Das Geheimnis des Wünschelrutengehens

„Wünscheln mit der Rute“: Das war Inhalt und Ziel eines Kurses in der Blumenschule in Schongau. Geomant und Elektroingenieur Burkhard Kehm aus Landlstadt bei Freising brachte zehn Kursteilnehmern den richtigen Gebrauch der Wünschelrute bei.

Schongau – Wasseradern, Gitternetze, Verwerfungen: Der Erdboden bietet zahlreiche geologische Phänomene, die sich nicht nur auf den menschlichen Körper auswirken können, sondern auch auf Bäume und Pflanzen. Mittels Wünschelrute sollen solche Phänomene aufspürbar sein. „Seit 15 000 Jahren sind in der ganzen Welt Wünschelruten in Gebrauch“, sagt dazu Burkhard Kehm. In Alt- und Mittelhochdeutschen Schriften wird Wünschelruten eine besondere Zauberkraft zu geschrieben, die dem Besitzer besondere Macht verleihen.

Für Kehm ist die Wünschelrute ein Messgerät und das Wünschelrutengehen eine Kunst, die jeder erlernen kann. „Die Rute ist ein Zeiger, der Ausschlag findet durch die Muskulatur statt“, erklärt er.

Zum Kurs in Schongau hatte er einige selbst gebaute Wünschelruten aus Kunststoff mitgebracht. Ein in der Mitte geknickter Stab, der mit beiden Händen auf Spannung vor den Körper gehalten wird.

Das Geheimnis eines erfolgreichen Wünschelruteneinsatzes sei das Loslassen. An nichts denken, als an die Fragestellung, und die Rute so locker zu halten, dass sie nicht unter Kontrolle ist.

Die Haltung ist das A und O

„Die Haltung ist das A und O“, so Kehm, der selbst mehr oder weniger zufällig zum Rutengehen gekommen ist, als er vor über 20 Jahren seine Frau zu einem Geomantiekurs begleitete. Die Ausbildung machte schließlich er selbst. „Wasseradern sind nicht prinzipiell schlecht“, ist er sich sicher. Sie können sich aber je nach Konstitution auf den Menschen auswirken.

Für nervöse oder niedergeschlagene Menschen empfiehlt er, sich einen Platz zu suchen, wo es ihnen gut geht.

Sabine Friesch von der Schongauer Blumenschule erläutert den Teilnehmern den Einsatz der Wünschelrute im täglichen Gebrauch: „Mein Großvater hat schon mit der Wünschelrute Plätze für Brunnen gesucht. Wir verwenden sie zur Gartenplanung oder auch, wenn es darum geht, warum Pflanzen nur auf bestimmten Plätzen gut wachsen.“

Teilnehmer überrascht: Es funktioniert tatsächlich!

Nach einer Einführung und anschließendem Mittagessen machten sich die Kursteilnehmer selbst praktisch daran, in den Gewächshäusern der Blumenschule Wasseradern aufzuspüren. Das Faszinierende dabei: Es scheint wirklich zu funktionieren. Übereinstimmungen in den Beobachtungen und „Kontrollmessungen“ lassen darauf schließen, dass der Ausschlag der Wünschelruten wirklich eine bestehende unterirdische Wasserader anzeigt.

Burkhard Kehm erläutert, wie man sogar die Fließrichtung und die Tiefe bestimmen kann. Für einen Brunnen sucht man nach einem Kreuzungspunkt von zwei Wasseradern. Der wird dann bis zum tiefsten Punkt angebohrt.

Die Kursteilnehmer, zum Großteil Frauen, waren fasziniert von dem Ergebnis der Suche: „Es hat wirklich funktioniert. Ich habe eine Reaktion gespürt. Das hätte ich nicht gedacht“, meinte etwa Gisela Schilcher. Auch Monika Seltmann aus Wessobrunn fand den Kurs sehr interessant. Die Wünschelrute hat sie schon immer interessiert. Inzwischen hat sie auch Zeit und Muße, ihren Interessen nachzugehen. Und ein Bauer aus Burggen nutzt die Rute auch, um homöopathische Medikamente für seine Tiere zu finden.

Im Prinzip sei mit der Wünschelrute alles möglich. Man müsse nur seiner Intuition Raum geben. Burkhard Kehm könne, ohne den Schlafplatz zu kennen, aufspüren, ob ein Mensch auf einer Wasserader schläft. „Das manifestiert sich im Körper“, meint er.

Im Kurs gab es außerdem Tipps zur Abschirmung der Strahlung von Wasseradern. Einfache Dinge, die schon die alten Römer anwendeten. Und im nächsten Jahr will Burkhard Kehm wiederkommen. Die Teilnehmer wünschten sich nämlich durchgehend einen Fortsetzungskurs.

