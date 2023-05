Bauausschuss lehnt Asylunterkunft im Gewerbegebiet ab

Von: Elke Robert

In diesem Gebäude im Industriegebiet an der Dießener Straße sollen Asylbewerber untergebracht werden – der Bauausschuss Schongau ist dagegen. © Hans-Helmut Herold

Eine weitere Asylunterkunft im Industriegebiet an der Dießener Straße – dies hält der Schongauer Bauausschuss für keine gute Idee. Zu abgeschieden, zu wenig soziale Kontrolle, zu wenig Helfer waren nur einige Gegenargumente. Möglich ist aber, dass das Landratsamt das Einvernehmen ersetzt.

Schongau – Beim Tagesordnungspunkt 7 der jüngsten Bauausschuss-Sitzung sollten die Mitglieder über eine mögliche Nutzungsänderung von Geschäftsräumen in der Wielenbachstraße 13 unmittelbar neben dem Tierheim entscheiden. Für drei Jahre, mit Verlängerung aber längstens bis Ende des Jahres 2027, könnten nach einem Umbau des Gebäudes auf zwei Ebenen bis zu 30 Personen untergebracht werden.

„Anlagen für Soziale Zwecke“ können in einem Industriegebiet untergebracht werden

Dass es sich dort um ein Industriegebiet handelt, sei kein Hindernis, wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich dem Gremium erläuterte. Ausnahmsweise könnten dort auch „Anlagen für Soziale Zwecke“ zugelassen werden.

Dass die Unterbringung von Menschen dort alles andere als ideal sei, mahnte Martin Schwarz (SPD) an. „Die Asylbewerber haben kein Auto, kommen von dort nicht in die Stadt – oder werden sie dort interniert?“, wollte der Stadtrat wissen. Das Gelände für die Asylbewerber befindet sich außerdem genau gegenüber der Firma Osenstätter, die Menschen seien durch die von Lastwagen stark befahrene Straße gefährdet, dort gebe es keinen Gehweg. Zumindest einen Fußgänger-Zugang zum bereits bestehenden Asylbewerberheim an der Dießener Straße müsse man daher schaffen – aus Sicherheitsgründen.

Stadtbaumeister: „Die Argumente sind berechtigt, aber nicht ausreichend“

Dietrich wies darauf hin, dass es von dort aber eine Busverbindung nach Schongau gebe, die „halbwegs in der Nähe“ sei. Auch sei geplant, dass in der neuen Flüchtlingsunterkunft im wesentlichen alleinstehende Männer untergebracht werden sollten – damit entfalle die Problematik des täglichen Pendelns zum Kindergarten oder zur Schule. Ob für die Geflüchteten auch die Möglichkeit bestehe zu arbeiten, sei vermutlich mehr Wunschdenken als realisierbar. „Die Argumente sind berechtigt, aber nicht ausreichend, um das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern. Wir müssen das begründen“, so Dietrich.

Man muss auch an nachziehende Familien denken

Es gebe nicht die Garantie, dass nur alleinstehende Männer kämen – man müsse auch an nachziehende Familien denken, so der Hinweis von Nina Konstantin. Abgesehen von der nur schwer zu überwindenden Distanz seien die Schulen und die Kindergärten voll. „Ich bin dagegen, dass man alle geballt an einem Platz unterbringt – und wir brauchen Helfer, damit die Menschen integriert werden können“, so Konstantin, „ich kann so nicht zustimmen“.

Dietrich erinnerte an das Verfahren aus den Jahren 2015/2016. Damals hätten direkt an der Dießener Straße in einem großen ungenutzten Bürogebäude Flüchtlinge einziehen sollen – der Bauausschuss hatte damals aber die Nutzungsänderung aus den gleichen Gründen abgelehnt. Das Landratsamt hatte das Einvernehmen der Stadt ersetzt, Asylbewerber waren dort dennoch nie untergebracht worden. Die Stadt klagte gegen die Entscheidung des Landratsamtes. Bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts, das dem Landratsamt Recht gab, hatte sich allerdings das Thema mangels Nachfrage erledigt.

Schon das bestehende Asylbewerberheim war wohl ein Provisorium - und existiert noch immer

Ilona Böse (SPD) ließ sich dadurch aber nicht umstimmen. Sie erinnerte daran, dass das bestehende Asylbewerberheim in Schongau einst auch ein Provisorium gewesen sei – und noch immer genutzt werde, auf eine Nutzungsfrist von drei Jahren könne man sich also nicht verlassen. Auch müsse man prüfen, was die hiesigen Schulen und Kindergärten noch verkraften würden. „Es gibt noch immer Gemeinden im Landkreis, die nicht bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Es gehört viel mehr dazu, als diesen Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben – wenn das Landratsamt Unterstützung schickt, gerne, diese Hilfe kommt aber nicht“, monierte Böse.

Prognosen, wie viele Menschen wirklich kommen, kann keiner machen

„Die Prognose, wie viele Menschen kommen, kann keiner machen“, argumentierte in diesem Zusammenhang Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio, die die Sitzung leitete. Sie verwies darauf, dass in Peiting derzeit viel getan werde, auch Schongau müsse helfen. „Aber dort ist nicht die beste Location dafür“, so die Vizebürgermeisterin.

Auch Bettina Buresch (Grüne) pflichtete dem bei. Der Platz im Gewerbegebiet sei viel zu abgeschieden ohne jegliche soziale Kontrolle. Den Gedanken, dass dann vielleicht doch alleinstehende Frauen in der neuen Unterkunft untergebracht würden, bezeichnete sie als geradezu „gruselig“. Buresch: „Wir verweigern uns.“ Gegen drei Stimmen wurde die Umnutzung des Schongauer Firmengebäudes abgelehnt.

Erst vor ein paar Monaten war in Schongau schon einmal ein großes Gebäude als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen, das Hotel Holl

