Mann (28) liegt schwer verletzt am Straßenrand - Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

In der Nacht zum Dienstag lief in Schongau ein Großeinsatz der Polizei. Der Hintergrund: An einer Kreuzung wurde ein schwer verletzter Mann aufgefunden.

Update, 13. November, 11.37 Uhr:

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Der Mann, eine 28-jähriger pakistanischer Asylbewerber aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, lag im Kreuzungsbereich Schönlinder Straße/Altenstadter Straße am Straßenrand und war nicht ansprechbar. Die Verletzungen wurden zunächst als lebensbedrohlich eingestuft und der Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Spurensicherungsmaßnahmen am Auffindeort konnten weitestgehend abgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum möglichen Tathergang dauern an.

In Zusammenhang mit dem Auffinden des verletzten Mannes ist für die Ermittler nach wie vor folgende Frage von Bedeutung: Wem sind vor 22.00 Uhr Personen, Personengruppen oder Fahrzeuge in der Nähe des Auffindeortes, Kreuzungsbereich Schönlinder Straße/Altenstadter Straße in Schongau, aufgefallen? Hinweise werden von der Kriminalpolizei Weilheim unter 0881/6400 entgegen genommen.

Erstmeldung, 13. November, 6.35 Uhr:

Schongau - Die Polizei bittet nach dem Fund einer schwer verletzten Person am späten Montagabend um Zeugenhinweise. Gegen 22 Uhr war ein Mann im Kreuzungsbereich Schönlinder Straße/Altenstadter Straße entdeckt worden. Er lag am Straßenrand und war nicht ansprechbar. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen

Nun ermittelt die Kripo Weilheim, die Staatsanwaltschaft München II übernahm die Leitung. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es eine Fremdbeteiligung gab - beispielsweise ein Verkehrsunfall. Deswegen wurden unmittelbar nach dem Auffinden des Mannes umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Spurensicherung wurde hinzugerufen.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und stellen die Frage: Wem sind vor 22 Uhr Personen, Gruppen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegen genommen.

