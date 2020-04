Baustelle in der Schongauer Greifenstraße: Forsthäuser abgerissen

Eine größere Baustelle gibt es zur Zeit im Schongauer Forchet. Die Greifenstraße wird erneuert und erweitert. Außerdem wurden dort bereits die alten Forsthäuser abgerissen.

Schongau – Auch wenn die Coronakrise derzeit viele Vorhaben durcheinanderwirbelt – die Bauarbeiten in der Greifenstraße im Schongauer Forchet konnten wie geplant beginnen. Vor rund drei Wochen fiel der Startschuss für die Straßenertüchtigung und -erneuerung, so Martin Blockhaus vom Stadtbauamt.

Auch die alten Forsthäuser in der Greifenstraße wurden bereits abgerissen – zwar parallel zu den Straßenbauarbeiten, aber durch einen Privatinvestor, erläutert Blockhaus. Der Investor möchte an Stelle der nun abgerissenen Forsthäuser sechs Doppelhäuser bauen. Weil die Nachfrage nach Wohnraum in Schongau bekanntlich groß ist, hatte der Bau- und Umweltausschuss den Weg für die Bebauung der Greifenstraße bereits im November des vergangenen Jahres freigemacht.Die Entwurfsplanung inklusive der Kostenberechnung wurde vom Gremium einstimmig abgesegnet.

Sechs Doppelhäuser sollen an der Greifenstraße entstehen

Die Firma Gustav Klein, deren Produktionsgebäude ebenfalls in der Greifenstraße liegt, wird an der Straße private Parkplätze einrichten. „Die Parkplätze werden von privater Seite realisiert. Es handelt sich um eine öffentliche Straße, die von allen zu jeder Zeit befahren werden kann“, betont Blockhaus.

+ Die Forsthäuser wurden bereits abgerissen. © Herold

Die Greifenstraße wird nun erweitert, weil die sechs geplanten Doppelhäuser erschlossen werden müssen, so Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Außerdem sei die Straße ohnehin in einem relativ schlechten Zustand gewesen, eine Erneuerung in nächster Zeit ohnehin notwendig gewesen. Am Ende der Straße entsteht eine Wendeanlage für ein zweiachsiges Müllfahrzeug.

Fertigstellung für August geplant

Das Ingenieurbüro Thomas Glatz wurde mit den Planungen und der Baustellenüberwachung beauftragt. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 515 000 Euro inklusive eines Risikopuffers von rund zehn Prozent. Die Kosten setzten sich folgendermaßen zusammen: Für die Erd- und Straßenbauarbeiten sind 393 500 Euro eingeplant. Die Straßenbeleuchtung schlägt mit 20 000 Euro zu Buche, für die Nebenkosten sind 55 000 Euro vorgesehen.

Ob die Kosten eingehalten werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt freilich noch nicht festzustellen. „Wir sind erst relativ früh in der Bauphase. Bisher ist aber noch nicht Unvorhergesehenes passiert“, so Blockhaus. Läuft weiterhin alles nach Plan, sollen die Straßenbauarbeiten bis spätestens August fertiggestellt sein. Als nächstes wird in den kommenden Tagen unter anderem die Wasserleitung verlegt.

