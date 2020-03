Erweiterung Emter: So lange es stinkt, ist Schongau dagegen

Die Schongauer Stadträte bleiben dabei: ihnen stinkt’s. Fachbehörden sollen tätig werden und Geruchsemissionen aus Richtung Westen beseitigen.

Schongau – In Altenstadt werden derzeit große Pläne gemacht: Die Firma Ökopower/Emter möchte ihren Standort erweitern und die beiden Firmenstandorte dann auf einem Betriebsgelände zusammenlegen. Ausgewiesen werden soll im Schongauer Westen auf Altenstadter Flur ein Sondergebiet Klärschlammverwertung und Biogasanlage. Außerdem plant die Firma den Bau einer Werkstatt mit Spedition und ein Bürogebäude. In naher Zukunft soll außerdem eine Phosphor-Recyclinganlage errichtet werden.

Die Gemeinde Altenstadt hat ihre Bauleitplanung – aufgestellt wird ein Bebauungsplan, auch der Flächennutzungsplan wird geändert – fast abgeschlossen. Auch in der zweiten Stellungnahme, einstimmig in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung beschlossen, bleibt die Stadt dabei: Die Fachbehörden sollen noch mal ran. Ein Gutachter hatte deutliche Geruchsemmissionen von der Biogasaufbereitung der Erdgas Schwaben GmbH festgestellt. Nach Meinung des Gutachters entspreche die Anlage nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Firma Emter bewege sich laut Gutachten zwar noch innerhalb der zulässigen Grenzwerte, aber die Stadträte sind sich einig, dass auch diese Geruchsbelästigungen für die Schongauer Bürger eine Zumutung sind.

Das Gutachten nicht in die Schublade legen

„Dieses Gutachten in die Schublade zu legen, ist nicht richtig“, monierte Ilona Böse am Dienstag. Sie wollte wissen, welche Möglichkeiten Schongau habe. Sie plädierte dafür, dass die Stadt „den Druck ein Stück weit erhöht, weil Papier geduldig ist und die Geruchsbelästigung extrem“. Stephan Hild äußerte seinen Unmut recht deutlich: „Mich ärgern die Infos aus Altenstadt; die Gemeinde schiebt die Gewerbesteuer ein, die anderen haben nur den Gestank.“ Hild plädierte für eine deutliche Blockadehaltung aus Schongauer Sicht: „Emter stinkt einfach, und so lange es stinkt, wird es blockiert hoch drei.“

Auch Helmut Hunger sah die Zeit gekommen, „die Daumenschrauben ein bisschen enger zu drehen“ und hinterfragte, ob man nicht den Klageweg beschreiten müsse, um ans Ziel zu kommen. Kornelia Funke bestand darauf, „das final zu klären“. Seit 35 Jahren habe sie diese Geruchsbelästigung, auch eine Beeinträchtigung der Gesundheit könne vorliegen. Und zwar sei die Stadt Schongau in ihren Planungsrechten nicht beeinträchtigt, wie Bernd Liebermann vom städtischen Bauamt betonte. Aber Bettina Buresch sieht die Bürger durchaus in ihrem Freizeitverhalten eingeschränkt. „Das ist nicht nur eine Angelegenheit der Gemeinde Altenstadt, es ist auch unsere Landschaft, wir sind ebenfalls betroffen.“ Während Hild zuvor das Beispiel angeführt hatte, dass man beim Vorbeifahren mit dem Auto an dem Areal die Luft anhalten müsse, sei dies „für Fahrradfahrer eine Herausforderung“. Sie ändere sogar manchmal ihre Route. Buresch: „Es heißt ja, Geld stinkt nicht, aber die Altenstadter müssen sich doch genauso an diesen Umständen stören.“

Stadt will die Problematik im Auge haben

Stadtbaumeister Sebastian Dietrich machte deutlich, dass die Stadt die Problematik, die den Behörden bekannt sei, weiter im Auge habe. „Wir werden uns darum kümmern“, versprach er. Eine rechtliche Handhabe in Sachen Planungen auf Altenstadter Flur habe man jedoch nicht. Bürgermeister Falk Sluyterman verwies darauf, dass die Stadt selbst keine Möglichkeit habe, Werte zu prüfen, man wolle dies jedoch dem Landratsamt gegenüber anregen. Rechtliche Schritte einzuleiten, „das wäre das schwerste Geschütz, das wir auffahren könnten. Aber wir bleiben am Ball“, so Sluyterman. Nach den Wahlen wolle man das Thema mit dem Nachfolger von Bürgermeister Albert Hadersbeck besprechen, der sich nicht mehr zur Wahl stellt.

Hadersbeck kann die Kritik nachvollziehen

Der Altenstadter Rathauschef kann die Kritik aus Schongau nachvollziehen, die Schongauer Bürger seien allein durch die Lage bei Westwind stärker betroffen als die Gemeinde Altenstadt. Man sei in engen Gesprächen mit der Firma Emter, dort bemühe man sich, man sei „sehr kooperativ“. Allerdings, so Hadersbeck weiter: „Manches ist nicht zu vermeiden.“ Auch Auswirkungen des Flugbetriebes von Altenstadt, der Futtertrocknung oder der Asphaltmischanlage merke man, es seien aber auch Dinge, die jeder brauche. „Und Emter ist auch leicht der Buhmann.“ Selbstverständlich könne man aber die Werte prüfen lassen.

