Holzkunst kombiniert. So bekommt eine Schüssel etwa einen hölzernen Deckel. Auch die Inneneinrichtung im Laden wird von dem Thaininger Schreiner entworfen.

Keramikerin hat sich das Handwerk selbst angeeignet

„Ich habe den Beruf nicht gelernt, sondern bin eine autodidaktische Keramikerin“, so die 29-Jährige. Während Corona habe sich das so ergeben – der große Zuspruch und die Nachfrage nach ihren Sachen habe sie darin bestärkt, weiterzumachen. Eins sei zum anderen gekommen.

Schon heute hat sie eine kleine Werkstatt. In der neuen in der Schongauer Altstadt möchte sie künftig auch Kurse anbieten, zunächst einmal für Kinder, vielleicht später auch für Erwachsene. „Mir ist wichtig, das alles in einem bezahlbaren Rahmen zu halten“, ist ihre Vorstellung. „Die Kurse sollen allen zugänglich sein.“

Auch schon in der Gastronomie gearbeitet

Ursprünglich war die junge Frau in der Ausbildung zur Chor- und Ensembleleiterin, brach diese jedoch ab, als sie mit ihrer Tochter schwanger wurde. Danach machte sie sich in der Gastronomie selbstständig. „Unser selbst gebauter mobiler Pizza-Lehmofen war zum Beispiel auf dem Kaltenberger Weihnachtsmarkt im Einsatz.“ In den vergangenen beiden Jahren hätte sie Kunsthandwerk an ihren beiden eigenen Ständen verkauft.