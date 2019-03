Stadtbus-Haltestelle: Stadt Schongau erfüllt sehnlichen Bürger-Wunsch

Bald im Trockenen warten können Stadtbus-Fahrgäste in der Oskar-von-Miller-Straße. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Haltestelle mit einem Wartehäuschen auszustatten.

Schongau – Der Wunsch der Bürger nach einem Unterstand bestehe schon seit einigen Jahren, sagte Bürgermeister Falk Sluyterman. Die Umsetzung allerdings gestaltete sich schwierig, denn der Stadt fehlte es bislang an der nötigen Fläche. Nun aber habe man in den Verhandlungen mit dem Besitzer der angrenzenden Wiese einen Durchbruch erzielt, berichtete der Rathauschef. Der Gestattungsvertrag für die Nutzung der für das Bushäuschen nötigen Fläche sei bereits unter Dach und Fach.

Wie Martin Blockhaus vom Stadtbauamt ausführte, soll an der Haltestelle in der Oskar-von-Miller-Straße die gleiche Art von Wartehäuschen aufgestellt werden wie sie bereits im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz kommt. Einzige Ausnahme sei die Altstadt und künftig die Haltestelle am Schulzentrum, wo statt der Unterstände mit Tonnendach Wartehäuschen mit Pultdach zum Einsatz kämen.

Hier hakte Ilona Böse ein. Letztere Variante gefalle ihr aus ästethischen Gründen deutlich besser, sagte die SPD-Stadträtin. Sie schlug vor, diese auch in der Oskar-von-Miller-Straße zu verwenden und langfristig im ganzen Stadtgebiet einen Modellwechsel anzustreben.

Doch soweit wollte das Gremium nicht gehen. „Wichtig ist, dass dort überhaupt ein Wartehäuschen hinkommt“, sagte Kornelia Funke (CSU). Ähnlich sah es Stephan Hild (UWV). „Ich würde es so lassen. Die Funktion ist doch das wichtigste.“ Dass sich jemand wegen der gewählten Dachform nicht unterstelle, halte er für ein Gerücht. Sluyterman wies darauf hin, dass am Rathaus und am Schulzentrum nicht nur der Stadtbus, sondern auch der RVO halte, die längeren Stationen deshalb keine normalen Stadtbus-Haltestellen seien. „Hier geht es auch um den Wiedererkennungswert.“ Am Ende war sich das Gremium einig, es bei der von der Verwaltung vorgeschlagenen Variante zu belassen.

Rund 14 000 Euro kostet das Wartehäuschen. Hinzu kommen noch einmal rund 13 000 Euro für die Tiefbauarbeiten, denn die Haltestelle wird laut Blockhaus gleichzeitig barrierefrei umgebaut. Durch die künftige Bordsteinhöhe von 18 Zentimeter soll Menschen mit Mobilitiätseinschränkungen der Zustieg zum Stadtbus erleichtert werden. Die Regierung von Oberbayern bezuschusst die Maßnahme mit 11 500 Euro.

Auch interessant: Fußgänger-Übergang am Münztor: „Das ist lebensgefährlich“

Alle Nachrichten aus Schongau und Umgebung lesen Sie hier.