SEK-Einsatz am Morgen: Polizei umstellt Asylunterkunft

Am Donnerstagmorgen umstellt das SEK eine Schongauer Asylbewerberunterkunft. Der Einsatz ist inzwischen beendet. Das ist passiert.

Schongau - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Einen größeren Polizeieinsatz gab es heute Morgen im Bereich der Asylbewerberunterkunft in Schongau. Kräfte des SEK nahmen einen Bewohner in Gewahrsam.

Gegen 08.30 Uhr kam es in der Asylbewerberunterkunft in der Birkländer Straße in Schongau zu einem größeren Polizeieinsatz. Durch ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) konnte eine männliche Person, welche sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sichern und in Gewahrsam genommen werden.

SEK-Einsatz an Schongauer Asylunterkunft - die Bilder Zur Fotostrecke

Der 29-Jährige hatte sich zuvor in seinem Zimmer verbarrikadiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen Begutachtung in eine Spezialklinik verbracht.

