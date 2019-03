„Man kann über alles offen sprechen“

Ein gebürtiger Schongauer wurde zum zweiten Landesschülersprecher für die Beruflichen Oberschulen gewählt. Im Interview erzählt Stefan Lindauer, wofür er sich einsetzen will.

Schongau – Stefan Lindauer wurde zum zweiten Landesschülersprecher für die Beruflichen Oberschulen in Bayern gewählt. Der gebürtige Schongauer absolvierte seine Ausbildung bei Hochland Schongau und macht nun an der BOS Agrarwirtschaft, Bio-, Umwelttechnologie in Neusäß sein Abitur. Er will vor allem die Persönlichkeit der einzelnen Schüler stärker in den Vordergrund stellen. Dass sich speziell die Schongauer Schüler so stark für Toleranz einsetzen, findet er prima, denn nicht immer hat er diese selbst erlebt.

Herr Lindauer, was muss man tun, um Landesschülersprecher zu werden?

„Erst muss man zum Klassensprecher gewählt werden, dann zum Schülersprecher, am besten 1. Schülersprecher. Auf der Bezirksaussprachetagung Bayern Süd wählten 55 Schülersprecher den Bezirksschülersprecher, ich bin der erste Bezirkssprecher der Beruflichen Oberschulen. Und die Bezirkssprecher aller Schularten kamen dann in München zusammen – 40 waren wahlberechtigt, den Landesschülerrat zu wählen. Ich bin stellvertretender Landesschülersprecher der beruflichen Oberschulen FOS und BOS.

In diesem Zwölferrat sind aber alle gleichberechtigt, ganz gleich, von welcher Schule man kommt. Wir müssen alles zusammen entscheiden.“

Das könnte eine Herausforderung sein, denn es vertritt ja nicht jeder für seine Schule das gleiche Ziel.

Ja, das ist völlig unterschiedlich. Wir haben eine große Altersspanne – die jüngste Sprecherin der Förderschule ist 13 Jahre alt, der älteste der beruflichen Schulen ist über 40 Jahre. Aber wir haben nicht nur ein breites Spektrum im Alter und der Lebenserfahrung, man muss sich auch in die unterschiedlichen Schularten hineinversetzen können. Man muss alles ein bisschen kennen, um richtig entscheiden zu können.

Das sind die Ziele des zweiten Landesschülersprechers

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt, für die Beruflichen Oberschulen BOS und FOS anzugehen?

Persönlich finde ich die Beruflichen Oberschulen super als zweiten Bildungsweg, diesen Weg muss man weiter stärken und ausbauen. Ich wünsche mir aber auch mehr Fairness. Wir dürfen etwa im schriftlichen Abitur kein bilinguales Wörterbuch benutzen wie die Gymnasiasten. Wer einen Text vom Deutschen ins Englische übersetzen muss, ist da im Nachteil. Mein Ziel ist es, einen Antrag zu stellen und gleiche Verhältnisse zu schaffen.

Gibt es da konkret weitere Ungerechtigkeiten beim Abitur an den unterschiedlichen Schulen in Bayern?

Ja, wir schreiben alle vier Fächer in einer Woche, das Gymnasium hat eine Woche Pause. Auch da ist der Wunsch da, das zu entzerren. Das ist ein Ungleichgewicht, aber ein Mammutprojekt, das haben die Vorgänger bereits bemängelt. Da muss man vielleicht einmal mit dem Herrn Kultusminister sprechen.

Dafür will sich Stefan Lindauer einsetzen

Weitere Themen, die anzupacken sind?

An der FOS und BOS gibt es einen neuen Lehrplan. Der Lehrplan plus ist teilweise etwas komprimierter, gleichzeitig erweitert worden – also Stoff von den höheren Klassen in die 12. und 11. Klassen verlegt worden, aber es gibt auch zusätzlichen Stoff für die 13. Klassen. Bei uns ist das Fachabitur in der 12. Klasse im Mai, dann geht es richtig erst im September weiter. Auch für Realschüler, die dann sofort Oberstufenniveau bringen müssen, ist das eine große Umstellung.

Es ist jetzt der erste Fachabitur-Jahrgang nach neuem Lehrplan?

Ja, es ist eine Herausforderung für Schüler und Lehrer gleichermaßen, es weiß keiner so genau, was auf einen zukommt. Das ist schon ein bisschen spannend. Es gibt viele Gerüchte, da müssen wir sehen, diese aus dem Weg zu räumen, damit jeder weiß, was auf einen zukommt.

Und Sie möchten auch für die Persönlichkeit der Schüler selbst etwas bewegen?

Ich habe vor der BOS bereits zwei Schularten besucht – Realschule und Berufsschule –, und mir ist aufgefallen: Jeder lernt für sich. Auch hier ist eine leichte Ellenbogengesellschaft schon angekommen zwischen den Schülern. Das leidige Thema Mobbing findet auch nicht mehr von Angesicht zu Angesicht statt, sondern online. Man fühlt sich alleingelassen.

Haben Sie das selbst erleben müssen?

Ich bin in der Realschule damals auf Ablehnung gestoßen, auf Ausgrenzung. Es war nicht immer so einfach für mich. Hinzu kommt meine sexuelle Orientierung, mit der ich heute offen umgehen kann. Diese Selbstfindungszeit hatte ich in der Schule nicht. Diese Themen werden in der Schule einfach nicht angesprochen. Man wird zwar auf Leistung getrimmt, aber die Soft-Skills fehlen einem.

Soziale und persönliche Kompetenzen sollen in der Schule gestärkt werden

Das heißt, Sie wünschen sich an den Schulen eine stärkere Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenzen?

Schüler sollten lernen, zu sich zu stehen, selbstbewusster zu werden. Da wird man nicht wirklich auf das Leben vorbereitet. Das ist meine innerliche Motivation.

Und wie könnte ein Ansatz sein, die Persönlichkeitsbildung stärker in die Schulen zu bringen?

Noch ist das ein Hirngespinst. Eine Möglichkeit der Selbstfindung wäre der TED-Talk, ein Format, bei dem man sich selbst präsentiert. Das wird gefilmt und ins Netz gestellt und man kann sich weltweit darüber austauschen. An meiner Schule habe ich das Glück, da sehr unterstützt zu werden. Wir sind nun dabei, eine Lizenz zu erwerben. Es muss einfach viel mehr diskutiert werden, man kann – altersgerecht – über alles offen sprechen.

Wo geht es beruflich hin?

Ich möchte mich auf einen medizinischen Studienplatz bewerben. Ich bin ja auch Rettungssanitäter beim Roten Kreuz, das macht mir großen Spaß. Eine Alternative wäre die juristische oder auch politikwissenschaftliche Schiene.

Interview: Elke Robert

